Поставщики гречневой крупы повышают цены

Поставщики гречневой крупы проинформировали ритейлеров о повышении цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных розничных сетей. По словам представителя «Ашана», такие запросы стали поступать с сентября, речь идет о росте цен на 20-25%. Аналогичные уведомления получила «Лента», а также крупнейшая в Восточной Сибири розничная сеть «Командор».



В октябре отпускные цены производителей увеличились от 5% до 30%, подтверждает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «На данный момент средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы 1-го сорта (сырье) составляет около 43 руб./кг, тогда как в сентябре 2019-го она стоила 27 руб./кг, а в октябре 2018-го — 18-19 руб./кг», — сказал «Агроинвестору» Востриков. Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), средние оптовые цены на гречку по состоянию на 20 октября были на уровне 41,6 руб./кг с НДС, увеличившись за последний месяц на 31%. По сравнению с 20 октября 2018-го, когда цена составляла 22,7 руб./кг, гречка в оптовом звене подорожала в 1,8 раза.



«Цены на гречневую крупу у производителей и в опте за последнее время росли высокими темпами. Посевы гречихи в 2019 году резко сократились, и эта агрокультура дорожает», — пояснила «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Сокращение посевных площадей вызвано перепроизводством на протяжении предыдущих двух лет, обращает внимание Востриков. «Пик цены в рознице был зафиксирован летом-осенью 2016 года, сейчас цена стремится именно к этому уровню», — говорит он.



Удорожание на крупозаводах и в оптовых компаниях уже начало сказываться на потребительских ценах, констатирует Глазунова. Однако, по данным «Руспродсоюза», повышательная тенденция в рознице пока незначительна: с сентября по октябрь цена на гречневую крупу увеличилась с 49 руб./кг до 53 руб./кг. «Однако с учетом оптовой динамики предпосылки к более существенному росту все же есть. Увеличение цен на полке, с учетом достаточно длительного процесса согласования их изменения, мы можем наблюдать в ноябре-январе», — прогнозирует Востриков.



При этом сдерживающим фактором роста остается низкая покупательная способность населения, добавляет он. «Участники рынка понимают, что в случае сильного подорожания потребители «переключатся» на другие виды круп и/или макароны. Кроме того, рынок имеет «резерв» в виде импорта гречихи из Китая», — отметил Востриков. Эти факторы, уверен он, позволят стабилизировать ситуацию и привести к тому, что цена достигнет некого равновесия. По словам Глазуновой, некоторые предприятия в Алтайском крае — крупнейшем регионе-производителе гречихи и гречки — в последнее время начали понижать цены на гречневую крупу, так как оптовые компании и торговые сети пока оказались не готовы к дальнейшему ее подорожанию.



Между тем, Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную, сообщает ТАСС. «В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей — 13,6 руб./кг, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности», — цитирует агентство сообщение ведомства.



По данным Росстата, после высоких валовых сборов в 2016—2018 годах в этом году аграрии сократили сев гречихи на 238 тыс. га или на 23% до 807 тыс. га. В результате площади оказались на минимальном за последние 16 лет уровне. В 2017 году урожай агрокультуры составлял рекордные 1,5 млн т, что привело к обвалу цен. В 2018-м производство гречихи сократилось до 930 тыс. т, а в 2019-м, согласно прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», может составить 780 тыс. т. «Руспродсоюз» ожидает урожай на уровне 800 тыс. т. Тем не менее, по словам Вострикова, объем предложения будет сопоставим с показателем 2015 года, когда валовой сбор составлял 861 тыс. т.

