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Регионы
Аграриев Оренбуржья лишат господдержки за сев подсолнечника «сверх нормы»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 октября 2019
В этом году агрокультура заняла почти четверть посевных площадей региона
Оренбургская область занимает второе место в России по посевным площадям подсолнечника
Фото: Pixabay

Правительство Оренбургской области намерено внести ряд изменений в порядок предоставления субсидий по несвязанной поддержке в области растениеводства. Как сообщает пресс-служба правительства, этот вопрос обсуждался на заседании правительства с участием губернатора региона Дениса Паслера. В частности, на погектарную поддержку не смогут претендовать аграрии, у которых подсолнечник на зерно превышает 20% в структуре общей посевной площади. «Губернатор обсудил с главами сельских районов ограничение по доле подсолнечника в посевной площади для животноводческих хозяйств. В итоге участники дискуссии сошлись во мнении, что данная мера необходима для сохранения плодородия почвы», — говорится в сообщении.

Всего в повестке заседания было 59 вопросов, при этом пункт об ограничении поддержки производителей подсолнечника занял больше всего времени, отмечает издание «Новости Оренбурга». Как рассказала и. о. вице-губернатора — зампредседателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, дискуссии по этой теме идут уже два месяца. Лишая аграриев субсидий, правительство надеется снизить вред, который наносят посевы подсолнечника почве: далеко не все растениеводы соблюдают агротехнологии, стараясь засеять как можно больше полей подсолнечником в погоне за прибылью.

Главы сельских районов, в свою очередь, обратили внимание, что, например, животноводы за счет выращивания подсолнечника покрывают издержки на содержание молочного стада. В связи с этим они предложили не распространять ограничения на те хозяйства, которые держат КРС, или разрешить им до 30% площадей отдавать под подсолнечник. Однако областные власти отвергли это предложение.

По данным Росстата, в 2019 году сев подсолнечника в Оренбургской области увеличился на 11,5% и превысил 1 млн га. Регион занимает второе место в стране по посевным площадям агрокультуры после Саратовской области. В целом по России в этом году подсолнечник занял 8,5 млн га против 8,1 млн га годом ранее, при том что плановое значение Минсельхоза России было на уровне 7,8 млн га. Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подсолнечник в прошлом году вновь стал самой рентабельной из основных агрокультур (33,2% без учета субсидий).

Ограничения на сев подсолнечника в том или ином виде уже действуют в ряде российских регионов, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Так, в законе Краснодарского края об обеспечении плодородия земель сельхозназначения содержится требование не допускать выращивания агрокультуры на поле более одного раза в восемь лет. В Ростовской области в утвержденных в 2012 году правилах рационального использования земель было прописано, что аграрии могут выращивать подсолнечник на площади, не превышающей 15% общей площади пашни. Однако Поволжье сейчас в значительной мере зависит от подсолнечника: так, в Оренбургской области почти 24% в общем объеме посевных площадей пришлось на подсолнечник, в Саратовской — более 32%. «И найти здесь какие-то альтернативы этой агрокультуре довольно сложно», — констатирует Хотько.

В результате роста посевных площадей, а также средней урожайности аналитики ожидают в этом году роста валового сбора подсолнечника в России на 9% до рекордных 13,9-14 млн т. По данным Минсельхоза, к 25 октября при обмолоте 78% площадей произведено уже 12,4 млн т маслосемян в бункерном весе, средняя урожайность составляет 18,8 ц/га — на 17% выше прошлогоднего показателя на эту дату. На этом фоне цены на подсолнечник, реализуемый аграриями, согласно информации Росстата, падают начиная с июля, в течение августа-сентября снизившись в среднем по стране на 9,3% до 18,2 тыс. руб./т. А к середине октября они уменьшились до пятилетнего минимума, ранее отмечал аналитический центр «СовЭкон». В течение прошлой недели цены потеряли еще 375 руб. до 15,65 тыс. руб./т, следует из мониторинга центра. Согласно прогнозу его экспертов, в ближайшее время негативная динамика может продолжиться, так как многие переработчики пополнили запасы, остановили закупки и выжидают еще более низких цен.

Тем не менее посевные площади подсолнечника в 2020 году вряд ли уменьшатся, полагает Хотько. «Рост урожайности частично компенсировал аграриям падение цен. К тому же продан еще не весь подсолнечник, и есть вероятность, что во второй половине сезона цены будут выше», — объясняет эксперт. Поэтому по итогам сезона, возможно, подсолнечник сохранит статус одной из самых рентабельных агрокультур, добавляет он.

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