Минсельхоз и Минтранс создадут дорожную карту для перевозок зерна

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Минтранса о формировании с крупнейшими экспортерами зерна дорожной карты перевозок зерна. Соответствующее поручение будет дано Минтрансу и Минсельхозу России. Как сообщил на заседании правительства в среду министр транспорта Евгений Дитрих, железная дорога заинтересована в перевозке зерна и удобрений, которые являются «серьезным, высокодоходным» грузом.



Однако для того, чтобы понимать основные направления перевозки и развивать инфраструктурные мощности под эти грузы, необходимо составить соответствующие дорожные карты с основными экспортерами, пояснил Дитрих. По его словам, таких основных экспортеров пять. «Мы будем примерно представлять себе объемы, которые при максимальном или минимальном уровне производства зерна у нас будут появляться к перевозке, и будем иметь возможность под это резервировать мощности», — сказал Дитрих, отметив, что такого рода дорожные карты создавались, например, по угольным грузам.



В рамках поручения Медведева, данного в июле, Минсельхоз уже сформировал и направил в Минтранс предложения по формированию маршрутов для экспорта скоропортящихся грузов (молочной продукции), зерна через порты Дальневосточного бассейна, злаков и масложировой продукции через Калининградскую область, сообщил «Агроинвестору» представитель аграрного ведомства. Он отметил, что Минсельхоз поддерживает предложение и готов принять участие в создании дорожных карт по перевозке сырья и продовольствия. «В свою очередь Минсельхоз уже подготовил проекты постановления правительства, одно из которых предусматривает круглогодичное установление льготных тарифов на перевозку зерна в направлении Дальнего Востока, другое — расширение номенклатуры грузов, при перевозке которых компенсируется половина транспортных расходов, распространение данного постановления на отправки из всех регионов России и на все виды транспорта», — добавили в пресс-службе Минсельхоза.



Сейчас подобных дорожных карт нет: есть определенные расчеты по региональным балансам и излишкам, однако расчетов по перемещению зерна не делается, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он полагает, что такая работа должна вестись. «Сегодня из-за отсутствия планирования мы фактически упираемся в пропускную способность железной дороги. Это хроническая проблема: зерно очень медленно ездит. Повагонные отправки постоянно натыкаются на то, что-либо нет попутной тяги, либо идет перегруз по железнодорожной сети и вагоны стоят на простое в ожидании, когда появится окно», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. Он признал, что сезонные и конъюнктурные особенности довольно сложно просчитать, но тем не менее этим нужно заниматься, чтобы хоть как-то упорядочить инфраструктурные возможности. «Однако дорожная карта должна быть лишь ориентиром и не должна являться обязательством для компаний выполнять точные значения, записанные в ней», — указал Злочевский.



Точное планирование перевозок, особенно в долгосрочном периоде, невозможно, в свою очередь уверен директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Объемы зависят от множества переменных — от внутреннего производства и спроса, внешнего спроса, внутренних и внешних цен, курса рубля и т. д. Поэтому всегда есть риски, что где-то инфраструктура будет захлебываться, и это невозможно прогнозировать. Так, проблемы с инфраструктурой регулярно возникают и в Южной Америке, и даже в США, на одном из самых развитых рынков», — сказал «Агроинвестору» Сизов. По его словам, для развития экспорта зерна необходимо решение других вопросов, в том числе создание понятных и предсказуемых правил игры и упрощение выдачи фитосанитарных сертификатов.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в начале этого сезона железнодорожные перевозки зерна на экспорт находились на высоких уровнях, близких к рекордным показателям прошлого сезона. В июле-августе 2019-го на экспорт по железной дороге поставлено 2,5 млн т против 2,6 млн т в аналогичном прошлогоднем периоде. По итогам сентября объем будет ниже прошлого года, но останется на достаточно высоком уровне — 1,4 млн т, оценивает аналитический центр. Согласно его данным, помимо традиционных перевозок в направлении портов Черного моря в этом году наблюдается их рост в направлении стран СНГ через железнодорожные погранпереходы. Кроме того, по мере открытия Китая для российских сырьевых товаров, таких как пшеница, ячмень, шрот, жом, будут увеличиваться поставки в Китай — как через сухопутные погранпереходы, так и через порты.

