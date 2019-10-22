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Регионы
Кубань на четверть увеличила урожай риса
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 октября 2019
На регион приходится 65% посевных площадей агрокультуры
К 21 октября в России рис обмолочен на 85% рисовых чеков
Фото: flickr.com

Краснодарский край — основной рисосеющий регион России — завершил уборку риса. Урожай составил почти 950 тыс. т, что на 27% больше показателя 2018-го. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «В этом году нашим рисоводам удалось собрать на 200 тыс. т больше зерна, чем в прошлом. Увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тыс. га рисовых чеков», — приводит слова Кондратьева «Интерфакс».

Глава региона также отметил, что третий год на Кубани предусмотрена существенная господдержка для рисоводов. В частности, в 2017 году на подачу и отвод воды, а также приобретение элитных семян риса власти региона направили более 156 млн руб. субсидий. В 2018-м они выросли до 215 млн руб., а в текущем — до 240 млн руб.

Кондратьев также сообщил об увеличении экспорта кубанского риса в этом году на 20%. «Показатель по экспорту риса в $35,3 млн был достигнут с начала этого года. За аналогичный период прошлого года рис был экспортирован на сумму $29,4 млн», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на Минсельхоз региона. В числе покупателей — 25 стран, в том числе Турция, Монголия, Азербайджан, Бельгия, Сирия, Ливия. Как отметил Кондратьев, кубанский рис является «высококонкурентным за счет своей экологичности» и «у него высокий экспортный потенциал». В целом с начала года экспорт сельхозпродукции из Краснодарского края составил $1,7 млрд, из них $1,2 млрд пришлось на зерновые агрокультуры.

Роста урожая риса на 16% ожидает и Дагестан, второй рисосеющий регион России. Как рассказывал ранее в октябре ТАСС врио главы Минэкономразвития республики Гаджи Султанов, увеличение обусловлено проведением мелиоративных мероприятий, на которые впервые в этом году предусмотрено 500 млн руб. «За счет этих мероприятий мы доведем урожай по рису до 95 тыс. т, прирастем к 2018 году на 16%», — прогнозировал Султанов. В июне глава Минсельхозпрода Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщал, что средства, выделенные в 2019-м на мелиорацию, позволят восстановить и реконструировать мелиоративную сеть на 17 тыс. га и дополнительно получить продукции сельского хозяйства на 1 млрд руб.

По данным Росстата, рис в этом году был посеян в восьми российских регионах на общей площади 194 тыс. га, из них 65% пришлось на Краснодарский край. Доля региона в валовом сборе риса-сырца в прошлом году составляла 75%, Дагестана — 8%. В целом в прошлом году урожай риса составлял 1,04 млн т, а в этом году увеличится до 1,1 млн т за счет расширения посевных площадей (на 13 тыс. га или на 7%), ранее оценивал федеральный Минсельхоз.

Южный рисовый союз прогнозировал и рост урожайности риса на 2-3 ц/га по сравнению с 2018-м. По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирины Глазуновой, в целом погода в 2019-м была благоприятной для выращивания риса, кроме того, сев был проведен в оптимальные для агрокультуры сроки. В итоге качество сырца намного превышает показатели прошлых трех-четырех сезонов: трещиноватость, как ожидается, резко снизится, а выход дроби составит 2-4% против 12-14% в прошлом году.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 21 октября в целом по стране рис был обмолочен со 163 тыс. га, что составляет 84% общей площади сева. Намолочено 1,1 млн т зерна в бункерном весе, при этом текущая урожайность в среднем на 1,9% ниже прошлогодней и составляет 68,8 ц/га.

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