Яблоко как национальный бренд. Как друг Путина вложился в садоводство

По словам представителя администрации Абинского района Краснодарского края Марины Шпак, активному развитию садоводства в районе способствуют природно-климатические условия, наличие источников для полива (два водохранилища), высокая рентабельность производства и господдержка сектора. Кроме «Алмы продакшн», плоды и ягоды в районе выращивают КСП «Светлогорское», «Плодовод», «Южные земли» (входит в «АФГ Националь»), «Люкс-Агро-Р», а также фермерские хозяйства Журавлева О. П., Шмалдаева С. В., Щербакова Н. А.

По прогнозу Ассоциации садоводов России, общее производство яблок в стране в этом году может снизиться на 15−20% (в 2016-м было собрано более 700 тыс. т). Весной в ряде регионов во время цветения были заморозки, от чего пострадали многие старые сады, которые обычно начинают цвести раньше, чем молодые. В первую очередь это касается Тамбовской, Липецкой, Курской и других центральных областей, уточняет президент организации Игорь Муханин. «Сказалось и холодное лето, — добавляет он. — В результате урожай как яблок, так и ягод созревал с опозданием от оптимальных сроков порой на две-три недели». В первую очередь будет дефицит технического яблока для переработки, цена на которое в середине сентября (период массовой уборки) начала расти и составляла 6−8 руб./кг, по сравнению с прошлогодними 2,5−4 руб./кг. Яблоко на продовольственные цели тогда же в опте стоило от 25 руб./кг до 45 руб./кг в зависимости от качества. «Если евро не вырастет, то в среднем по году цена будет на прошлогоднем уровне — от 40 руб./кг до 60 руб./кг, — считает Муханин. — А вот ягоды подорожали в полтора раза, в первую очередь малина и земляника».

Компания основана в 2007 году. В настоящее время объединяет инвестиции в более чем 10 российских компаний, представляющих стратегические сектора российской экономики: энергетика, транспорт и логистика, инфраструктурное строительство, сельское хозяйство. Основные инвестиции: НОВАТЭК, СИБУР, «Трансойл», «Стройтрансгаз», «Колмар», «Алма Холдинг», «Акваника» и другие. Компании группы объединяют почти 60 тыс. сотрудников.

Компания «Алма Продакшн», основное направление деятельности которой — выращивание яблок в садах интенсивного типа, основана в 2007 году в городе Абинске Краснодарского края французским инвестором Жаном-Клодом Менном. В 2014-м 40% акций предприятия приобрела Volga Group — частная инвестиционная группа, объединяющая активы давнего знакомого президента России Владимира Путина, предпринимателя Геннадия Тимченко. «Алма» — первый актив группы в АПК. «Эта инвестиция, как и развитие нашего другого проекта «Акваника» (занимается производством безалкогольных напитков — «Агроинвестор») в Нижнем Новгороде, направлена на создание национальных брендов, задающих высокие стандарты качества выпускаемой продукции для отечественного потребителя», — пояснил бизнесмен.



Все активы теперь в России

Частный инвестиционный фонд Volga Resources SICAR S. A., ставший впоследствии Volga Group, основан Тимченко для объединения собственных российских и зарубежных активов в секторах энергетики, транспорта, финансов и др. Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние предпринимателя по итогам семи месяцев 2017 года составило $9,54 млрд. А в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2017″ он находится на четвертом месте: Forbes оценивает его капитал в $16 млрд.



По утверждению британской Financial Times, своим успехом в бизнесе Тимченко обязан отношениям с президентом России, что сам предприниматель опроверг специальным письмом. По мнению журнала Time, Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо» наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Сам глава государства на встрече с писателями в 2011 году говорил о Тимченко: «Все, что связано с его бизнес-интересами там, это его личное дело, я никогда туда не лез и лезть не собираюсь». При этом бизнесмен в своем интервью Forbes в 2012-м рассказывал, что иногда встречается с Владимиром Путиным, но они обсуждают вопросы спорта (в основном хоккея) и не говорят о бизнесе. В беседе с Neue Zürcher Zeitung Тимченко подчеркивал, что успешность его проектов никак не связана с дружбой с Путиным, хотя признавал, что знаком с ним уже более 20 лет.



