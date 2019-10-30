Вьетнам усилит контроль за российской пшеницей

Вьетнам предложил ввести аттестацию российских компаний, которые заинтересованы в поставках пшеницы на вьетнамский рынок. Как сообщает Россельхознадзор, об этом было заявлено на переговорах с гендиректором департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом, состоявшихся 24-25 октября. «По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортеров», — говорится в сообщении.
В этих целях Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объемов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама. Также вьетнамская сторона намерена проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей. Кроме того, во избежание случаев подделки фитосанитарных сертификатов стороны обязались информировать друг друга о выданных документах в момент отгрузки, указал Россельхознадзор.
Ранеее в октябре Россельхознадзор заявил о приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. Как сообщало российское ведомство, такое решение было принято по просьбе Вьетнама из-за претензий к качеству. По данным СМИ, в партиях пшеницы, прибывших из России, были обнаружены семена чертополоха
(бодяка полевого). Превышение содержания в пшенице карантинных объектов Вьетнам выявлял и ранее: так, после обнаружения бодяка полевового в октябре 2018-го российский злак не экспортировался в эту страну в течение восьми месяцев прошлого сезона.
Тем не менее по итогам сезона-2018/19 Вьетнам занял десятое место среди импортеров российского зерна c 1,2 млн т пшеницы (сельхозгодом ранее объем поставок составлял 2,1 млн т). А для Вьетнама Россия в сезоне-2018/19 стала крупнейшим поставщиком пшеницы, ранее отмечал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По данным Россельхознадзора, в 2020 году Вьетнам готов купить более 2 млн т российского зерна. За июль-сентябрь в эту страну поставлено 506 тыс. т российской пшеницы, основными продавцами являлись ТД «Риф» (244 тыс. т) «Астон» (131 тыс. т) и «Юг Руси» (111 тыс. т).
К настоящему времени поставки пшеницы уже возобновлены, рассказал во вторник вице-премьер, председатель российской части межправкомиссии России и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Максим Акимов. «Мы решили этот вопрос, урегулировали с вьетнамской стороной, российское зерно уже пришло на вьетнамский рынок», — сказал он агентству ТАСС. Он также подтвердил договоренность об усиленном фитосанитарном надзоре за партиями.
Также стороны договорились, что Вьетнам «в возможно короткие сроки завершит процедуру оценки рисков» при импорте свинины, молочной и рыбной продукции, после чего на них будут согласованы ветеринарные сертификаты. Помимо этого вьетнамская сторона должна предоставить Россельхознадзору ветеринарно-санитарные требования на импорт кормов, куриных яиц, мясокостной муки, живых свиней и некоторых других товаров.
По словам Акимова, Россия уже приступила к отгрузкам во Вьетнам замороженного мяса птицы и планирует расширять список компаний-экспортеров. По данным Минсельхоза России, в настоящее время аттестовано три отечественных предприятия. В целом, согласно информации агроведомства, в 2018 году объем торговли сельхозпродукцией между Россией и Вьетнамом вырос на 40% до более $1 млрд. Также страны развивают инвестиционное сотрудничество: так, вьетнамская TH True Milk развивает ряд проектов по производству и переработке молока
в Калужской и Московской областях.