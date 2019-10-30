Минсельхоз ожидает снижения агроэкспорта на 5-6% в 2019 году

За 10 месяцев 2019 года экспорт продукции АПК составил $19,3 млрд, заявила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе Аграрного форума России. По ее словам, это на 2-3% уступает показателям аналогичного периода 2018-го. Как сообщает DairyNews, такую динамику Лут объяснила изменением структуры российского экспорта АПК. По итогам года экспорт сельхозпродукции из России может сократиться на 5-6%, спрогнозировала замминистра.



По словам Лут, Россия движется к снижению доли зерновых в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать упор на поставки продовольствия с высокой добавленной стоимостью. «Незерновой экспорт [в январе-октябре 2019-го] увеличился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Дополнительные инвестиции сейчас позволяют нам наращивать показатели и диверсифицировать поставки, открывая новые рынки», — приводит слова Лут пресс-служба аграрного ведомства. В частности, производители мяса птицы за четыре месяца смогли экспортировать в Китай продукцию на $74 млн, и в будущем планируют усиливать свое присутствие на рынках Вьетнама, Саудовской Аравии и других восточных государств. Одним из ключевых экспортных товаров является масложировая продукция, объем вывоза которой в этом году превысит $3,5 млрд. Также с учетом падения цен более конкурентоспособным на рынках стран СНГ становится российский сахар, отметила Лут. Она объявила, что согласно прогнозу Минсельхоза, его производство в 2019 году может превысить 7 млн т.



Согласно майскому указу президента Владимира Путина, объем экспорта АПК к 2024 году должен вырасти в 2,2 раза к уровню 2017-го и достичь $45 млрд. Однако такие высокие темпы поставок могут привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в стране, говорится в октябрьском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Так, достижение поставленных целей по экспорту должно сопровождаться соответствующими высокими темпами развития отраслей АПК. В то же время госпрограмма предусматривает рост валового выпуска продукции сельского хозяйства лишь на 15,1% за восемь лет. При подготовке госпрограммы Минсельхоз прогнозировал увеличение на 20% в случае предоставления дополнительного финансирования, однако при утверждении программы это предложение не было учтено.



«Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции», — предупреждают авторы исследования. Их расчеты показали, что в таком случае внутреннее потребление может сократиться примерно на 10%.



Далеко не все эксперты уверены в выполнении поставленной задачи по росту агроэкспорта до $45 млрд, напоминает управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк. «Однако в любом случае основными экспортируемыми видами продукции является и будет являться сырье — зерно, рыба, а также масложировая продукция. Эти продукты и сейчас ориентированы на экспорт, поэтому говорить о возможности их дефицита я бы не стал», — сказал «Агроинвестору» Березнюк. Тем не менее он признал, что проект «Экспорт продукции АПК» во многом базируется на производстве новой товарной массы, которая будет продаваться за рубеж, а один из самых больших приростов в экспорте должна показать продукция переработки. «Однако пока товарная масса и продукция глубокой переработки, судя по официальной статистике, бурно не прирастают. Поэтому не исключено, что задача вывозить продукции на $45 млрд может быть и не выполнена, но и достижение $30-35 млрд будет большим успехом российского АПК», — добавил он.



Все программные документы по расширению экспорта рассчитаны прежде всего на увеличение объемов выпуска продовольствия, согласен исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. «Речь идет о создании дополнительного платежеспособного спроса, который должен стимулировать ведение интенсивного земледелия на обрабатываемой пашне, введении в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель, о модернизации перерабатывающих производств и т. п. Конечно, при составлении и реализации данных программ и планов цели добиться нужных показателей по экспорту за счет каких-либо сокращений или ограничений на внутреннем рынке не было и нет», — уверен он. По его словам, поставленная задача заключается в наращивании объемов производства продукции, не только полностью удовлетворяющей внутренний спрос, но и являющейся высококонкурентной на внешних рынках. Однако успех мероприятий во многом зависит от объема вложений. «С учетом сокращения финансирования мы можем не добиться того уровня роста экспорта, который планировался изначально, но речи о реализации проектов по импортозамещению и экспорту за счет сокращения внутренних потребностей в сельхозпродукции в данном случае не идет», — заверил «Агроинвестор» Востриков.



В первом полугодии 2019 года экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 6% в стоимостном выражении по сравнению с январем-июнем прошлого года, а физические объемы поставок упали на 30%. Снижение произошло в первую очередь за счет пшеницы, отгрузки которой за шесть месяцев уменьшились на 45% до 10,6 млн т. Также на 34% снизились поставки ячменя. При этом отгрузки растительных масел в натуральном выражении увеличились на 31%, а свежей и мороженой рыбы — на 7%.