Однако не исключено, что именно это знакомство стало одной из причин того, что в 2014 году Геннадий Тимченко попал под визовые и экономические санкции, введенные президентом США Бараком Обамой из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) федерального казначейства США включило предпринимателя в расширенный список граждан и организаций России, чьи активы и счета в Америке были заблокированы. Тимченко пришлось продать свои доли в международной энергетической группе Gunvor (головной офис — в Швейцарии, зарегистрирована на Кипре), нефтяной компании IPP B. V. GenevaBranch, группе компаний RorvikTimber AB, специализирующихся на производстве и сбыте лесоматериалов в Швеции. По словам предпринимателя, для него санкции со стороны США — показатель высокой оценки его вклада в развитие экономики нашей страны. Он заявлял, что переводит свои активы в Россию, уплачивая все налоги и сборы.



Приобретение акций «Алма Продакшн» стало первой инвестицией Volga Group после введения санкций и первым опытом компании в АПК. Хотя интерес к сельскому хозяйству возник задолго до совершения сделки, рассказывает представитель группы Антон Куревин. Детальные переговоры по приобретению пакета в «Алме» начались в 2013 году, активизировались в начале 2014-го. На тот момент французские инвесторы построили высокотехнологичное производство, наладили качественную сеть дистрибуции. «Работа с французскими партнерами имеет только положительные стороны, — считает партнер консалтинговой компании «А8 практика» Андрей Тихомиров. — У «Алмы Продакшн» уже есть успешный опыт операционного управления бизнесом, так как предприятие действует с 2007 года, выстроена система реализации — продукция представлена в крупнейших федеральных сетях, что тоже безусловный плюс». В свою очередь, Volga Group дает проекту доступ к финансовым и административным ресурсам, что будет серьезным стимулом для дальнейшего роста бизнеса.



Увеличивать долю в этом проекте Volga Group сейчас не планирует, хотя и видит хорошие возможности для расширения объема бизнеса и увеличения стоимости актива, говорит Куревин. «Что касается развития плодовоовощного направления, то сейчас ведутся переговоры с одним из крупных участников рынка по созданию в Краснодарском крае совместного садоводческого предприятия площадью до 3,5 тыс. га, — делится он. — Сделка может быть закрыта уже в этом году». Кроме того, в зоне интересов компании виноделие и животноводство.



Доходно, но высокозатратно

Яблоки — фрукт номер один по потреблению в России. При этом Россия остается их крупнейшим в мире импортером, а объем потребления превышает внутреннее производство. «Учитывая имеющийся государственный тренд политики импортозамещения и развития внутреннего производства при сохранении высоких объемов потребления, мы считаем вложение перспективным», — отмечает Антон Куревин.



Садоводство быстро набрало популярность сразу же после введения контрсанкций, обращает внимание Тихомиров. Инвесторы стали вкладывать средства как в существующие садовые комплексы, так и в новые проекты. «Отрасль является достаточно перспективной, однако инвестировать следует в предприятия, которые используют последние технологии: работают с высокоурожайными сортами, имеют систему орошения, современные подходы к процессу ухода за растениями, — рассказывает он. — В этом заложен потенциал сектора, но таких производств в России пока не так много». Старые сады, по словам Тихомирова, не дают необходимого экономического эффекта.



Рентабельность в интенсивном садоводстве может превышать 100%, утверждает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Все бы занимались садами, но это очень капиталоемкая отрасль, — обращает внимание он. — Посадить сад легко и дешево, а вот обеспечить его всем необходимым — дорого». Только хранилище на 1 тыс. т яблок, например, обойдется минимум в 50−60 млн руб. Также высоки затраты на шпалеру, капельное орошение, удобрения, ядохимикаты и т. д. Поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные холдинги.



