Минсельхоз ожидает снижения агроэкспорта на 5-6% в 2019 году

За 10 месяцев 2019 года экспорт продукции АПК составил $19,3 млрд, заявила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе Аграрного форума России. По ее словам, это на 2-3% уступает показателям аналогичного периода 2018-го. Как сообщает DairyNews, такую динамику Лут объяснила изменением структуры российского экспорта АПК. По итогам года экспорт сельхозпродукции из России может сократиться на 5-6%, спрогнозировала замминистра.
По словам Лут, Россия движется к снижению доли зерновых в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать упор на поставки продовольствия с высокой добавленной стоимостью. «Незерновой экспорт [в январе-октябре 2019-го] увеличился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Дополнительные инвестиции сейчас позволяют нам наращивать показатели и диверсифицировать поставки, открывая новые рынки», — приводит слова Лут пресс-служба аграрного ведомства. В частности, производители мяса птицы за четыре месяца смогли экспортировать в Китай продукцию на $74 млн, и в будущем планируют усиливать свое присутствие на рынках Вьетнама, Саудовской Аравии и других восточных государств. Одним из ключевых экспортных товаров является масложировая продукция, объем вывоза которой в этом году превысит $3,5 млрд. Также с учетом падения цен более конкурентоспособным на рынках стран СНГ становится российский сахар, отметила Лут. Она объявила, что согласно прогнозу Минсельхоза, его производство в 2019 году может превысить 7 млн т.
Согласно майскому указу президента Владимира Путина, объем экспорта АПК к 2024 году должен вырасти в 2,2 раза к уровню 2017-го и достичь $45 млрд. Однако такие высокие темпы поставок могут привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в стране, говорится в октябрьском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Так, достижение поставленных целей по экспорту должно сопровождаться соответствующими высокими темпами развития отраслей АПК. В то же время госпрограмма предусматривает рост валового выпуска продукции сельского хозяйства лишь на 15,1% за восемь лет. При подготовке госпрограммы Минсельхоз прогнозировал увеличение на 20% в случае предоставления дополнительного финансирования, однако при утверждении программы это предложение не было учтено.
«Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции», — предупреждают авторы исследования. Их расчеты показали, что в таком случае внутреннее потребление может сократиться примерно на 10%.
Далеко не все эксперты уверены в выполнении поставленной задачи по росту агроэкспорта до $45 млрд, напоминает управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк. «Однако в любом случае основными экспортируемыми видами продукции является и будет являться сырье — зерно, рыба, а также масложировая продукция. Эти продукты и сейчас ориентированы на экспорт, поэтому говорить о возможности их дефицита я бы не стал», — сказал «Агроинвестору» Березнюк. Тем не менее он признал, что проект «Экспорт продукции АПК» во многом базируется на производстве новой товарной массы, которая будет продаваться за рубеж, а один из самых больших приростов в экспорте должна показать продукция переработки. «Однако пока товарная масса и продукция глубокой переработки, судя по официальной статистике, бурно не прирастают. Поэтому не исключено, что задача вывозить продукции на $45 млрд может быть и не выполнена, но и достижение $30-35 млрд будет большим успехом российского АПК», — добавил он.
Все программные документы по расширению экспорта рассчитаны прежде всего на увеличение объемов выпуска продовольствия, согласен исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. «Речь идет о создании дополнительного платежеспособного спроса, который должен стимулировать ведение интенсивного земледелия на обрабатываемой пашне, введении в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель, о модернизации перерабатывающих производств
В первом полугодии 2019 года экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 6% в стоимостном выражении по сравнению с январем-июнем прошлого года, а физические объемы поставок упали на 30%. Снижение произошло в первую очередь за счет пшеницы, отгрузки которой за шесть месяцев уменьшились на 45% до 10,6 млн т. Также на 34% снизились поставки ячменя. При этом отгрузки растительных масел в натуральном выражении увеличились на 31%, а свежей и мороженой рыбы — на 7%.