Аграрии Краснодарского края — основного рисопроизводящего региона России — приступили к севу риса, сообщает пресс-служба региональной администрации. «В 2018 году культурой планируется засеять около 117 тыс. га. На сегодняшний день рис посеян на площади 16 тыс. га. Работы планируется завершить до 15 мая», — говорится в сообщении.



Прогноз сева Минсельхоза России на этот год по Краснодарскому краю немного выше — 119 тыс. га. При этом, как следует из оперативных данных федерального аграрного ведомства, посевная стартовала раньше, чем в 2017-м, когда к этой дате рисом засеяли лишь 1 тыс. га. К 26 апреля сев проведен на 16,1 тыс. га или 8,8% к плану, сообщает Минсельхоз. Кроме Краснодарского края работы также начаты в Калмыкии и Ростовской области.







Согласно плану Минсельхоза, в этом году в стране рис должен занять 184,2 тыс. га. Таким образом, после сокращения его посевов на 20 тыс. га в 2017-м в этом году произойдет уменьшение еще на 2 тыс. га или на 1%. В том числе на Кубани, если будет реализован прогноз региональных властей, сев уменьшится на 5 тыс. га. Как ранее отмечал Южный рисовый союз, сокращение площадей под рисом в прошлом году было связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17. В начале 2018 года цена увеличилась на 6%, следует из данных Росстата: если в декабре сельхозпроизводители продавали рис-сырец в среднем за 15,3 тыс. руб./т, то в марте — за 16,1 тыс. руб./т. В то же время потребительская цена на рисовую крупу продолжила тенденцию снижения, начавшуюся еще в 2016 году, подешевев за три месяца этого года еще на 1,4% до 61,92 руб./кг.



В связи с уменьшением посевов агрокультуры и неблагоприятными погодными условиями в период вегетации растений в прошлом году валовой сбор риса сократился на 9% до 987 тыс. т. Снижение урожая частично было компенсировано более высоким качеством сырца. Так, по данным Южного рисового союза, если в 2016 году при переработке сырца в крупу доля ее выхода была аномально низкой и составляла в среднем не более 50%, то выход крупы из урожая 2017-го переработчики оценивали на уровне 52−54%. АФГ «Националь», крупнейший производитель риса в стране, ранее оценивал выход крупы в этом сезоне в 58−60%, тогда как в предыдущем показатели не превышали 55% при норме 65%.







По данным Росстата, в прошлом году рис сеяли восемь регионов, расположенных на юге России и Дальнем Востоке, три четверти полученного в стране урожая пришлось на Краснодарский край. Согласно данным регионального Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в этом году в крае сохранятся введенные в 2017-м меры господдержки рисоводов, в том числе возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса на 1 га. В 2018 году на эти цели выделено 200 млн руб., что на 51 млн руб. больше 2017-го. Кроме того, в этом году предусмотрено субсидирование приобретения элитных семян риса.



На фоне сокращения урожая-2017 запасы риса-сырца в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 апреля составляли 36,3 тыс. т, что в 2,5 раза ниже аналогичного показателя годом ранее. По данным ФТС, импорт риса в Россию за первую половину нынешнего сезона (сентябрь-февраль) вырос на 9% до 117 тыс. т. Крупнейшими поставщиками являются Индия (25% физического объема ввоза), Таиланд (24%) и Пакистан (21%). Экспорт риса из России, напротив, сократился за этот период на 27% до 89 тыс. т. Основным покупателем российского риса по-прежнему является Турция, на которую приходится более 40% отгрузок.



Россия занимает 0,2% в мировом производстве риса. В сезоне-2016/17 глобальный урожай достиг рекордных 486,1 млн т, следует из материалов Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В этом году валовой сбор всех стран, как ожидается, увеличится еще на 1,4 млн т до 487,5 млн т. Лидерами глобального производства являются Китай, на который приходится почти 30% всего собираемого риса, Индия (23%), а также Индонезия (8%).

