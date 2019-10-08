Аналитики скорректировали вверх прогнозы сбора зерна

Российский зерновой союз (РЗС) повысил прогноз производства зерновых в России до 123,3 млн т. В конце сентября он находился на уровне 121 млн т. Как пояснила «Агроинвестору» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, оценка пересчитана с учетом текущей урожайности, которая оказалась выше ожиданий. «К 1 октября было намолочено 110 млн т зерна, остаток площадей к уборке составлял 5,7 млн га. На тот момент средняя урожайность примерно на 4% превышала прошлый год. Мы полагаем, что по итогам уборки превышение в 3,5-3,9% сохранится», — сказала она.

В том числе союз повысил оценку урожайности пшеницы в этом сезоне, в результате чего прогноз сбора агрокультуры увеличен до 75,8 млн т. «На протяжении практически всей уборочной кампании урожайность пшеницы была ниже прошлогоднего уровня. Но 1 октября стало переломным моментом, когда показатели сравнялись. И сейчас завершается уборка в отдельных регионах Центра и Поволжья, в Сибири, и информация из регионов приходит достаточно позитивная», — сказала Тюрина. К 7 октября, по оперативным данным Минсельхоза, урожайность пшеницы составляла 28,4 ц/га, что на 0,7% выше аналогичного прошлогоднего значения. Тем не менее РЗС ожидает, что показатель окажется все же на 0,8% ниже прошлого года. «Однако рост посевных площадей на 800 тыс. га обеспечит существенный прирост урожая», — указала Тюрина.

Также союз повысил с 21,1 млн т до 21,4 млн т прогноз урожая ячменя. «Урожайность ячменя демонстрировала превышение над прошлым годом в течение всей уборочной кампании, — напоминает Тюрина. — На 1 октября она была выше, чем в 2018-м на 12%, что вместе с ростом посевных площадей приведет к увеличению урожая на 25%,». Текущий прогноз РЗС по кукурузе пока находится на уровне 13,5 млн т, однако не исключено, что позднее он будет повышен, добавила Тюрина.

Прогнозы сбора пшеницы и ячменя повысил и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Оценка производства пшеницы увеличена с 75 млн т до 75,4 млн т, ячменя — с 20,2 млн т до 20,4 млн т, сообщил «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, поводом для повышения прогноза также стала высокая урожайность этого зерна. «Кроме того, в этом году будет лучше рефакция — зерно посуше и почище», — отметил он. Прогноз по урожаю кукурузы сохранен на уровне 13,8 млн т, всего зерна — на уровне 122 млн т.

Несмотря на ожидания второго после рекорда-2017 урожая, внутренние цены на пшеницу на прошлой неделе продолжили расти. По данным аналитического центра «СовЭкон», в европейской части страны средняя стоимость EWX пшеницы 4-го класса поднялась на 75 руб. до 10185 руб./т, 5-го класса — на 150 руб. до 9725 руб./т, при сохранении цен на 3-й класс на уровне 10325 руб./т. Аналитическая компания «ПроЗерно» зафиксировала рост цен на минувшей неделе на 50-200 руб. за тонну. «Российские трейдеры продолжают повышать закупочные цены на пшеницу вслед за увеличением ее мировой стоимости Экспортные цены на российскую пшеницу 12,5% протеина на прошлой неделе выросли на $6,5, до $194,5/т», — отмечается в сообщении «СовЭкона». При этом во многих неэкспортных регионах наблюдалось снижение внутренних цен, так как предложение остается относительно высоким, а многие внутренние переработчики, заранее пополнив свои запасы, перестали покупать пшеницу или значительно снизили на нее цены, указывают аналитики.

Согласно мониторингу Минсельхоза России, к 7 октября зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране обмолочены с 91% площадей, в том числе пшеница убрана на 96%, ячмень — на 95%, кукуруза — на 39%. Во вторник об окончании обмолота зерновых объявила Томская область. По словам губернатора Сергея Жвачкина, регион завершил уборочную кампанию первым в Сибири. Согласно данным департамента по социально-экономическому развитию села Томской области на 7 октября, валовой сбор составлял 358 тыс. т в бункерном весе при средней урожайности 22,4 ц/га. В Алтайском крае зерновые и зернобобовые убраны с 3,1 млн га, что составляет 98% площади сева, валовой сбор оценивается в 4,5 млн т, сообщил 8 октября Минсельхоз региона. 10 октября завершится уборочная кампания в Новосибирской области, рассказал во вторник областной министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. В регионе планируется собрать около 2,6 млн т зерна, на текущий момент валовой намолот составляет 2,58 млн т при урожайности 18,3 ц/га.