Экспорт зерна снизится на 15%

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в октябре экспорт зерна из России составит 3,8 млн т. Такой низкий показатель в этом сезоне будет впервые: в июле вывоз составил 4,72 млн т, в августе и сентябре — по 4,54 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Ранее он оценивал потенциал отгрузок зерна в октябре на уровне 4 млн т, однако из-за снижения темпов экспорта прогноз был понижен.



По состоянию на 22 октября, с начала сезона из России было вывезено 19,2 млн т зерна и зернопродуктов, что на 9% ниже уровня за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Центр оценки качества зерна. Основным покупателем остается Турция — на ее долю приходится 21% вывоза (около 4,1 млн т), на втором месте Египет (11% — 2 млн т), далее следуют Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия, Азербайджан, Вьетнам (по 4%), следует из отчета Центра. Его аналитики обращают внимание на увеличение закупок со сторон Азербайджана в три раза: объемы уже превысили показатель за 11 месяцев сезона-2018/19, достигнув 754 тыс. т. 95% этого объема пришлось на пшеницу, по импорту которой из России Азербайджан стал четвертым.



«По нашему прогнозу, в июле-октябре экспорт зерна составит 17,6 млн т, что на 15% ниже, чем в прошлом году (20,68 млн т). В частности, вывоз пшеницы составит 15,3 млн т — на 14% меньше, чем год назад (17,8 млн т)», — сравнивает Павенский. Одной из причин замедления темпов экспорта он считает существенный рост внутренних цен практически во всех регионах.



Эксперт подчеркивает, что цены на зерно значительно увеличились под влиянием ухудшения прогнозов по урожаям в Австралии и Аргентине, проблем с уборкой в США, падения валового сбора и качества пшеницы в Казахстане. В результате экспортная цена на российскую пшеницу в октябре выросла на $17 за тонну — до $208/т, уточняет Павенский.



Кроме того, Украина, которая в этом сезоне составляет очень существенную конкуренцию российской пшенице, вывезла рекордный объем с июля по вторую декаду октября — свыше 10,8 млн т (+47% к прошлому году), а это более половины ее экспортного потенциала (19 млн т)», — добавляет Павенский. Теперь Украина постепенно переходит на вывоз кукурузы, которая является основной экспортной агрокультурой для этой страны. По данным аналитического центра «Русагротранса», также крайне активно идет экспорт пшеницы из ЕС — 8,5 млн т (+49%) и США — 10,1 млн т (+22%).



Павенский полагает, что цены на зерно продолжат расти. «На прошлой неделе проводилось большое количество тендеров на поставки в Саудовскую Аравию, Алжир, Тунис, Турцию, Эфиопию, и цены закупки пока демонстрируют ощутимый рост к предыдущим тендерам. Не исключено, что в дальнейшем цена достигнет $215-220 за тонну», — предполагает эксперт. В дальнейшем все будет зависеть от реального валового сбора в Аргентине, где ситуация весьма неоднозначная, и ряда других факторов, добавляет он. Также динамика цен будет зависеть от активности отгрузок, но в любом случае по погодным условиям традиционно ожидается снижение объемов рейдовой перевалки через порт Кавказ, объемы которой хоть и сократились в этом сезоне, но по-прежнему занимают существенную долю в экспорте, добавляет Павенский.

