Справедливые цены на крупы начинают восстанавливаться

За неделю с 29 октября по 5 ноября гречневая крупа в рознице в среднем подорожала на 2,8%, стоимость пшена снизилась на 1,3%, цена на рис осталась без изменений, следует из данных Росстата. По итогам октября крупы и бобовые стали на 1,7% дороже, чем в сентябре и на 15% — относительно октября прошлого года. При этом статведомство отметило, что что среди продовольственных товаров лидером роста цены в октябре стала гречка — плюс 7,3%, тогда как пшено подешевело на 2,7%. По сравнению с концом прошлого года пшено сейчас стоит почти на 35% дороже, гречка — на 17,3%, стоимость риса увеличилась на 8,4%.



Цены на пшено в оптовом звене уже снизились до 20 тыс. руб./т, тогда как в июле доходили до 57-58 тыс. руб./т, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Минимальная цена гречки в мае 2018 года составляла 14-15 тыс. руб./т, средние цены в сезоне-2017/18 находились на уровне 18,3 тыс. руб./т, а в 2018/19-м — 20,7 тыс. руб./т. К середине октября эта крупа подорожала до 40-43 тыс. руб./т. на оптовом рынке, но сейчас цена стабилизировались, говорит он. «В целом сейчас мы возвращаемся к нормальным ценам как на пшено, так и на гречку-ядрицу: первое было слишком дорогим, вторая — слишком дешевой», — подчеркивает эксперт.



Однако цены на просо еще могут незначительно увеличиться, поскольку его урожай хотя и вырастет относительно предыдущих двух лет, однако все же будет ниже средних многолетних значений, полагает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. А вот повышение цен на гречиху, по ее мнению, может прекратиться несмотря на снижение валового сбора. «С учетом переходящих запасов предложение гречихи достаточно для потребностей российского рынка. Сельхозпроизводители могут начать более активно реализовывать ее в последующие месяцы», — поясняет она.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай проса составит около 400 тыс. т (217 тыс. т в 2018-м), гречихи — 750 тыс. т (932 тыс. т), риса — 1,1 млн т (1 млн т). «ПроЗерно» оценивает валовой сбор гречихи в 755 тыс. т. «В конце октября мы скорректировали прогноз, наша предыдущая оценка составляла 790 тыс. т. Снижение урожая относительно прошлого года связано с сокращением посевов гречихи на 23%», — уточняет Петриченко. По просу, наоборот, наблюдается восстановление производства. «Однако урожай все равно остается ниже среднемноголетнего — по нашим оценкам, он составит 465 тыс. т. Средний показатель - 485 тыс. т», — добавляет эксперт. ИКАР оценивает производство гречихи в этом сезоне в 760-780 тыс. т, проса — 350-400 тыс. т.



При этом по гречихе есть проблемы с качеством в ряде районов Алтайского края из-за засухи, урожайность ниже прошлогодней. В то же время в центральных регионах сбор с гектара намного выше, чем в 2018-м, добавляет Глазунова. По прогнозу ИКАР, в этом сезоне будет произведено 430-450 тыс. т гречневой, 65-75 тыс. т пшенной и 400-420 тыс. т рисовой крупы. В сезоне-2018/19 (сентябрь-август) Россия сократила производство круп на 37 тыс. т до 1 млн 492 тыс. т. В том числе было выпущено 467 тыс. т гречки, 58 тыс. т пшена и 376 тыс. т риса.



После более чем двухлетнего давления на цены, в результате которого гречиха стала невыгодной для возделывания агрокультурой, наблюдается восстановление рентабельности, отмечает Владимир Петриченко. Поэтому в следующем году возможно увеличение ее посевов до среднего уровня — 1 млн га, не исключает он. По просу два сезона подряд наблюдался недосев, в этом году посевы хоть и увеличились в 1,5 раза, но все равно они были ниже среднего. «Полагаю, что и дальше аграрии будут проявлять умеренный интерес к просу и не станут сильно наращивать посевы», — говорит он.

