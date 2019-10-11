Минсельхоз США не стал менять прогноз урожая пшеницы и подсолнечника для России

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем октябрьском обзоре сохранила прогноз производства пшеницы в России на прежнем уровне в 72,5 млн т без учета Крыма (еще около 0,5 млн т в 2018-м). Эта цифра остается значительно ниже ожиданий российских аналитиков, чьи подсчеты сейчас находятся в диапазоне 74,9-75,8 млн т. Российский Минсельхоз оценивает нынешний урожай агрокультуры в 78 млн т.

Прогноз российского экспорта пшеницы также сохранен американскими аналитиками на уровне 34 млн т или на 1,4 млн т меньше сезона-2018/19. Последний скорректирован в сторону снижения на 0,4 млн т на основе таможенной статистики. «Несмотря на уменьшение в годовом выражении, Россия, как ожидается, останется крупнейшим мировым экспортером в сезоне-2019/20», — говорится в обзоре. В то же время Евросоюз, который в этом маркетинговом году может стать вторым экспортером, будет активно сокращать отрыв, отмечает Минсельхоз США. Прогноз для европейского производства пшеницы повышен на 1 млн т до 152 млн т, а экспорта — на 0,5 млн т до 28 млн т, что станет для ЕС четырехлетним максимумом. «В прошлом году российский экспорт превосходил ближайшего конкурента — США — более чем на 9 млн т. В этом году отрыв, как ожидается, уменьшится: российский вывоз пшеницы будет лишь на 6 млн т больше, чем у Евросоюза», — говорится в бюллетене.

Цены на европейскую пшеницу сейчас находятся на гораздо более конкурентоспособном уровне, чем в этот период годом ранее, поясняет FAS USDA. «Общее предложение в России в этом сезоне меньше, так как сокращение переходящих запасов перекрывает немного выросший урожай. Это контрастирует с ситуацией в прошлом году, когда российский экспорт шел быстрым темпом и европейская пшеница боролась за выход на многие региональные рынки», — указывают аналитики. По их оценке, все первые месяцы сезона-2019/20 цены на европейскую пшеницу были ниже причерноморской. По состоянию на конец сентября стоимость европейской пшеницы составляла $188 за тонну (французская FranceGrade 1, FOB Руан), в то время как причерноморской — $190 за тонну (FOB Новороссийск).

Прогноз российского урожая ячменя также оставлен на уровне 20 млн т (на 19% выше сезона-2018/19), а экспорта — 5,6 млн т (+24%). Оценка валового сбора овса в России сохранена в размере 4,3 млн т, ржи — 1,6 млн т. Не стал менять Минсельхоз США и прогноз урожая подсолнечника в России — американские аналитики по-прежнему ожидают сбора в 13 млн т, что лишь на 2% выше сезона-2018/19. Прогнозы российских аналитиков значительно выше и находятся на уровне 13,9 млн т.

Корректировке подверглась лишь оценка производства кукурузы в России, которая увеличена на 0,5 млн т до 13,5 млн т без учета Крыма. «Урожайность прогнозируется в 5,51 т/га, что на 4% выше оценки прошлого месяца и на 15% больше прошлогоднего результата <...> Прогнозируемая урожайность увеличена на 4% на основе отчетов об уборке Министерства сельского хозяйства», — говорится в обзоре FAS USDA. В то же время там напоминается, что урожайность кукурузы, указываемая в оперативных данных, обычно выше, чем в итоговых результатах Росстата. Прогноз производства кукурузы в США, по которому участники рынка ожидали падение, снижен лишь на 0,5 млн т до 350 млн т. Таким образом, мировое производство кукурузы в этом сезоне сократится на 1,7% до 1104 млн т.