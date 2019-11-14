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Аналитика
Агросектор ускорил рост экономики
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
14 ноября 2019
В третьем квартале наибольший вклад в динамику экономики внесло сельское хозяйство благодаря увеличению урожая
В третьем квартале ВВП прибавил 1,7% в годовом выражении
Фото: Pixabay

По предварительной оценке Росстата, ВВП в третьем квартале в годовом выражении увеличился на 1,7% после 0,9% во втором и 0,5% в первом квартале. Однако динамика оказалась ниже, чем рассчитывало Минэкономразвития (1,9%). По итогам девяти месяцев показатель увеличился на 1,1%. При этом, по словам главы статведомства Павла Малкова, наибольший вклад в рост экономики внесли сельское хозяйство, промышленность и оптовый товарооборот. В частности, производство сельхозпродукции в третьем квартале прибавило 5,1%. Минэкономразвития тоже отметило, что в отчетном квартале ускорению роста экономики способствовала положительная динамика в сельском хозяйстве благодаря более высоким показателям урожая. В четвертом квартале ведомство ожидает сохранения темпов на уровне третьего квартала, что соответствует прогнозу годового роста на 1,3%.

Улучшение экономической динамики третьего квартала в значительной степени связано именно с ситуацией в секторе сельского хозяйства и с хорошим урожаем, подтвердила «Агроинвестору» руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. «В начале года я предполагала, что экономический рост 2019 года составит около 0,8% год к году, и эта оценка очень точно отразила ситуацию в первом квартале 2019-го. Но предварительные результаты за третий квартал говорят об ускорении темпов роста и теперь более реалистичный прогноз по итогам этого года составляет 1,1%», — уточнила она.

По оценке аналитиков Московского кредитного банка (МКБ), динамика ВПП в этом году будет на уровне 0,8-1%. При этом сектор сельского хозяйства сохранит свою долю в 3,7-3,9% в структуре ВВП, говорит заместитель председателя правления банка Александр Казначеев. «Очевидное ускорение активности в большинстве отраслей, которое отмечается по итогам третьего квартала, могло бы обеспечить хорошую заявку на пересмотр прогноза по росту ВВП, который Банк России и Минэкономразвития давали в начале года. Однако среди ограничивающих факторов — тенденция к охлаждению потребительского спроса внутри страны, а также неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках, что влияет на динамику экспорта», — обращает внимание он.

Российская экономика в этом году демонстрирует позитивную динамику, и в годовом выражении рост ВВП прогнозируется немногим более 1%, оценивает директор Института исследований и экспертизы ВЭБ Олег Засов. «Хороший урожай этого года — второй по величине в современной России — становится значимым фактором экономического роста, — прокомментировал он «Агроинвестору». — По нашим оценкам, прирост ВВП в третьем квартале увеличился до 1,6% после 0,9% во втором квартале, и это ускорение роста почти на 30% было обеспечено вкладом села».

Рост ВВП России в этом году выйдет на уровень 1,1%, а сельское хозяйство с учетом обновленных оценок по урожаю зерновых и подсолнечника прибавит 2,5%, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Ожидаемая динамика ВВП в этом году, по моим оценкам, составит около 0,9%, однако не стоит забывать, что возможно повторение ситуации этого года, когда Росстат пересмотрел данные, и рост ВВП 2018 года резко подскочил до 2,3%», — отмечает старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его мнению, сельхозпроизводство в этом году увеличится на 2,6%.

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