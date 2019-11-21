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Рынки
Урожай кукурузы станет вторым после рекорда 2016 года
Елена Максимова
Агроинвестор
21 ноября 2019
Цены на агрокультуру низкие и могут продолжить уменьшаться
Необмолоченными остаются около 15% посевов кукурузы
Фото: Pixabay

К 20 ноября российские аграрии собрали 13,3 млн т кукурузы в бункерном весе против 10,5 млн т на ту же дату в 2018-м, сообщает Минсельхоз. Этот результат уже выше общего прошлогоднего валового сбора, который, согласно Росстату, составил 11,4 млн т. Необмолоченными остаются около 15% посевов агрокультуры. Работы завершаются в Центральном и Южном федеральных округах, на Северном Кавказе остается убрать примерно 25% площадей, а в Поволжье — около 30%, сообщает Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ).

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) урожай кукурузы в этом году будет на уровне 14,2-14,4 млн т. В прошлом году из-за засухи на Юге была сильнейшая просадка по урожайности, а в этом таких потерь не было, хотя возникали определенные проблемы в виде поражений агрокультуры совкой, рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. К тому в Центре были очень благоприятные погодные условия, причем как для кукурузы, так и для подсолнечника и сои, добавляет он.

Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал сбора в 14,1 млн т. Гендиректор компании Владимир Петриченко напоминает, что посевы кукурузы в этом году были на 5% выше, чем в прошлом, что стало одной из причин более высокого валового сбора. Второй фактор — хорошая урожайность. По данным Минсельхоза, в этом году она составляет 60,2 ц/га против 49 ц/га в 2018-м. По словам Петриченко, показатель текущего года такой же, как был в 2016-м, когда урожай агрокультуры достиг рекордных 15,3 млн т. По оценкам НСЗ, в Центре урожайность кукурузы на 5 ц/га выше прошлогодней, на Юге — на 17 ц/га, на Северном Кавказе -  на 6 ц/га, в Приволжье — на 10 ц/га. Союз считает, что валовой сбор кукурузы на зерно будет либо на уровне 2017 года, либо чуть выше. 

Скорее всего, фактически урожай сейчас выше официально обнародованных данных из-за задержки поступления сообщений из регионов, предполагает президент попечительского совета НСЗ Павел Скурихин. «Больше всего эту задержку мы видим на Кавказе, исходя из предоставленных данных, там пока убрано 75% посевов. Но, думаю, в итоге все площади под агрокультурой будут обмолочены без потерь», — говорит он. Качество кукурузы находится в пределах норм ГОСТа и отвечает всем запрашиваемым переработчиками параметрам, добавляет Скурихин.

Цены на кукурузу сейчас низкие и, возможно, продолжат уменьшаться, считает Суханов. Согласно мониторингу «ПроЗерна», экспортные цены на кукурузу в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Так, на базисе FOB Черное море они составляют $168 за тонну против $186/т в ноябре 2018-го. «Дело в том, что в мире цены и на кукурузу, и на пшеницу, и особенно на ячмень в этом году ниже, чем в прошлом», — поясняет Петриченко. Внутренние цены, по данным эксперта, тоже меньше прошлогодних — в Европейской части страны около 9,13 тыс. руб./т (с НДС, на элеваторе). «Надеюсь, что сейчас мы находимся на низшей точке, и продолжения их падения не будет», — комментирует Петриченко.

При этом на фоне значительного урожая на рынке образуется излишек, продолжает Суханов. На экспорт могло бы быть направлено около 5,5-6 млн т кукурузы, однако поставки тормозятся. Во-первых, Украина — один из основных мировых поставщиков кукурузы — получит рекордный урожай и, вероятно, ее отгрузки агрокультуры на внешние рынки тоже будут рекордными. «Вторая причина — проблемы с экспортом в Иран. В прошлом году он был основным покупателем российской кукурузы, в этом году по объективным причинам поставок в эту страну почти нет, — поясняет Суханов. — Соответственно, количество направлений для сбыта, особенно тех, где мы могли бы успешно конкурировать по цене с Украиной, у нас сократилось».

Суханов полагает, что возможно, во второй половине сезона темпы экспорта нашей кукурузы ускорятся, однако пока не думает, что в целом объемы сильно превзойдут прошлогодние. «В прошлом сезоне мы вывезли 2,8 млн т агрокультуры, в этом, возможно, увеличим показатель до 3-3,5 млн т при самом лучшем раскладе», — оценивает эксперт. С сентября до середины ноября, по оценке ИКАР, было вывезено 0,8 млн т кукурузы. «Сейчас экспорт кукурузы идет достаточно медленно, однако его потенциал находится на уровне 4,4 млн т», — добавляет Петриченко.

Суханов считает, что на внутреннем рынке останется очень много кукурузы, и животноводы будут активно замещать ей другие зерновые в рационах. Однако переходящие запасы на следующий сезон все равно будут высокими и составят более 1-1,2 млн т против 600 тыс. т на начало текущего сельхозгода, предупреждает он.

По мнению Петриченко, в этом году аграрии в ряде регионов несколько разочаровались в кукурузе, ожидая от нее более высокой рентабельности. Суханов же считает, что хотя сейчас цены на кукурузу невысокие, выращивать ее все равно выгодно, особенно в Центре страны за счет высокой урожайности, которая в некоторых областях доходит до 10-13 т/га, поэтому там точно вряд ли произойдет сокращение площадей. «В других регионах в следующем году, скорее всего, аграрии тоже не будут сильно снижать площади под кукурузой, так как заменить ее особо нечем ввиду относительно низких цен и на другие пропашные агрокультуры, например, подсолнечник, сахарную свеклу и сою», — отмечает он.

По словам Скурихина, потребность внутреннего рынка в кукурузе растет вместе с увеличением производства животноводческой продукции. Кроме того, в Центральном и Приволжском округах идет строительство крахмало-паточных заводов по переработке кукурузы. «Внутренний спрос, обеспечивающий приемлемую рентабельность при производстве кукурузы на зерно, будет поддерживать интерес аграриев к ней, а с учетом того, что Минсельхоз принял решение в следующем году сократить посевы сахарной свеклы, вероятно, производители увеличат площади под кукурузой, рапсом и соей на 3-5%», — предполагает он.

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