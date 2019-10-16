Урожайность подсолнечника на 18% выше прошлогодней

К 15 октября подсолнечник в России убран с 5,2 млн га или 60% посевных площадей, следует из оперативных данных Минсельхоза. К этой дате валовой сбор превысил прошлогодний показатель на 32% и составил 10 млн т в бункерном весе, при росте средней урожайности на 18% до 19,4 ц/га.



В том числе в Саратовской области, в прошлом году ставшей лидером среди российских регионов по производству подсолнечника, к середине октября собран 1 млн т агрокультуры, сообщает областной Минсельхоз. Уборка завершена на 50% площадей при средней урожайности 14,4 ц/га (итоговая в 2018-м, по Росстату, — 13,1 ц/га).



В Краснодарском крае уборка подсолнечника завершена, урожай вырос на 25%, отчиталось аграрное ведомство региона. Согласно оперативной информации, с площади 439 тыс. га собрано более 1,08 млн т при повышении урожайности на 3,9 ц/га до 24,6 ц/га. «В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий по многим сельхозкультурам урожай был ниже среднегодовых показателей. В текущем году ситуация выровнялась. По итогам уборки одной из главных масличных культур — подсолнечника — мы видим хорошие результаты», — сообщил представитель кубанского министерства.



В Крыму на фоне низкой базы прошлого года, связанной с засухой, производство подсолнечника удвоилось, объявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. Уборочная кампания подсолнечника в регионе завершена, получено 96 тыс. т с урожайностью 13,6 ц/га. «В прошлом году из-за засухи аграрии намолотили почти в два раза меньше подсолнечника, всего 53 тыс. т с урожайностью 6,6 ц/га. И в этом году посевная площадь была почти на 13 тыс. га меньше, чем в 2018 году. Снижение площадей произошло вследствие отсутствия субсидий по данной культуре», — прокомментировал Рюмшин.



Также полностью убран подсолнечник в Ставропольском крае, где его сев в этом году сократился на 5% до 303 тыс. га. Тем не менее намолот оказался выше прошлогоднего объема: по данным Минсельхоза региона, он достиг 526 тыс. га против 509 тыс. га годом ранее. Средняя урожайность составляет 17,4 ц/га. На фоне благоприятной погоды опережающими темпами идет уборочная кампания в Алтайском крае. Как докладывал в начале недели министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, масличная агрокультура обмолочена с 450 тыс. га или 63% посевных площадей, в то время как в прошлом году на эту дату подсолнечник был убран лишь на 23%. Текущий сбор маслосемян составляет 444 тыс. т в первоначально оприходованном весе.



Татарстанский холдинг «Агросила» зафиксировал рекордную урожайность агрокультуры в этом году. По данным компании, если в 2018-м был достигнут максимум в 20,3 ц/га, то в 2019-м — в 22,2 ц/га. По словам замгендиректора «Агросилы» по вопросам растениеводства Булата Шакирова, на темпах уборки негативно сказываются погодные условия — осадки и влажность, однако уборочная кампания ведется в запланированные сроки. В 2019-м «Агросила» посеяла подсолнечник на 15,1 тыс. га, на сегодня убрано 14% от общей площади. По словам Шакирова, основу для высокой урожайности подсолнечника в 2019-м создали такие меры, как дробное внесение азотных удобрений, листовые подкормки, а также дифференцированное внесение удобрений на основе результатов агрохимического обследования почвы.



В сезоне-2018/19 Россия получила рекордный урожай подсолнечника в 12,8 млн т. В этом году аналитики прогнозируют новый максимум. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и аналитический центр «СовЭкон» ожидают валовой сбор на уровне 13,9 млн т. Уборочная кампания показывает рекордную урожайность в Центральном Черноземье (28 ц/га, на 20% выше предыдущего года), максимальную урожайность на старте уборки демонстрирует Поволжье, на Юге сбор с гектара близок к рекордному, пояснял «СовЭкон». Российский зерновой союз оценивает итоговый урожай подсолнечника в 14,5 млн т. Как рассказал на пресс-конференции президент союза Аркадий Злочевский, по масличным агрокультурам в этом году складывается «в целом оптимистичная картина» и, «видимо, у нас будет рекорд — по всем масличным».

