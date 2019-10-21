Рекордный урожай подсолнечника провоцирует падение цен

Рынок подсолнечника находится в состоянии свободного падения из-за поступления рекордного урожая. На прошлой неделе средние цены снизились в среднем до 16 тыс. руб./т, неделей ранее агрокультура подешевела на 1,5 тыс. руб./т до 16,6 тыс. руб./т, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Это самый низкий уровень с ноября 2014 года, когда цены на подсолнечник составляли 15,55 тыс. руб./т.



По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниила Хотько, с учетом НДС с начала сезона подсолнечник подешевел с 20,8-20,9 тыс. руб./т до 17,7 тыс. руб./т. «В целом на Юге и в Центре страны появились признаки стабилизации цен, поскольку большинство заводов уже закупили необходимые объемы продукции, а аграрии реализовали давящие излишки, — рассказал он «Агроинвестору». — На Юге уборка уже завершена, в регионах Центра осталось убрать в среднем 10-15% полей». И хотя некоторые маслозаводы продолжают уменьшать цены, это, скорее, номинальное снижение, так как другие переработчики остаются на стабильном уровне и платят больше. А вот в Поволжье, где уборка идет полным ходом, цены еще могут упасть, считает Хотько.



При этом, по данным «СовЭкона», в ПФО котировки подсолнечника местами уже опустились до 14 тыс. руб./т. В ближайшее время негативная динамика цен может продолжиться, так как многие переработчики пополнили запасы, остановили закупки и выжидают еще более низких цен, предполагают аналитики центра. «С другой стороны, в недалекой перспективе рынок подсолнечника может быть поддержан появлением экспортного спроса. Мы обращаем внимание и на активное укрепление мировых рынков растительных масел в последние месяцы», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко напоминает, что в России, особенно в ее европейской части, ожидается рекордный сбор как подсолнечника, так и других масличных — сои и рапса. И, безусловно, этот фактор негативно скажется на ценах. «Однако дальнейшая их динамика будет зависеть от урожая не только в нашей стране, но и на Украине, — обращает внимание он. — И есть все предпосылки, что, хотя там ожидается высокий валовой сбор, он все же будет ниже прогнозируемого». Кроме того, на мировом рынке наблюдается рост цен на сою, что удерживает от падения сегмент подсолнечника. «Цены на подсолнечник зависят от стоимости масла, и здесь пока продолжается снижение, однако цены уже подошли к своему дну — $675 за тонну (FOB Новороссийск), так что надеемся, что дальнейшего падения не будет, а если и будет, то совсем небольшое», — добавляет Петриченко. Другие масла — соевое и особенно рапсовое — находятся на более высоких ценовых позициях. Так, на FOB Роттердам соевое масло сейчас стоит $750 за тонну, рапсовое — $885 за тонну.



В прошлом году экспорт подсолнечника был рекордным, однако он составил не более 4% от общего объема производства. В этом году вывоз останется на том же уровне, полагает Хотько. А вот отгрузки за рубеж подсолнечного масла будет расти. По оценке ИКАР, в этом сезоне они достигнут 2,9-3 млн т. Только в сентябре, по предварительным данным, Россия отгрузила 220-230 тыс. т. Для сравнения, в аналогичный период сезонов-2018/19 и 2017/18 было вывезено 107 тыс. т и 157 тыс. т соответственно. «Такой старт вполне характерен для сезона с рекордным урожаем», — говорит Хотько. По прогнозу «ПроЗерна», в текущем сезоне Россия экспортирует более 2,6 млн т подсолнечного масла. «Причем это только поставки в страны, не входящие в Таможенный союз, куда мы вывезем еще около 200-250 тыс. т масла», — оценивает Петриченко.



Глобальные прогнозы показывают, что во второй половине сезона следует ожидать роста цен на растительные масла, в первую очередь, пальмовое и соевое, а значит, подрастет рынок масел в целом, что может повлиять и на увеличение стоимости подсолнечника, рассуждает Хотько. Однако это произойдет не раньше января, подчеркивает он. «Таким образом, тем, кто может хранить свою продукцию хотя бы до конца зимы, есть смысл придерживать маслосемена. Те же, у кого горизонт планирования составляет не больше месяца, должны понимать, что в ближайшее время цены на подсолнечник могут еще снизиться», — предупреждает он



По прогнозу «СовЭкона», урожай подсолнечника в этом году составит 13,9 млн т против 12,8 млн т в 2018-м. Такую же оценку дает аналитическая компания «ПроЗерно». «Сейчас в целом по регионам производства стоит благоприятная погода для сбора поздних агрокультур», — поясняет Петриченко. ИКАР оценивает потенциальный урожай подсолнечника на уровне 14 млн т. По данным Минсельхоза на 18 октября, подсолнечник обмолочен с 5,6 млн га или 65,7% к посевной площади, получено 10,7 млн т при средней урожайности 19,2 ц/га. В прошлом году в это время было собрано 8,8 млн т маслосемян при сборе с гектара на уровне 16,4 ц.

