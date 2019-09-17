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Рынки
Россия установила новый рекорд по экспорту подсолнечного масла
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 сентября 2019
На первое место с большим отрывом вышел Иран
В сезоне-2019/20 Россия может обновить рекорды по производству и экспорту подсолнечного масла
Фото: Д. Гришкин

В завершившемся сезоне-2018/19 Россия поставила на внешние рынки 2,6 млн т подсолнечного масла, что на 20% превышает показатель предыдущего сельхозгода и является абсолютным рекордом для данного сегмента, сообщает «АПК-Информ». Рост экспорта стал возможен благодаря увеличению производства подсолнечного масла, которое в ушедшем сезоне увеличилось на 11% благодаря росту урожая семян, поясняют эксперты «АПК-Информ». Еще одним фактором стало повышение спроса ключевых импортеров подсолнечного масла на мировом рынке.

Согласно данным ФТС, за 11 месяцев сезона (сентябрь-июль) экспорт вырос на 211 тыс. т или на 10% до 2,4 млн т. В стоимостном выражении в сентябре-июле Россия экспортировала подсолнечного масла на $1,7 млрд. Данных официальной таможенной статистики за август пока нет, однако производство подсолнечного масла в прошлом месяце составило 285 тыс. т, что является абсолютным рекордом для августа, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Таким образом, по итогам всего сезона-2018/19 Россия произвела 4,96 млн т подсолнечного масла, что также является рекордным показателем и почти на 9% превышает предыдущий сезон. Поэтому августовский экспорт, очевидно, тоже должен быть высоким», — оценивает Хотько.

География поставок российского подсолнечного масла охватила 70 стран. Крупнейшим покупателем в прошлом сезоне стал Иран, увеличивший закупки более чем втрое. По оценке «АПК-Информ», объем поставок в эту страну составил 642 тыс. т или 24% от общего объема российского экспорта. Как поясняет Хотько, для Ирана российское подсолнечное масло оказалось весьма конкурентоспособным. «Оказалось заметно более выгодным везти масло из России по Каспийскому морю, в результате чего подсолнечное масло в Иране частично заменило соевое и даже пальмовое. На выбор торговых партнеров Ираном накладывают ограничения и санкции, действующие в его отношении», — сказал «Агроинвестору» Хотько.

Также в тройку импортеров-лидеров вошли Турция, закупившая 440 тыс. т российского подсолнечного масла (+24% к сезону-2017/18) и страны Таможенного союза с суммарным объемом закупок около 260 тыс. т (+12%). Кроме того, завершившийся сезон отметился пятикратным ростом отгрузок в Индию, до 90 тыс. т. Эксперты «АПК-Информ» объясняют такую динамику достаточно высокими ценами на украинское подсолнечное масло летом, вынудившим Индию переключиться на поставки из России. Хотько, в свою очередь, обращает внимание на усилия России по диверсификации поставок. «Так, в Тамани были проведены дноуглубительные работы, позволившие принимать более крупные суда. И хотя в прошлом сезоне была лишь дозагрузка украинских судов, тем не менее мы считаем это первым и позитивным шагом», — отметил Хотько.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в сентябрьском отчете оценила производство российского подсолнечного масла в сезоне-2018/19 на уровне 4,85 млн т, а экспорт — в 2,35 млн т. Однако уже в следующем сезоне данные рекорды будут превышены. По подсчетам американских аналитиков, при росте урожая подсолнечника на 2% до 13 млн т выпуск подсолнечного масла достигнет почти 5,2 млн т, а его экспорт — 2,6 млн т.

Рекордный урожай подсолнечника прогнозируют и российские эксперты. Так, аналитический центр «СовЭкон» ожидает валовой сбор в 13,1 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» - свыше 13 млн т. Последний прогноз ИКАР находился на уровне 13 млн т, однако он в ближайшее время будет существенно увеличен, говорит Хотько. «Исследование полей показало, что урожайность будет выше ожиданий. Поэтому рекорд сезона-2018/19 вновь будет превзойден», — уверен эксперт. По данным Росстата, посевные площади подсолнечника в этом году выросли примерно на 400 тыс. га до 8,5 млн га. Согласно оперативным данным Минсельхоза, текущая урожайность агрокультуры составляет 23,1 ц/га, что на 20% выше прошлогоднего уровня.

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