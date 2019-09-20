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Рынки
Урожай подсолнечника может превысить 14 млн тонн
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
20 сентября 2019
Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил прогноз валового сбора агрокультуры
К 19 сентября намолочено 4,2 млн тонн подсолнечника
Фото: С. Венявский

После инспекции посевов аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивают, что урожай подсолнечника в этом году составит свыше 14 млн т. Об этом в ходе организованной «Агроинвестором» конференции Russian Crop Production-2019/20 рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Это будет очередным рекордом», — подчеркнул он.

Ранее прогноз ИКАР был на уровне 13 млн т, аналитический центр «СовЭкон» оценивал валовой сбор в 13,1 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» - свыше 13 млн т. Также ожидается очередной рекорд по сое, несмотря на то, что урожайность не очень высокая, поскольку на Дальнем Востоке есть очень серьезные проблемы. Урожай рапса также будет близким к рекордному, отметил Рылько. «И, скорее всего, нас ожидает рекорд по урожаю масличного льна», — добавил эксперт.

«У меня сдержанный взгляд на подсолнечник в том плане, что такого рекорда не будет, но выше 13 [млн т соберем]», — добавил гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. А вот с тем, что урожай сои обновит рекорд, эксперт согласен, правда, если раньше он оценивал валовой сбор на уровне 4,3 млн т, то сейчас «немножко скромнее» - 4,1-4,2 млн т за счет Дальнего Востока. Регионы ДФО в этом году пострадали от неблагоприятных погодных условий, в частности сильные дожди в июле и августе вызвали паводки в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В Амурской области ущерб от паводков оценивается более чем в 6,4 млрд руб., из них 3,4 млрд руб. — урон сельскому хозяйству. По рапсу Петриченко ожидает повторения прошлогоднего рекорда. «Но еще многое будет зависеть от тех потерь, которые могут произойти в Сибири», — уточнил эксперт.

Центр агроаналитики Минсельхоза прогнозирует, что урожай масличных агрокультур в этом году составит около 20 млн т против 19,5 млн т в 2018-м, а к 2024-му он должен увеличиться до 29,5 млн т, привел данные директор Центра Дмитрий Авельцов. Это произойдет как за счет роста посевной площади, так и урожайности. Благодаря расширению производства, а также развитию переработки экспорт в масложировом секторе может увеличиться с ожидаемых в этом году $4 млрд до $7,5 млрд к 2024-му.

Правда, Дмитрий Рылько считает, что перспективы отрасли в этом направлении переоценены, тогда как зернового комплекса, где экспорт, согласно плану, должен вырасти с $8,8 млрд в этом году до $12,9 млрд, наоборот недооцениваются. В целом он сомневается, что через пять лет вывоз продукции АПК сможет достигнуть плановых $45 млрд. «$35 млрд реалистично ожидать, и это будет здорово, хорошая прибавка», — сказал он. Владимир Петриченко, напротив, считает планы по масложировому сектору достижимыми, правда, если цены будут похожи на нынешние, а не снизятся.

По данным Минсельхоза на 19 сентября, подсолнечник убран с 21,5% посевных площадей, намолочено 4,2 млн т; соя собрана на 35% площадей, урожай составляет 2,1 млн т; посевы рапса обмолочены на 43,2%, получено 1,2 млн т.

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