Экспортные цены на пшеницу поднялись до максимума с начала сезона

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на $3 до $197,5/т (FOB, 12,5% протеина), что стало максимальным уровнем с начала сезона, показал мониторинг «СовЭкон». По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена за неделю увеличилась на $4,5 до $199/т. Мониторинг Минсельхоза России зафиксировал повышение на $3 до $197/т, аналитического центра «Русагротранса» - на $5 до $195-197/т с поставкой в ноябре. В прошлом сезоне в этом время средняя цена на российскую пшеницу была значительно выше и составляла $228/т.

«Укрепление поддержано активным импортным спросом и продолжающимся ростом биржевых рынков. За прошлую неделю фьючерсы в Париже и Чикаго выросли на 2-4%, поддержанные активными показателями экспорта из ЕС и США, а также ожиданиями прогресса в очередных переговорах между Пекином и Вашингтоном», — говорится в сообщении «СовЭкона». Египетское государственное агентство по закупкам продовольствия (GASC) на последнем тендере приобрело 180 тыс. т российской пшеницы по цене $205-206,5 за тонну FOB ($220-222/т C&F) и 115 тыс. т украинской пшеницы ($202-207 FOB). При этом цена на условиях C&F выросла примерно на $2 по сравнению с предыдущим тендером и является самым высоким уровнем в этом сезоне, отмечает «СовЭкон».

Закупочные цены в глубоководных портах поднялись на 100-400 руб. до 11400-12000 руб./т (СРТ) до сезонных максимумов, которые были зафиксированы в конце июля — начале августа. «Похоже, нескольким трейдерам необходимо срочно получить больше зерна, чтобы выполнить свои обязательства. Как обычно, многие сельхозпроизводители чувствуют затруднения трейдеров и прекращают любые продажи, ожидая более высоких цен», — отмечают аналитики «СовЭкона».

Аналитический центр «Русагротранса» оценил рост закупочных цен в 450 руб., до уровня 12000-12300 руб./т, что составляет $187-192 за тонну. При этом внешние продажи на октябрь шли по цене $184-189 за тонну. Таким образом, следует из данных аналитического центра, закупочные цены на пшеницу впервые для этого времени года превысили экспортные цены на фоне роста внутренних цен на Юге и сохранения высоких цен в регионах Центра и Поволжья.

По данным ФТС, с 1 июля по 30 сентября Россия экспортировала 13,2 млн т зерна, что на 13,5% ниже аналогичного периода прошлого года. В том числе пшеницы отгружено за рубеж 11,4 млн т. Запасы пшеницы в сельхозорганизациях к 1 октября, как следует из материалов Росстата, были на 6% выше прошлогоднего уровня к этой дате и составляли 19,7 млн т. В том числе в Южном и Центральном федеральных округах они превышали прошлый год на 10% (4,7 млн т и 6,3 млн т соответственно), в том числе в Ростовской области — на 19%, в Краснодарском крае — на 4%. В Поволжье, напротив, запасы у аграриев в годовом выражении сократились на 9% до 2,8 млн т, в Ставропольском крае — на 0,3% до 2,3 млн т.

Между тем, накануне эксперты вновь сообщили о корректировке прогнозов урожая зерна в России в этом сезоне. Так, Российский зерновой союз повысил оценку сбора пшеницы с 75,8 млн т до 77 млн т, а общего производства зерна — до 123,5 млн т, сообщил президент союза Аркадий Злочевский. ИКАР поднял прогноз по урожаю зерновых на 0,7 млн т до 122,7 млн т, в том числе пшеницы — на 0,2 млн т до 75,6 млн т, сообщает Reuters. В конце прошлой недели «СовЭкон» объявил о повышении прогноза валового сбора зерна на 2,1 млн т до 120,3 млн т. В том числе пшеницы — на 0,5 млн т до 75,4 млн т, «в первую очередь из-за высокой урожайности на Урале».