 Цены на рис могут вырасти — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.136
eur
69.524
moex
2306.99
brent
70.53
пшеница
432.4
сахар
13.16

Рынки
Цены на рис могут вырасти
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
январь 2018
Остатки риса-сырца почти на 22% меньше прошлогодних
Благодаря улучшению рыночной конъюнктуры посевы риса под урожай 2018 года могут увеличиться
Фото: Pixabay

Остатки риса-сырца в хозяйствах и перерабатывающих предприятиях Краснодарского края к середине января составили 374,2 тыс. т, что на 21,6% меньше, чем годом ранее, сообщил Южный рисовый союз (ЮРС). Учитывая выход крупы на уровне 52−54%, он прогнозирует, что риса-сырца может не хватить до нового урожая. По словам исполнительного директора союза Михаила Радченко, в 2017 году рис-сырец закончился в первой декаде августа: несмотря на высокий урожай 2016-го, качество зерна оказалось низким, что привело к закономерному росту цен в конце сезона. Для сравнения, в 2016 году урожая риса, собранный в 2015-м, закончили перерабатывать почти на два месяца позже.

Остатки сырца на начало 2018 года сопоставимы с показателем аналогичного периода 2015-го, когда в январе они составляли 359,5 тыс. т. По этой причине именно 2015 год стал самым динамичным по росту цен на рис-крупу за последние несколько лет, тогда ее стоимость у производителей превышала 40 руб./кг. По данным Росстата, средняя потребительская цена на шлифованный рис в 2015-м колебалась от 60,43 руб./кг в январе до 68,21 руб./кг на максимуме в ноябре, закончив год на уровне 67,87 руб./кг.

«Сейчас цена производителей на краснодарский рис-крупу колеблется в пределах 33 руб./кг на 1 сорт ТУ и 36−37 руб./кг на ГОСТ 1 сорт (с НДС), что позволяет сохранять конкурентоспособность продукта», — говорит Михаил Радченко. ЮРС прогнозирует дальнейший последовательный рост стоимости отечественного риса, отмечая, что резких скачков цен удастся избежать за счет достаточного объема импорта. «Не исключено, что к началу лета оптовая цена на отечественный рис увеличится до 40 руб./кг, но на розничную цену крупы на полке этот рост не окажет существенного влияния», — уточнил «Агроинвестору» представитель союза. По данным Росстата, в декабре 2017-го средняя розничная цена на рис составила 62,83 руб./кг против 63,98 руб./кг в последний месяц 2016-го.

На рынке круп, как и на любом другом, работает закон спроса и предложения: неурожай приводит к росту цен, в то время как перепроизводство — к их снижению, говорит коммерческий директор «АФГ Националь», крупнейшего производителя риса в стране, Борис Шабанов. По его словам, в первой половине 2018 года уже наблюдается повышение цен на пшено и рис отечественного производства из-за сниженных по сравнению с прошлым годом остатков. «Но с точки зрения продовольственной безопасности страны мы не видим ничего страшного в небольших колебаниях цен, — прокомментировал он «Агроинвестору». — При удорожании какой-либо крупы чувствительный к цене потребитель переключается на другую, более дешевую, и в итоге баланс спроса и предложения находит точку равновесия на приемлемом как для производителей, так и для потребителей уровне».

Цены на тайский и вьетнамский рис-крупу сейчас варьируются в пределах 35−36 руб./кг за продукцию низкого качества и 40−42 руб./кг — высокого, приводит данные ЮРС. На мировом рынке экспортные котировки на рис в Индии, Таиланде и Вьетнаме укрепились. Среди основных причин — рост спроса крупных импортеров (в числе которых Индонезия и Бангладеш), невысокое предложение и укрепление курса национальных валют, сообщает союз со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По данным ФТС, в январе-ноябре 2017-го Россия импортировала 212 тыс. т риса на $85,9 млн, по итогам 2016-го ввоз составил 206 тыс. т на $85,2 млн. В целом в последние несколько лет ежегодные поставки риса в нашу страну колеблются в пределах 200−230 тыс. т, но плавно снижаются за счет развития отечественной селекции и, как следствие, увеличения разнообразия выращиваемых в стране сортов и расширения ассортимента рисовой крупы, отмечает ЮРС. Для сравнения, в 2002 году Россия импортировала 467 тыс. т риса.

В 2017 году АФГ «Националь» собрал 186 тыс. т риса в зачетном весе — на 4 тыс. т больше, чем в 2016-м. При этом качество риса-сырца оказалось выше: выход крупы составил около 58−60% против не более чем 55% в 2016-м. Заводы холдинга ежегодно производят около 120 тыс. т рисовой крупы.

Валовой сбор риса в стране составил 983,9 тыс. т в чистом весе, годом ранее урожай был на 66,8 тыс. т или 9% больше. В том числе на долю Южного федерального округа пришлось 87,4% от общего объема — 859,7 тыс. т, следует из данных Росстата. Краснодарский край — основной производитель риса в стране — собрал 730,6 тыс. т, тогда как в 2016-м урожай превышал 815 тыс. т.

Снижение объемов производства связано с сокращением посевных площадей на 11% в сравнении с 2016 годом: со 136,2 тыс. га до 122 тыс. га, а также с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на вегетацию риса. Как ранее писал «Агроинвестор», снижение посевов произошло из-за падения рентабельности сектора на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17. При этом Южный рисовый союз не ждет значительного увеличения посевов благодаря повышению цен, поскольку ресурсы рисовых систем в стране ограничены. Однако ИКАР в своем обзоре отмечает, что улучшение ценовой конъюнктуры рынка, а также возвращение в оборот ранее сокращенных площадей могут обусловить расширение посевов риса под урожай 2018 года.

Статьи по теме
Рис-сырец подорожал более чем на 20%
Темпы прироста продовольственного потребления зерна в ближайшие 10 лет замедлятся
Аграриев завалило сбором. Рынок столкнулся с перепроизводством
Миллиардер Геннадий Тимченко купил долю в активе «АФГ Националь»
Год новых субсидий. Как работает реформированная система господдержки АПК
Татьяна Кулистикова

Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией