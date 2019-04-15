В России начали выращивать киноа

Научно-производственное объединение «Квиноа центр» в этом году засеяло около 10 га семенами киноа (квиноа) — однолетнего растения, относящегося к псевдозерновым агрокультурам. Как рассказал «Агроинвестору» директор компании Олег Евдокимов, засеяны опытные участки в рамках селекционной работы. «Используются три сорта собственной селекции», — сообщил он.



Промышленное производство киноа компания рассчитывает наладить после строительства перерабатывающего завода. «Подобран участок, сейчас получаем разрешение на строительство», — уточнил Евдокимов. Компания рассчитывает открыть предприятие к 2020 году. Его проектная мощность составит 12 тыс. т крупы в год.



Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, строительство завода должно начаться в мае. Объем инвестиций по проекту составляет около 72 млн руб. «В настоящее время НПО «Квиноа центр» имеет опыт выращивания киноа, поэтому загрузка нового комплекса будет производиться силами предприятия. Культура выращивается из собственных семян. На сегодняшний день три сорта киноа, выведенные «Квиноа центром», занесены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию», — говорится на сайте агроведомства региона. Работы по выведению сортов киноа отечественной селекции были начаты в 2009 году, после восьми лет испытаний в 2017-м агрокультура впервые была включена в госреестр, ранее рассказывал «Известиям» представитель Минсельхоза.



По словам Евдокимова, компания планируется продавать уже готовый продукт, который пользуется высоким спросом. «Что-то пойдет на внутренний рынок, что-то — на экспорт. Сейчас эта крупа уже представлена на полках ритейлеров в России, но эта продукция вся перуанская, колумбийская и т. д. », — отметил Евдокимов. Кроме того, крупа киноа обладает высоким экспортным потенциалом. «Продукция будет востребована среди потребителей, не переносящих глютен. Наша культура безглютеновая, при этом она полностью заменяет традиционные зерновые культуры, которые содержат глютен. Из киноа можно делать хлеб, муку и т. д. », — добавил Евдокимов.



Генассамблея ООН провозгласила 2013-й Международным годом киноа. Основными ее глобальными производителями являются Боливия и Перу, где в 2013-м агрокультура выращивалась на 75 тыс. га и 45 тыс. га соответственно. На эти две страны приходится более 80% валового сбора киноа. В то же время, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, список стран-производителей с каждым годом расширяется. Так, если еще в 2008 году киноа в Европе не выращивалась, то в 2015-м занимала уже 5 тыс. га — в основном, во Франции, Испании и Великобритании.



По данным ФТС, в 2018 году в Россию было импортировано 867 т киноа на $2 млн. Основным поставщиком является Перу — на эту страну пришлось почти 98% всего объема ввоза.

