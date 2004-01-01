Миллиардер Геннадий Тимченко купил долю в активе «АФГ Националь»

«Волга Груп Агро» (входит в «Волга Груп» предпринимателя Геннадия Тимченко) сообщила о завершении сделки по приобретению 35% доли в акционерном капитале ООО «Южные земли» (входит в агрохолдинг «АФГ Националь»). Финансовые условия сделки не разглашаются.



«Это важный шаг в реализации стратегии развития «Волга Груп» в агросекторе. Мы высоко оцениваем этот рынок с точки зрения его инвестиционной привлекательности и потенциала роста, в том числе за счет реализации государственной политики импортозамещения, — отмечает представитель «Волга Груп» Антон Куревин. — Партнерство с сильным участником рынка, имеющим богатый опыт и необходимые компетенции для управления масштабным сельскохозяйственным проектом, а также наличие собственной отраслевой и финансовой экспертизы внутри «Волга Груп» дают основания для положительного прогноза относительно успешной реализации проекта».



Это не первый аграрный опыт компании. В 2014 году «Волга Груп» приобрела 40% акций краснодарского садоводческого предприятия «Алма Продакшн». Сейчас общая площадь интенсивного сада компании составляет 316 тыс. га, где выращивают около десятка сортов яблок (Гала, Гренни Смит, Голден, Фуджи, Бреберн, Семеренко, Айдаред).



«АФГ Националь» занялась промышленным плодоводством в 2015 году, уже состоявшись к тому моменту как крупнейший производитель риса, рассказывает гендиректор холдинга Юрий Белов. «В рекордно короткие сроки мы заложили 400 га садов, организовали питомник и построили современное фруктохранилище, вложив в проект более 2,3 млрд руб., — говорит он. — Уверен, что сотрудничество с «Волга Групп» будет конструктивным и взаимовыгодным и поспособствует развитию суперинтенсивного садоводства в России. Объединив наши ресурсы и опыт, мы сможем обеспечить миллионы россиян качественными товарными яблоками отечественного производства, вывести российское плодоводство на новый уровень развития, сделать отрасль более технологичной и конкурентоспособной».



Площадь садоводческого предприятия может составить до 3,5 тыс. га, говорил ранее представитель «Волга Груп».



Сейчас самый большой интенсивный сад — около 2,5 тыс. га — у компании «Сад-Гигант». «Есть еще холдинг «Сады Придонья» — у них совокупная площадь садов превышает 3 тыс. га, однако эти хозяйства разбросаны по нескольким регионам», — комментирует президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Инвестиции в сады площадью 3,5 тыс. га эксперт оценивает как минимум в 15 млрд руб. без учета дополнительных вложений в инфраструктуру, хранилища и т. д.



«Южные земли» — дочернее предприятие агропромышленного холдинга «АФГ Националь», специализируется на промышленном производстве яблок высших товарных сортов по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. На сегодняшний день компания осуществила закладку яблоневых садов на 395 га, организовала питомник и построила первую очередь фруктохранилища на 5 тыс. т. В этом году предприятие приступило к закладке третьей очереди сада общей площадью 306 га, которую планирует завершить до конца 2018-го. Также на следующий год запланировано строительство второй очереди хранилища аналогичной мощности.



«Волга Груп Агро» — дочерняя компания «Волга Груп», учрежденная для консолидации проектов холдинга в области АПК. «Волга Груп» (Volga Group) — частная инвестиционная группа, под управлением которой находится более 10 проектов. Ее компании представляют стратегические сектора российской экономики, такие как энергетика, транспорт и логистика, инфраструктурное строительство, сельское хозяйство. Кроме садоводства в зоне сельскохозяйственных интересов группы также находятся виноделие и животноводство.