Закладка сада с использованием шпалерной технологии (суперинтенсивные сады) в пять раз дороже бесшпалерной (традиционные, экстенсивные сады) и составляет около 5 млн руб./га, говорит руководитель дивизиона «Сады» «АФГ Националь» Олег Рьянов. Компания тоже недавно начала реализацию проекта в садоводстве: были заложены 400 га чистого сада по суперинтенсивной технологии в Крымском и Абинском районах Краснодарского края. На следующий год будут заложены еще 300 га, а в перспективе планируется довести площадь суперинтенсивных садов до 2,5 тыс. га. По словам топ-менеджера, объем инвестиций в «яблочный» проект (с учетом строительства фруктохранилища) уже превысил 1,8 млрд руб.



Рентабельность производства яблок определяется теми же параметрами, что и в зерновом секторе, отмечает гендиректор «Алма Продакшн» Александр Сиволапов. «Если урожай большой, то цены и доходность падают, — говорит он. — С другой стороны, мы видим, что себестоимость и маржинальность бизнеса зависят от продуктивности». В среднем рентабельность сада интенсивного типа колеблется от 30% до 60%.



При закладке новых садов до первого урожая может пройти от трех до пяти лет в зависимости от возраста саженцев, знает Тихомиров. Таким образом, сроки окупаемости в садоводстве достаточно долгие. «Но Volga Group инвестирует уже в готовый выстроенный бизнес, соответственно, они вернут свои вложения быстрее», — акцентирует он.



Премиум-яблоки

Общая площадь интенсивного сада «Алма Продакшн» сейчас составляет 316 га, вся она орошается, также установлены противоградовые сетки. В прошлом году было собрано 15,5 тыс. т яблок при урожайности 50 т/га. В августе компания ввела в эксплуатацию комплекс по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке продукции. Он включает 24 холодильные камеры длительного хранения на 6,8 тыс. т яблок. Инвестиции в строительство хранилища оцениваются в 1 млрд руб., окупить вложения планируется за четыре года.



Новый комплекс позволит хранить яблоки в течение всего календарного года без потери качества благодаря регулируемой динамической атмосфере. Калибровочная линия рассчитана на 10−12 т яблок в час и исключает человеческий фактор в определении параметров (интенсивность окраса, калибр, количество дефектов и др.), необходимых клиентам. На сегодняшний день это единственная в России подобная установка, утверждают инвесторы. Кроме того, предприятие включает две автоматические упаковочные линии общей мощностью 10 т продукции в час.



По данным Ассоциации садоводов России, в этом году в стране запущено уже свыше двух десятков новых фруктовых хранилищ. «Холодильник «Алмы» тоже среди них, но он отнюдь не самый большой», — отмечает Муханин. Самые крупные мощности (на 25 тыс. т) ввела в эксплуатацию компания «Базис» в Кабардино-Балкарии, знает он. Тем не менее запуск предприятия «Алмы» — тоже значительный вклад в развитие отрасли, признает эксперт. Сейчас в стране действуют фруктовые хранилища всего на 150 тыс. т при потребности в 500 тыс. т. «А с учетом того, что мы ежегодно сажаем по 10 тыс. га молодых садов, через два-три года они начнут плодоносить, и потребности в хранении увеличатся как минимум до 700 тыс. т», — говорит он.



Хранилище необходимо каждому подобному проекту, чтобы обеспечить высокий объем и стабильность поставок продукции в торговые сети в течение всего года, комментирует Рьянов. «Современные мощности обеспечивают сохранность плодов, их вкусовых и товарных качеств на период до 12 месяцев в зависимости от сорта», — утверждает он. Первую очередь своего хранилища на 5 тыс. т «АФГ Националь» ввел в сентябре, а к ноябрю планируется запустить и сортировочную линию. В 2018 году будет построена вторая очередь еще на 5 тыс. т.



