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Рынки
АПК стал одним из драйверов российского экспорта
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
5 ноября 2019
Россия увеличивает поставки за рубеж рыбы, масла, мяса и кондитерских изделий
Для более устойчивого увеличения экспорта необходимо вывозить продукцию глубокого передела
Фото: Pixabay

АПК стал одним из драйверов российского экспорта. Об этом глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев сказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Слепнева, во втором полугодии отмечался достаточно активный рост несырьевого неэнергетического экспорта: в июле поставки увеличились на 14%, в августе — на 8%. Слепнев отметил, что в агроэкспорте динамику начинают задавать масло, мясо, рыба, кондитерские изделия. В частности масло вывозится на Ближний Восток, в Азиатский регион, Африку; рыба — в первую очередь, в Азию; по мясу открылся Китай с его огромным спросом, а кондитерские изделия хорошо продаются по всему миру, рассказал глава РЭЦ. При этом российские предприятия «почувствовали вкус» и экспортные инструменты, добавил Слепнев.

Старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК компании EY Максим Никиточкин прокомментировал «Агроинвестору» динамику экспорта продукции АПК:

- В 2019 году (за первые семь месяцев) растущими относительно 2018-го продуктовыми категориями в агроэкспорте действительно стали рыба (+21,4% или +$439 млн), растительное масло (+18,6% или +$294 млн), шоколадные изделия (+15,7% или +$48 млн), мясо (+8,9% или +$20 млн). Однако стоит иметь в виду, что эти категории, кроме шоколадных изделий, представляют собой продукцию низкого передела, реализация которой значительно подвержена мировой конъюнктуре.

Открытие азиатских рынков для российского мяса, несомненно, увеличит объемы экспорта, однако для кратного роста мясного экспорта недостаточно только этого. Потенциал увеличения отгрузок за рубеж рыбы и масла достаточно ограничен, поскольку в обеих категориях сейчас и так около 50% производимой продукции отправляется на экспорт, а возможности для роста объемов производства сдерживает ряд факторов. Для более устойчивого наращивания экспорта необходимо вывозить продукцию глубокого передела: филе, консервы, пресервы, бутилированное брендированное масло и др.

Рост экспорт кондитерских изделий поддерживают крайне низкие внутренние цены на сахар (около 20 руб./кг с НДС), однако нет уверенности в том, что такие низкие цены долго сохранятся. Также стоит иметь в виду, что поставки на внешние рынки кондитерских изделий тоже значительно подвержены влиянию мировой конъюнктуры. Мы экспортируем крайне мало российских брендов, в основном — транснациональные (Mars, M&Ms, Snickers и т. д.), а вывоз последних определяется тем, в какой из стран в данный момент у транснационалов наименьшая себестоимость с учетом логистики.

 

 

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