Экспорт подсолнечника может стать рекордным с 2001 года

Экспорт подсолнечника в этом сезоне превысит 0,5 млн т, что станет рекордно высоким объемом с сезона-2000/01, когда за рубеж было поставлено 0,7 млн т, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». В прошлом сезоне вывоз составил 0,45 млн т. По оценке экспертов, по итогам октября отгрузки составили 30 тыс. т — максимальный показатель для этого месяца за последние несколько лет. Для сравнения, в октябре 2018-го было экспортировано лишь 6 тыс. т подсолнечника.



«СовЭкон» объясняет активизацию отгрузок обвалом цен из-за рекордного урожая: с конца сентября подсолнечник подешевел более чем на 3,3 тыс. руб./т или на 17,5% до 15,65 тыс. руб./т. Таким образом цены еще больше приблизились к пятилетнему минимуму (15,55 тыс. руб./т в ноябре 2014-го). Ранее центр предупреждал, что в ближайшее время негативная динамка сохранится, поскольку многие переработчики пополнили запасы и ждут еще более низких цен. Сейчас «СовЭкон» также отмечает слабый спрос со стороны переработчиков, в том числе потому что у многих не осталось свободных мощностей для хранения маслосемян.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 25 октября подсолнечник стоил в среднем около 16,7 тыс. руб./т против 19 тыс. руб./т в аналогичный период 2018 года. По информации Росстата, в сентябре цены приобретения подсолнечника промышленными предприятиями уменьшились на 8% относительно августа. Самые низкие закупочные цены в прошлом месяце статведомство зафиксировало в Орловской области (16,85 тыс. руб./т) и Башкортостане (16,9 тыс. руб./т), самая высокая цена была в Татарстане (22,75 тыс. руб./т).



По данным Минсельхоза на 31 октября, подсолнечник обмолочен с 7,3 млн га или 85,4% к посевной площади, получено 13,5 млн т при урожайности 18,6 ц/га. В прошлом году в это время сбор составлял 11,1 млн т при урожайности 15,8 ц/га. К концу прошлой недели лидерами по валовому сбору подсолнечника были Саратовская (около 1,5 млн т), Ростовская (1,4 млн т) и Воронежская (1,15 млн т) области. Также в топ-5 вошли Краснодарский край (1 млн т) и Волгоградская область (926 тыс. т), следует из мониторинга «Центра агроаналитики». Отраслевые эксперты прогнозируют, что благодаря расширению посевов, а также повышению среднего сбора с гектара урожай подсолнечника в этом году обновит рекорд и может достигнуть 14,2 млн т.



Масложировой союз ранее прогнозировал, что до конца 2019 календарного года экспорт подсолнечника может составить 700 тыс. т. По итогам первого полугодия отгрузки были на уровне 266 тыс. т против 90 тыс. т в январе-июне прошлого года. При этом союз обращал внимание, что если стоит задача выполнить целевые показатели по вывозу переработанной продукции, то нужно либо увеличить пошлину на семечку с 6,5% до 20%, либо ограничивать поставки.



Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько не ожидает роста экспорта подсолнечника. Ранее он говорил «Агроинвестору», что отгрузки останутся на уровне прошлого сезона, тогда как поставки за рубеж подсолнечного масла будут расти. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в октябре оценивала потенциал вывоза подсолнечника из России в 2019/20 году в 200 тыс. т против 330 тыс. т в 2018/19-м. Поставки подсолнечного масла, по ее расчетам, должны вырасти с 2,4 млн т до 2,6 млн т. Правда, октябрьский прогноз урожая подсолнечника американские аналитики оценивали в 13 млн т (без учета Крыма).

