Минсельхоз расширит субсидирование перевозок сельхозпродукции

Минсельхоз подготовил изменения в постановление правительства, в рамках которого осуществляется субсидирование перевозок сельхозпродукции на экспорт. Как сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в понедельник на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции, новая редакция документа сегодня внесена в правительство.



В нем Минсельхоз предлагает отменить все географические ограничения по отправке грузов, а также расширить перечень продукции, транспортировка которой может быть просубсидирована, рассказал Патрушев. «Раньше эта мера распространялась на 65 регионов, теперь она будет работать во всех 85 субъектах страны. Кроме того, теперь под действие субсидий попадает также водный и автомобильный транспорт», — уточнил он, подчеркнув, что без господдержки экспортеров невозможна реализация планов по удвоению экспорта продукции АПК.



На совещании министр также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать тарифообразование на железнодорожные перевозки продукции АПК. Такой анализ, по его мнению, должен быть проведен ФАС совместно с Минтрансом и Минсельхозом при участии РЖД. Кроме того, в дополнение к существующему механизму выдачи льготных кредитов будет введена мера поддержки по кредитованию предприятий АПК, ориентированных на экспорт, напомнил он. Предусматривающее это постановление правительства вступило в силу весной текущего года. «Для ускорения принятия необходимых решений по возобновлению работы постановления №620 просил бы вас дать заинтересованным ведомствам поручение о согласовании соответствующих изменений в бюджетную роспись. Для экспортеров это очень ожидаемый и нужный механизм государственной поддержки», — заверил Патрушев.



Патрушев также предложил Медведеву обсудить с главой правительства КНР поставки мясной продукции. Так, глава Минсельхоза сообщил, что китайским партнерам предложено подготовить и подписать совместный план сотрудничества по поставкам российской мясной продукции. «Учитывая особое значение этого вопроса для реализации плана по увеличению экспорта, прошу вас рассмотреть возможность его включения в повестку встречи глав правительств России и Китая 17 сентября текущего года в Санкт-Петербурге», — предложил Патрушев.



Сергей Новиков, гендиректор компании «Агропромкомплектация», филиал которой в Курской области Медведев посетил перед совещанием, попросил премьер-министра дать поручение об усилении ветеринарного контроля в стране, так как из-за эпизоотий Россия может «достаточно быстро растерять» весь успех, который достигнут в производстве свинины и птицы. Медведев пообещал сформулировать такое поручение кабинету министров. «Дополнительные указания я, естественно, дам. Это ключевая вещь, мы должны этим обязательно заниматься. Дополнительную координацию постараюсь обеспечить», — сказал Медведев.



В целом поставленная президентом задача по удвоению агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году «нам вполне по силам», вновь заверил Медведевю Однако для этого необходимо проработать ряд дополнительных шагов. Так, по его словам, государство будет оказывать поддержку инвестпроектам по глубокой переработке сельхозпродукции, а также развивать логистическую структуру. «В прошлом году начали работать восемь таких [оптово-распределительных] центров. Еще 14 нужно ввести в эксплуатацию в течение четырех лет — до конца 2022 года», — рассказал Медведев. Кроме того, премьер-министр потребовал активней вести работу по сертификации российской продукции, «чтобы у стран-импортеров не было вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров». Есть предложения и по корректировке ряда нормативных документов. «В том числе — о подготовке единой методики учета места происхождения для продукции, которая производится на экспорт», — рассказал Медведев.



В 2018 году Россия поставила за рубеж сельхозпродукции и продовольствия почти на $25,8 млрд, что почти на 20% выше показателя 2017-го. По данным аграрного ведомства, более 40% отгрузок пришлось на зерно, к 2024 году оно останется лидером российского экспорта (более $11 млрд). Второе место разделят масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности с показателем $8,6 млрд.

