Остатки риса-сырца в хозяйствах и перерабатывающих предприятиях Краснодарского края к середине января составили 374,2 тыс. т, что на 21,6% меньше, чем годом ранее, сообщил Южный рисовый союз (ЮРС). Учитывая выход крупы на уровне 52−54%, он прогнозирует, что риса-сырца может не хватить до нового урожая. По словам исполнительного директора союза Михаила Радченко, в 2017 году рис-сырец закончился в первой декаде августа: несмотря на высокий урожай 2016-го, качество зерна оказалось низким, что привело к закономерному росту цен в конце сезона. Для сравнения, в 2016 году урожая риса, собранный в 2015-м, закончили перерабатывать почти на два месяца позже.



Остатки сырца на начало 2018 года сопоставимы с показателем аналогичного периода 2015-го, когда в январе они составляли 359,5 тыс. т. По этой причине именно 2015 год стал самым динамичным по росту цен на рис-крупу за последние несколько лет, тогда ее стоимость у производителей превышала 40 руб./кг. По данным Росстата, средняя потребительская цена на шлифованный рис в 2015-м колебалась от 60,43 руб./кг в январе до 68,21 руб./кг на максимуме в ноябре, закончив год на уровне 67,87 руб./кг.



«Сейчас цена производителей на краснодарский рис-крупу колеблется в пределах 33 руб./кг на 1 сорт ТУ и 36−37 руб./кг на ГОСТ 1 сорт (с НДС), что позволяет сохранять конкурентоспособность продукта», — говорит Михаил Радченко. ЮРС прогнозирует дальнейший последовательный рост стоимости отечественного риса, отмечая, что резких скачков цен удастся избежать за счет достаточного объема импорта. «Не исключено, что к началу лета оптовая цена на отечественный рис увеличится до 40 руб./кг, но на розничную цену крупы на полке этот рост не окажет существенного влияния», — уточнил «Агроинвестору» представитель союза. По данным Росстата, в декабре 2017-го средняя розничная цена на рис составила 62,83 руб./кг против 63,98 руб./кг в последний месяц 2016-го.



На рынке круп, как и на любом другом, работает закон спроса и предложения: неурожай приводит к росту цен, в то время как перепроизводство — к их снижению, говорит коммерческий директор «АФГ Националь», крупнейшего производителя риса в стране, Борис Шабанов. По его словам, в первой половине 2018 года уже наблюдается повышение цен на пшено и рис отечественного производства из-за сниженных по сравнению с прошлым годом остатков. «Но с точки зрения продовольственной безопасности страны мы не видим ничего страшного в небольших колебаниях цен, — прокомментировал он «Агроинвестору». — При удорожании какой-либо крупы чувствительный к цене потребитель переключается на другую, более дешевую, и в итоге баланс спроса и предложения находит точку равновесия на приемлемом как для производителей, так и для потребителей уровне».



Цены на тайский и вьетнамский рис-крупу сейчас варьируются в пределах 35−36 руб./кг за продукцию низкого качества и 40−42 руб./кг — высокого, приводит данные ЮРС. На мировом рынке экспортные котировки на рис в Индии, Таиланде и Вьетнаме укрепились. Среди основных причин — рост спроса крупных импортеров (в числе которых Индонезия и Бангладеш), невысокое предложение и укрепление курса национальных валют, сообщает союз со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).



По данным ФТС, в январе-ноябре 2017-го Россия импортировала 212 тыс. т риса на $85,9 млн, по итогам 2016-го ввоз составил 206 тыс. т на $85,2 млн. В целом в последние несколько лет ежегодные поставки риса в нашу страну колеблются в пределах 200−230 тыс. т, но плавно снижаются за счет развития отечественной селекции и, как следствие, увеличения разнообразия выращиваемых в стране сортов и расширения ассортимента рисовой крупы, отмечает ЮРС. Для сравнения, в 2002 году Россия импортировала 467 тыс. т риса.



В 2017 году АФГ «Националь» собрал 186 тыс. т риса в зачетном весе — на 4 тыс. т больше, чем в 2016-м. При этом качество риса-сырца оказалось выше: выход крупы составил около 58−60% против не более чем 55% в 2016-м. Заводы холдинга ежегодно производят около 120 тыс. т рисовой крупы.



Валовой сбор риса в стране составил 983,9 тыс. т в чистом весе, годом ранее урожай был на 66,8 тыс. т или 9% больше. В том числе на долю Южного федерального округа пришлось 87,4% от общего объема — 859,7 тыс. т, следует из данных Росстата. Краснодарский край — основной производитель риса в стране — собрал 730,6 тыс. т, тогда как в 2016-м урожай превышал 815 тыс. т.



Снижение объемов производства связано с сокращением посевных площадей на 11% в сравнении с 2016 годом: со 136,2 тыс. га до 122 тыс. га, а также с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на вегетацию риса. Как ранее писал «Агроинвестор», снижение посевов произошло из-за падения рентабельности сектора на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17. При этом Южный рисовый союз не ждет значительного увеличения посевов благодаря повышению цен, поскольку ресурсы рисовых систем в стране ограничены. Однако ИКАР в своем обзоре отмечает, что улучшение ценовой конъюнктуры рынка, а также возвращение в оборот ранее сокращенных площадей могут обусловить расширение посевов риса под урожай 2018 года.