«Алма Продакшн» выращивает около десятка сортов яблок (Гала, Гренни Смит, Голден, Фуджи, Бреберн, Семеренко, Айдаред). Продукция реализуется на всей территории страны, в том числе через крупнейшие торговые сети, такие как «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и другие. По словам Сиволапова, оборудование, установленное на предприятии, позволяет получать «идеальное яблоко», которое должно продаваться как премиум-класс. Импортные сорта компания старается реализовывать по цене на 15−20% выше рынка. «Благодаря потребности со стороны покупателя и сделанным инвестициям мы вынуждены держать цены на таких уровнях», — добавляет он. Что касается российских сортов, то, учитывая их доступность и массовость, они реализуются по текущим рыночным ценам.



«АФГ Националь» тоже ориентируется на премиум-сегмент. «Под этим мы подразумеваем не нацеленность производства на узкий потребительский сегмент, а высокое качество товарных яблок, которого можно добиться в садах высокой интенсивности, — акцентирует Рьянов. — Емкость российского яблочного рынка очень высока, поэтому такие проекты, как, например, наш и «Алмы», стране нужны: с введением эмбарго качество и разнообразие товарных яблок заметно снизились, а цены выросли». Кроме того, несмотря на уменьшение ввоза, доля зарубежной продукции все еще высока: по разным оценкам, от 70% до 90% яблок на полках магазинов — импортные.



Собственный питомник снизит себестоимость

Текущий объем рынка яблок оценивается экспертами в среднем в 2,5 млн т, а его потенциальная емкость — в 3 млн т к 2020 году. С учетом необходимого объема яблок для продажи в свежем виде (более 1,6 млн т) дефицит производства сейчас превышает 1 млн т, знает Рьянов. «В масштабах страны отечественным садоводам потребуется до 10−15 лет, чтобы выйти на достаточные объемы производства и выдержать конкуренцию с импортом, — говорит он. — В Европе повсеместно практикуется суперинтенсивное садоводство, садов старых типов почти не осталось».



С инвестиционной точки зрения перспективность садоводства определяют сразу несколько факторов, считает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Во-первых, это освободившаяся доля потребительского рынка, которую ранее занимали европейские производители, подвергнувшиеся ответным российским санкциям. «В 2016 году доля отечественной продукции в этом сегменте по-прежнему составляла менее 50%, — отмечает он. — Таким образом, сохраняется возможность активного наращивания производства». Во-вторых, потребление яблок в России — примерно 1 кг на человека в месяц, а всех плодово-ягодных агрокультур — около 2 кг. Это не так много, и объем потребления может быть больше при наличии адекватной ценовой политики производителей, уверен Лукашов.



К 2022 году площадь интенсивного сада «Алмы» должна увеличиться до 500 га. Инвестиции на закладку новых садов могут составить около 800 млн руб. Также компания планирует строительство насосной станции для орошения при закладке новых садов свыше 200 га. Оценочная стоимость проекта — 55 млн руб. Как рассказал «Агроинвестору» начальник управления сельского хозяйства и окружающей среды администрации Абинского района Краснодарского края Александр Васильев, сейчас идут переговоры с владельцами земли для передачи в аренду «Алме» дополнительных участков. Уже подписано соглашение на аренду еще 300 га, сообщил он в середине сентября. «Компания отличается стабильностью, надежностью, высоким качеством продукции, своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в бюджеты всех уровней», — комментирует он. За 2014−2016 годы общий объем налоговых платежей составил 37 млн руб. (за семь месяцев 2017-го — еще 13 млн руб.), во внебюджетные фонды — 45 млн руб.



«Учитывая 10-летний опыт наших европейских партнеров, в дальнейшем мы все же будем фокусироваться на производстве яблок», — говорит Александр Сиволапов. Хотя в качестве эксперимента в этом году компания выращивала малину. «Это совсем небольшая площадь, всего 0,25 га, — уточняет топ-менеджер. — Общаясь с торговыми сетями, мы почувствовали, что есть потребность в товарном производстве этой ягоды, поэтому на тех же землях, где расположены наши яблони, не инвестируя большие деньги, попробовали российские и итальянские сорта». Такой опыт поможет понять экономическую модель производства (урожайность, цены, рентабельность) и принять решение, двигаться дальше или остановиться».



