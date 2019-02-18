ФТС предлагает расширить продэмбарго

Федеральная таможенная служба предложила расширить перечень продукции, запрещенной к ввозу в Россию из стран, в отношении которых действует продэмбарго, сообщает РБК. Это необходимо для борьбы с незаконными поставками продовольствия, поскольку ряд товаров, не включенных в список, используют в качестве прикрытия путем перемаркировки и изменения страны-производителя, пояснила служба. В качестве примера она привела импорт хамона из ЕС под видом продукции из разрешенных стран с указанием неверного товарного кода.



На прошлой неделе ФТС направила в Минсельхоз письмо с перечнем продукции, которую предлагает добавить в список запрещенной. Ограничения предполагается распространить на ввоз целых категорий товаров по кодам ТНВЭД 01-05, 07, 08, 16 и 20, а не их отдельных позиций, как сейчас. В частности, под запрет могут попасть готовые и консервированные продукты из мяса и рыбы, ракообразные и моллюски, икра осетровых, консервированные овощи, фрукты и орехи, оливки, джемы, мармелад, фруктовое пюре и соки, а также охлажденная баранина и козлятина, некоторых субпродукты, яйца, мед, лук-севок. Кроме того, в перечень предлагается внести солодовый экстракт и пищевые добавки.



Если готовая продукция и так почти не ввозится из стран, в отношении которых действуют ограничения, то зависимость от импорта инкубационного яйца индейки и бройлера для России по-прежнему актуальна. Кроме того, могут пострадать кондитерская промышленность и индустрия производства напитков, поскольку в список в частности попадают пищевых добавки и концентрированные основы.



Также под запретом может оказаться импорт живых животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, кур и другой домашней птицы. В категории «живые животные» Россия преимущественно закупает за рубежом племенной крупный рогатый скот, а также птицу. Основными поставщиками являются Германия и Австралия, которые входят в список санкционных стран.



По данным ФТС, в 2018 году объем импорта из стран, в отношении которых действует продэмбарго, по всем этим категориям составил в сумме 554,6 тыс. т на $1,2 млрд. В 2015-м поставки были примерно такими же — 581,3 тыс. т на $1,13 млрд.



Обращение службы находится на рассмотрении, сообщил РБК Минсельхоз, отметив, что решение о введении ограничительных мер принимают президент и правительство страны.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее также не раз говорил, что в Россию ввозятся продукты питания из стран, которые находятся под эмбарго, под видом иных товаров или якобы другого производства. В частности, чиновник подозревал Беларусь в реэкспорте картофеля, моркови, белокочанной капусты, лука, свеклы, груш, шампиньонов и др. По данным ведомства, за четыре года действия эмбарго было выявлено свыше 27 тыс. т санкционной продукции, в том числе 999 т животноводческой (преимущественно молочной) и 26,4 тыс. т растительной. Из них 26 тыс. т было уничтожено согласно указу президента, действующему с августа 2015-го. ФТС к четвертой годовщине введения продэмбарго сообщала об уничтожении 15 тыс. т санкционной продукции.



Продовольственное эмбарго было введено 7 августа 2014 года в ответ на санкции Запада в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, позднее в список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Срок действия ограничений не раз увеличивался, так, в июле 2018 года президент Владимир Путин продлил его до конца 2019-го.

