Садоводческий проект АФГ «Националь» и Volga Group удвоит урожай

Краснодарская компания «Южные земли» (владельцы — «АФГ Националь» и Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко) планирует увеличить мощности хранения фруктов в 2,5 раза до 25 тыс. т. Как сообщил «Агроинвестору» представитель компании, сейчас построено хранилище на 10 тыс. т. К осени 2019 года мощности хранения будут увеличены до 20 тыс. т, а к 2021-му — до 25 тыс. т.



«Южные земли» реализуют проект по закладке 700 га садов с использованием шпалерной технологии, оросительной и противоградовой систем. Ожидаемая производительность садов — 60 т яблок с гектара. Сейчас работы по закладке завершаются, в 2019—2020 годах будет заложено еще 500 га сада, сообщил представитель компании. «Мы строим хранилища, исходя из планового объема урожая, чтобы сохранить его максимально. В 2018 году мы собрали более 10 тыс. т яблок и почти весь объем заложили на хранение», — поясняет он. Как ранее сообщала пресс-служба «АФГ Националь», валовой сбор «Южных земель» в 2018 году составил 10,5 тыс. т, из них 8,7 тыс. т зимние сорта, 1,8 тыс. т — осенние, 190 т — летние. Примерно пятую часть урожая компания планировала реализовать на Кубани и юге России, остальное — отправить в другие регионы, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Основной канал сбыта продукции — федеральные и региональные торговые сети.



В 2019 году урожай яблок, по расчетам производителя, должен составить уже около 20 тыс. т. «Соответственно, мы должны к осени удвоить имеющиеся мощности хранения. В связи с этим планируется построить второе хранилище суммарной мощностью 15 тыс. т: первую очередь хранилища на 10 тыс. т должны завершить этой осенью, вторую очередь еще на 5 тыс. т планируем построить в 2021 году», — уточнил представитель «Южных земель».



Проект «АФГ Националь», ведущего в стране производителя риса, по закладке суперинтенсивных яблоневых садов стартовал в 2015 году. В конце 2017-го к нему подключилась Volga Group, выкупив долю в 35%. Общий объем инвестиций в сады превысил 6 млрд руб., говорится на сайте краснодарского филиала Россельхозбанка. Как уточняется в сообщении, предприятию было открыто несколько кредитных линий для реализации первой, второй и третьей очередей проекта. «Обсуждается реализация проекта четвертой очереди», — добавляет банк. Площадь садоводческого предприятия может составить до 3,5 тыс. га, ранее говорил представитель Volga Group.



По данным Росстата, в 2018 году валовой сбор плодов и ягод в России составил 3,3 млн т, что на 25% выше объема 2017-го. В том числе в сельхозорганизациях урожай увеличился на 43% до 1043 тыс. т, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 31% до 152 тыс. т. Таким образом, промышленный урожай яблок вырос примерно до 1 млн т, оценивает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «После снижения урожая в 2017 году из-за заморозков в период цветения динамика промышленного производства в 2018-м выровнялась и вернулась на темпы прироста около 100 тыс. т ежегодно», — сказал «Агроинвестору» Муханин.



Обеспеченность агропредприятий фруктохранилищами Муханин оценивает на уровне 35-40%. «За последние годы этот показатель увеличился на 10-15%, однако этого все равно недостаточно. Если у крупных хозяйств есть свои холодильники, то у средних производителей со складскими мощностями по-прежнему напряженная ситуация», — констатирует он.



По оценке Минсельхоза, почти 74% всех плодовых и ягодных насаждений в стране приходится на яблони. Кубань выращивает практически половину всех яблок в России, ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