«У «Алмы» есть все возможности для того, чтобы стать [региональным] лидером рынка яблок: современные сады, высокий уровень технологий и агрономии, — отмечал на церемонии открытия хранилища компании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Расширение мощностей здесь обязательно, нужен и собственный питомник». Пока 90% саженцев, используемых компанией, — импортные. По словам Сиволапова, свой питомник (для начала на 5−6 га) может появиться уже в следующем году.



«Сейчас в России нет питомников, которые могли бы обеспечить производителей качественными саженцами в достаточном объеме», — утверждает Олег Рьянов. При закладке своих садов «АФГ Националь» использовал итальянские саженцы, которые показали хорошую приживаемость, поскольку климатические условия Италии и Краснодарского края схожи. Собственный питомник позволяет не только «ремонтировать» сад, но и уменьшает себестоимость саженцев, снижает зависимость от поставщиков и позволяет лучше контролировать качество посадочного материала. «Вырастить собственный саженец в два-три раза дешевле, чем покупать готовый, — знает руководитель. — Это существенная экономия, особенно если учесть высокую плотность посадки саженцев в суперинтенсивном саду: в нашем, например, на 1 га приходится 3571 дерево». Собственный питомник компания уже заложила в этом году.



Кадровый вопрос

По мнению Александра Сиволапова, успех реализации любого проекта зависит от «человеческого фактора». «Бизнес делают люди, — говорит он. — Коллектив должен быть стабилен, профессионализм — самое главное». Чтобы этого добиться, в «Алме» запустили мотивационную программу для персонала, благодаря чему текучка кадров по причинам недовольства на предприятии равняется нулю, утверждает топ-менеджер. Укреплению команды способствовала также передача функции управления бюджетом среднему менеджменту. «Мы четко определили ответственных бюджетодержателей по каждому направлению и дали им возможность управлять, контролировать, регулировать финансы, — рассказывает он. — Это удобно с точки зрения контроля за деньгами, повышает эффективность, плюс в процесс вовлечен средний менеджмент, например начальник автотранспортного цеха, начальник упаковки и т. д. ».



Хотя кадровые проблемы все еще остаются. Это касается сезонных рабочих, которых требуется много — человек на один гектар. «Здесь действительно сохраняется значительная текучесть, — признает Сиволапов. — Людям нужно обеспечивать условия для их проживания, досуга, питания. Сейчас мы берем эти вопросы на себя, но они отнимают очень много времени». По мнению топ-менеджера, если государство нацелено на развитие садоводства, то было бы логично в местах концентрации таких проектов создавать специальные кластеры и передавать все заботы о них в профессиональные руки. При этом можно было бы задействовать эти кадры на разных видах работ практически в течение всего года. «Но это должна быть задача государства, а не бизнеса», — добавляет Сиволапов.



Игорь Муханин соглашается, что кадровый вопрос остро стоит в садоводстве. «На уборочные работы часто привлекаются мигранты, работники из стран бывшего СССР, но ужесточение законодательства по этому направлению сильно вредит сельскому хозяйству, — говорит он. — В садоводстве нужно много людей не круглый год, а только на уборку, то есть примерно на один месяц, но мы не можем пригласить людей, им невыгодно ехать на такой короткий срок». Хорошо было бы организовывать привлечение сезонных рабочих с марта-апреля (на обрезку, посадку деревьев) и до осени, то есть примерно на полгода. Но с действующими миграционными правилами делать это затруднительно. «Кроме того, усложняет процесс и бумажная волокита, — отмечает эксперт. — Чтобы оформить все документы на приезжих работников, нужно около трех недель, и все это время их нужно кормить, поить, а работать они не имеют права. Наказание — сразу 500 тыс. руб.».

