«АФГ Националь» зарегистрировал три новых сорта риса

«АФГ Националь» получил патенты на три новых сорта риса собственной селекции: среднеспелый круглозерный Бодрум, среднепоздний крупнозерный Адриатика и позднеспелый длиннозерный Корсика, сообщает компания. Все сорта прошли государственные сортоиспытания и включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также внесены в список сортов, рекомендованных к использованию по III Западной и V Южно-Предгорной зонам Краснодарского края. По словам руководителя агродивизиона «АФГ Националь» Алексея Попова, более 90% импортируемого в Россию риса составляют длиннозерные сорта. «Начав промышленное производство длиннозерного риса собственной селекции, мы сделали важный шаг на пути к импортозамещению», — отметил он.



Оригинатором сортов является входящая в «АФГ Националь» зерновая компания «Полтавская» (Краснодарский край), следует из Госреестра селекционных достижений. В прошлом году по итогам государственных сортоиспытаний она уже получила патенты на два сорта риса своей селекции: круглозерный суши-рис Танго и среднезерный Чайка. В прошлом году предприятия компании собрали более 222 тыс. т риса, что стало лучшим результатом в истории холдинга. Средняя урожайность составила 76 ц/га, тогда как по стране этот показатель был на уровне 57,6 ц/га. Компания использовала высокоурожайные сорта своей селекции, пояснял Попов, в том числе хорошие результаты продемонстрировали два новых сорта.



В этом году холдинг планирует посеять три новых сорта на 500 га, а в перспективе до 2021 года рассчитывает засевать своими сортами более 20 тыс. га — свыше половины земель, используемых компанией в рисовом севообороте. В 2018-м рис занимал 29,5 тыс. га. «В этом году им будет засеяно 30,65 тыс. га, из них 11 тыс. га — собственными сортами», — уточнила «Агроинвестору» представитель компании. По ее словам, в Краснодарском крае сев риса предполагается начать в 20-х числах апреля, в Ростовской области — в первых числах мая.



«АФГ Националь» вложил около 30 млн руб. в создание селекционной лаборатории, государственные сортоиспытания ее первых трех сортов риса начались в 2016 году. «Создание сорта — долгий путь: от задумки до государственных сортоиспытаний обычно проходит около семи лет, еще два-три года длятся сами испытания», — рассказывал тогда селекционер-семеновод холдинга Василий Рубан. Задача компании — вывести сорта, востребованные на рынке, и заместить импорт, уточнял Алексей Попов.



В Госреестре зарегистрировано 68 сортов риса. Кроме «АФГ Националь» в этом году свои пять сортов в перечень добавил ВНИИ риса. В 2018-м список пополнился четырьмя сортами. При этом гендиректор «АФГ Националь» Юрий Белов обращает внимание, что для развития селекции риса требуется господдержка. На сегодняшний день она отсутствует в каком бы то ни было формате, говорит он. «В рисоводстве мы получаем погектарную поддержку в Ростовской области, а также субсидии на подачу воды в Краснодарском крае, — уточнил топ-менеджер «Агроинвестору». — На Кубани в этом году выделено дополнительно 180 млн руб. на развитие растениеводства, однако в рамках этих средств дополнительной поддержки рисоводству не предусмотрено».



По прогнозу Минсельхоза, в этом году рисом предполагается засеять 192,3 тыс. га — на 11,2 тыс. га больше, чем в 2018-м. Валовой сбор в прошлом году превысил 1 млн т против 987 тыс. т в 2017-м.



«АФГ Националь» - крупнейший российский производитель риса полного цикла «от поля до прилавка» и единственная российская частная компания, занимающаяся селекцией риса. Флагманский бренд «Националь» включает более 50 наименований фасованной продукции, из которых свыше 20 наименований — это различные виды риса.

