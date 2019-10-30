Вьетнам усилит контроль за российской пшеницей

Вьетнам предложил ввести аттестацию российских компаний, которые заинтересованы в поставках пшеницы на вьетнамский рынок. Как сообщает Россельхознадзор, об этом было заявлено на переговорах с гендиректором департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом, состоявшихся 24-25 октября. «По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортеров», — говорится в сообщении.



В этих целях Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объемов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама. Также вьетнамская сторона намерена проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей. Кроме того, во избежание случаев подделки фитосанитарных сертификатов стороны обязались информировать друг друга о выданных документах в момент отгрузки, указал Россельхознадзор.Ранеее в октябре Россельхознадзор заявил о приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. Как сообщало российское ведомство, такое решение было принято по просьбе Вьетнама из-за претензий к качеству. По данным СМИ, в партиях пшеницы, прибывших из России, были обнаружены семена чертополоха (бодяка полевого). Превышение содержания в пшенице карантинных объектов Вьетнам выявлял и ранее: так, после обнаружения бодяка полевового в октябре 2018-го российский злак не экспортировался в эту страну в течение восьми месяцев прошлого сезона.

Тем не менее по итогам сезона-2018/19 Вьетнам занял десятое место среди импортеров российского зерна c 1,2 млн т пшеницы (сельхозгодом ранее объем поставок составлял 2,1 млн т). А для Вьетнама Россия в сезоне-2018/19 стала крупнейшим поставщиком пшеницы, ранее отмечал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По данным Россельхознадзора, в 2020 году Вьетнам готов купить более 2 млн т российского зерна. За июль-сентябрь в эту страну поставлено 506 тыс. т российской пшеницы, основными продавцами являлись ТД «Риф» (244 тыс. т) «Астон» (131 тыс. т) и «Юг Руси» (111 тыс. т).

