 Темпы прироста продовольственного потребления зерна в ближайшие 10 лет замедлятся — Агроинвестор
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Рынки
Темпы прироста продовольственного потребления зерна в ближайшие 10 лет замедлятся
Инна Ганенко
Агроинвестор
декабрь 2017
В сезоне-2017/18 потребление на пищевые цели вырастет на 1,3%
Драйвер роста потребления зерна в России — фуражный сектор
Фото: М. Стулов

В период с 2017 по 2026 годы объемы мирового продовольственного потребления зерна продолжат расти, однако темпы увеличения этого показателя будут ниже, чем в предыдущие 10 лет. Таким прогнозом на семинаре «Рынки зерна и муки Средней Азии», прошедшем в Казахстане, поделился экономист Инвестиционного центра FAO Дмитрий Приходько.

В частности, если в 2006—2016 годах рост мирового продовольственного потребления пшеницы составил 12%, то в последующие 10 лет он прогнозируется на уровне 9%. В 2016-м этот показатель оценивался организацией в 498 млн т, а в 2026-м он может составить уже 552 млн т, отметил эксперт. Рост продовольственного потребления кукурузы в свою очередь замедлится с 21 до 15%. А годовой объем использования агрокультуры к 2026 году достигнет 156 млн т против 134 млн т в 2016-м. «В отношении риса темпы увеличения потребления на продовольственные цели снизятся с 14% в 2006—2016 годах до 10% в 2017—2026-х и достигнут через 10 лет 450 млн т против 405 млн т по итогам прошлого года», — добавил Приходько.

По прогнозу FAO, в сезоне-2017/18 общее потребление зерна в мире предположительно вырастет на 1% по сравнению с предыдущим годом и превысит 2593 млн т. В том числе пищевое потребление зерновых увеличится на 1,3%, а кормовое — на 0,4%, тогда как промышленное использование прибавит предположительно 1,2%. Общее потребление пшеницы в этом сельхозгоду, по оценке организации, составит 738,2 млн т, против 732,8 В прошлом сезоне. Потребление риса тоже увеличится — с 497,8 млн т в 2016/17-м до 503,2 млн т в 2017/18-м.

Принимая во внимание последние прогнозы производства и использования зерновых, FAO ожидает, что к окончанию сезона в 2018 году запасы зерновых в мире достигнут нового рекордного уровня — 718,7 млн т. Это приведет к дальнейшей стабилизации соотношения запасов и использования зерновых на максимальном за последние 15 лет уровне в 27%, причем по пшенице этот показатель будет несколько выше, а по кормовому зерну и рису немного ниже.

Что касается продовольственного потребления в России, то, по мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Зайцева, предпосылок для его повышения нет. «Драйвером роста общего внутреннего потребления зерна остается фуражный сектор, а продовольственный — уже второй сезон подряд стагнирует». По оценке ИКАР, в этом сельхозгоду потребление на продовольственные и промышленные цели останется на прошлогоднем уровне и составит 17,3 млн т.

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