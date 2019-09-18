Дальний Восток просит компенсации для аграриев из Резервного фонда

Министерство сельского хозяйства обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой компенсировать из Резервного фонда ущерб, причиненный аграриям от паводков в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в рамках совещания в кризисном центре МЧС. Так, по его словам, основная доля пострадавших посевов не была застрахована, поэтому законодательство не позволяет полностью компенсировать им ущерб. «Хотел бы обратиться с просьбой компенсировать все-таки из Резервного фонда 100% денег от того, что они пострадали, с учетом возможностей Резервного фонда», — обратился Патрушев к Путину (цитата по kremlin.ru ). Глава государства, в свою очередь, поручил доложить информацию, как только все расчеты будут получены.

В Амурской области ущерб от паводков оценивается в более чем 6,4 млрд руб., из них 3,4 млрд руб. — урон сельскому хозяйству, рассказал на совещании губернатор региона Василий Орлов. «Пострадал урожай на площади 254 тыс. га, это 329 хозяйств», — сообщил он. Однако, согласно постановлению правительства № 1441 полные выплаты могут быть только тем, кто застраховал посевы, подтвердил Орлов. «Это действительно большая проблема для Дальнего Востока. У нас сельхозпроизводители не страхуются. Поэтому я просил бы поддержать предложение Минсельхоза. Если мы сейчас сельхозтоваропроизводителя не поддержим, у нас вообще сельского хозяйства не останется в следующем году», — предупредил он.

В Приморье пострадавшими от наводнения признаны 14,5 тыс. га посевов, сообщил губернатор края Олег Кожемяко. «Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 млн руб., 75% из которых не застраховали свои посевы, потому как в течение последних пяти лет подвергаются затоплению, и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг», — заявил Кожемяко.

Еврейская автономная область оценила потребность бюджетных ассигнований на компенсации ущерба аграриям примерно в 700 млн руб. Как доложил глава региона Александр Левинталь, паводком подтоплено 57 тыс. га агрокультур, а с учетом того, что весной в области не смогли засеять 30 тыс. га из-за проливных дождей, «потери по площадям составляют более 50%». Левинталь также призвал решением правительства выделить компенсации независимо от страхования. «Вопрос касается не только того, что периодически топит, и компании не страхуют, но для того, чтобы застраховаться, нужно сортовое зерно и так далее. Допустим, в Еврейской области нет ни одного семеноводческого хозяйства. Наши попытки закупать сортовое зерно в соседних территориях, в частности в Приморском крае и в Амурской области, не дают успеха, потому что там их тоже не хватает», — пожаловался губернатор.

В Еврейской автономной области полностью отсутствует страхование урожая, а в целом на Дальнем Востоке договоры страхования заключены на площади 134 тыс. га, прокомментировал «Агроинвестору» представитель Национальной ассоциации агростраховщиков (НСА). Таким образом, исходя из общей площади сева в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2,2 млн га в 2019 году (по данным Росстата), страхованием охвачено лишь 6% площадей. При этом по сравнению с 2018-м размер застрахованных площадей увеличился втрое. «Но этого явно недостаточно для адекватной страховой защиты посевов в округе», — уверен президент НСА Корней Биждов. По его словам, с учетом высокой частоты катастрофических убытков для ДФО нужны специальные условия страхования. «Минсельхоз России уже выразил поддержку этому подходу», — заверил Биждов. Он также напомнил, что предыдущее масштабное наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году нанесло ущерб аграриям на сумму свыше 6 млрд руб.

Сильные дожди в июле и августе вызвали паводки в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. По данным МЧС, от подтопления в ДФО пострадали более 360 населенных пунктов. Как сообщил на совещании Владимир Путин со ссылкой на оперативные сводки, пик паводка «в основном позади».