Цены на российский рис достигли рекорда

Цены на отечественный рис со второй половины апреля растут высокими темпами, и к началу лета они поднялись до рекордных значений. Как сообщила «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, за последние два месяца средние оптовые цены увеличились на 20% и к 20 июня достигли уровня в 48,4 тыс. руб./т с НДС.



Таким образом побит предыдущий ценовой рекорд, зафиксированный в конце августа — начале сентября 2015 года. Тогда рисовая крупа в оптовом звене стоила в среднем 47,1 тыс. руб./т. По данным ИКАР, эта ситуация обусловлена низкими запасами сырца, которого может не хватить до начала нового сезона переработки. Как ранее сообщал Южный рисовый союз (ЮРС), остатки риса-сырца, а также рисовой крупы в пересчете на сырец в июне на Кубани составили 82,7 тыс. т, что является самым низким показателем за последние четыре года. Среднемесячный темп снижения остатков на уровне 60 тыс. т позволяет прогнозировать, что запасы отечественного риса закончатся уже к началу августа.



Несмотря на неплохой урожай в 2018 году, качественные показатели сырца оставляли желать лучшего из-за неблагоприятных погодных условий в период созревания, поясняет Глазунова. В результате выход крупы заметно снизился. На мировом рынке, напротив, высокое предложение и рекордные запасы обусловили в текущем сезоне снижение котировок стран — крупнейших экспортеров. Как следствие российский рис стал дороже импортного: так, средняя оптовая цена на вьетнамский рис, по данным ИКАР, к 20 июня равнялась 44,9 тыс. руб./т, на тайский рис — 44,5 тыс. руб./т.



«В краткосрочной перспективе это может спровоцировать возрастание ввоза риса в Россию», — оценивает Глазунова. По данным ФТС, в январе-апреле этого года импорт риса в Россию составил 77,6 тыс. т на сумму $36 млн — на 16% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Около 35% поставленного объема (26,9 тыс. т) пришлось на Индию, 28% — на Пакистан (21,5 тыс. т), 21% — на Таиланд (16,6 тыс. т).



Однако, по словам Глазуновой, уже в конце августа — начале сентября российский сырец урожая 2019 года начнет поступать на рисозаводы. Площадь сева риса в этом году эксперт оценивает в 187-189 тыс. га против 181 тыс. га в прошлом году. Согласно оперативным данным Минсельхоза на 20 июня, рис занимал 185,2 тыс. га при плане в 192,1 тыс. га. Основная часть посевов — 125 тыс. га — приходится на Краснодарский край, сообщает ЮРС. При средней урожайности в 73 ц/га валовой сбор риса в регионе может составить 910-920 тыс. т в бункерном весе. Общий валовой сбор агрокультуры в стране в 2019-м, по оценке аналитической компании «ПроЗерно», может быть равен 1043 тыс. т, Российский зерновой союз прогнозирует урожай риса в 1,1 млн т. В прошлом году, по Росстату, было собрано 1038 тыс. т риса-сырца.

