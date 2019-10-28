Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.868
eur
70.72
moex
2873.41
brent
61.59
пшеница
513.4
сахар
12.35
Рынки
Экспорт зерна снизится на 15%
Елена Максимова
Агроинвестор
28 октября 2019
За четыре месяца сезона-2019/20 отгрузки могут составить 17,6 млн тонн
Экспортная цена на российскую пшеницу в октябре выросла до $208 за тонну
Фото: Д. Абрамов

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в октябре экспорт зерна из России составит 3,8 млн т. Такой низкий показатель в этом сезоне будет впервые: в июле вывоз составил 4,72 млн т, в августе и сентябре — по 4,54 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Ранее он оценивал потенциал отгрузок зерна в октябре на уровне 4 млн т, однако из-за снижения темпов экспорта прогноз был понижен.

По состоянию на 22 октября, с начала сезона из России было вывезено 19,2 млн т зерна и зернопродуктов, что на 9% ниже уровня за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Центр оценки качества зерна. Основным покупателем остается Турция — на ее долю приходится 21% вывоза (около 4,1 млн т), на втором месте Египет (11% — 2 млн т), далее следуют Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия, Азербайджан, Вьетнам (по 4%), следует из отчета Центра. Его аналитики обращают внимание на увеличение закупок со сторон Азербайджана в три раза: объемы уже превысили показатель за 11 месяцев сезона-2018/19, достигнув 754 тыс. т. 95% этого объема пришлось на пшеницу, по импорту которой из России Азербайджан стал четвертым.

«По нашему прогнозу, в июле-октябре экспорт зерна составит 17,6 млн т, что на 15% ниже, чем в прошлом году (20,68 млн т). В частности, вывоз пшеницы составит 15,3 млн т — на 14% меньше, чем год назад (17,8 млн т)», — сравнивает Павенский. Одной из причин замедления темпов экспорта он считает существенный рост внутренних цен практически во всех регионах.

Эксперт подчеркивает, что цены на зерно значительно увеличились под влиянием ухудшения прогнозов по урожаям в Австралии и Аргентине, проблем с уборкой в США, падения валового сбора и качества пшеницы в Казахстане. В результате экспортная цена на российскую пшеницу в октябре выросла на $17 за тонну — до $208/т, уточняет Павенский.

Кроме того, Украина, которая в этом сезоне составляет очень существенную конкуренцию российской пшенице, вывезла рекордный объем с июля по вторую декаду октября — свыше 10,8 млн т (+47% к прошлому году), а это более половины ее экспортного потенциала (19 млн т)», — добавляет Павенский. Теперь Украина постепенно переходит на вывоз кукурузы, которая является основной экспортной агрокультурой для этой страны. По данным аналитического центра «Русагротранса», также крайне активно идет экспорт пшеницы из ЕС — 8,5 млн т (+49%) и США — 10,1 млн т (+22%).

Павенский полагает, что цены на зерно продолжат расти. «На прошлой неделе проводилось большое количество тендеров на поставки в Саудовскую Аравию, Алжир, Тунис, Турцию, Эфиопию, и цены закупки пока демонстрируют ощутимый рост к предыдущим тендерам. Не исключено, что в дальнейшем цена достигнет $215-220 за тонну», — предполагает эксперт. В дальнейшем все будет зависеть от реального валового сбора в Аргентине, где ситуация весьма неоднозначная, и ряда других факторов, добавляет он. Также динамика цен будет зависеть от активности отгрузок, но в любом случае по погодным условиям традиционно ожидается снижение объемов рейдовой перевалки через порт Кавказ, объемы которой хоть и сократились в этом сезоне, но по-прежнему занимают существенную долю в экспорте, добавляет Павенский.

Показать еще

Статьи по теме
Экспортные цены на пшеницу поднялись до максимума с начала сезона
Россия экспортировала 4,5 млн тонн зерна в сентябре
Экспорт российской пшеницы во Вьетнам приостановлен
ОЗК создает Объединенный зерновой терминал
Владимир Путин назвал Африку перспективным направлением экспорта продовольствия

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 21 по 27 октября
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
Интервью
Валерий Нагель: «На Западе за три жизни не построишь такой бизнес, как наш»
Технологии
Агрохолдинги готовы вложить 13 млрд рублей в агробиотехнопарк
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией