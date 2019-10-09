Россия вошла в топ-5 экспортеров растительных масел

В сезоне-2018/19 Россия экспортировала рекордные 3,7 млн т ключевых видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что на 15% больше прошлого сельхозгода. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), это позволило России выйти на 5-е место среди мировых экспортеров растительных масел после «пальмовых» держав — Индонезии и Малайзии, а также прямых конкурентов нашей страны — Украины и Аргентины.



Исходя из опубликованной статистики ФТС за август, отгрузки российского подсолнечного масла в завершившемся сезоне увеличились на 15% до 2,65 млн т, что также стало рекордным показателем. «Столь значимый рост был обеспечен, прежде всего, масштабной экспансией на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. т (24% в общем объеме экспорта)», — сказал ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. На долю первых пяти стран-импортеров российского подсолнечного масла пришлось более 65% всего экспорта, закупки увеличили все страны (Иран, Турция, Китай и Узбекистан), кроме Египта. По вывозу подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире после Украины.



Экспорт рапсового масла из России в сентябре-августе увеличился в 1,9 раза до 639 тыс. т, в результате чего Россия вышла на второе место по этому показателю, уступая лишь Канаде. По словам Хотько, в результате рекордного урожая-2018 переработка рапса внутри страны активно росла во всех макрорегионах. В то же время часть прироста пришлась на рапсовое масло, произведенное на белорусском предприятии «Содружества», которое введено в эксплуатацию весной 2018 года, обращает внимание Хотько. Эта продукция ввозилась в Россию и уже отсюда отправлялась за рубеж. «Поэтому если считать именно рапсовое масло, произведенное в России, то экспорт вырос на 55% до 488 тыс. т», — уточнил он.



Объем экспорта соевого масла из России в сентябре-августе составил 572 тыс. т, что примерно соответствует уровню сезона-2017/18. Без учета произведенных в Беларуси объемов «Содружества» отгрузки снизились на 2% до 531 тыс. т. «Это связано с ростом потребления соевого масла внутри страны, а также переходящими запасами бобов, которые оказались значительно выше», — пояснил Хотько, добавив, что по экспорту соевого масла Россия занимает шестое место.



В новом сезоне-2019/20 Россия может собрать еще более высокий урожай подсолнечника и масличных в целом. ИКАР прогнозирует рост валового сбора подсолнечника на 9% до 13,9 млн т, всех масличных — на 8% до 21 млн т. В этой связи экспорт подсолнечного масла в текущем маркетинговом году может вновь обновить рекорд и составить 2,9 млн т, оценивает ИКАР. Аналитический центр «СовЭкон» также ожидает производство подсолнечника в России на уровне 13,9 млн т, и не исключает дальнейшего повышения прогноза с учетом высокой урожайности в Поволжье. «Погодные условия в этом году сложились в целом неблагоприятно для озимых культур, но помогли развитию поздних яровых, таких как подсолнечник», — поясняют аналитики центра.



Как следствие в ближайшие недели «СовЭкон» ожидает продолжения быстрого снижения цен на семена подсолнечика, «которое местами может носить обвальный характер, в первую очередь в Поволжье». Согласно мониторингу центра, в течение прошлой недели цены на европейской части страны опустились на 875 руб. до 18100 руб./т. Рекордный сбор ожидается и на Украине, где он составит не менее 15,5 млн т, добавляет Хотько. «На фоне рекордных урожаев подсолнечника в Причерноморье, мировые цены на подсолнечное масло падают до $670-680/т (FOB Россия) с перспективой дальнейшей просадки до конца 2019 года. Тем не менее год назад цены были ниже из-за глобального падения рынка растительных масел», — сказал эксперт.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 8 октября подсолнечник обмолочен с 49% посевных площадей, собрано 8,5 млн т семян в первоначально оприходованном весе при росте средней урожайности на 19% до 20,5 ц/га. Сои намолочено 3 млн т с 53% площадей, рапса — 2 млн т при 76% убранных площадей.

