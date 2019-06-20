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Рынки
Владимир Путин: агроэкспорт в $45 млрд — достижимая цифра
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
20 июня 2019

Несколько лет назад прошлогодний объем поставок продовольствия казался невыполнимым
Увеличение вывоза продукции стало возможно в том числе благодаря введению санкций против нашей страны
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» сказал, что считает выполнимой задачу увеличить объем экспорта сельхозсырья и продовольствия до $45 млрд к 2024 году, которую поставил в «майском» указе в прошлом году.

«Смотрите, если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал, — заметил глава государства (цитата по стенограмме на сайте Кремля). — Пожали бы руку и сказали: “Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения”». Сегодня же такой объем поставок за рубеж — это факт, поэтому Россия стремится к увеличению внешних продаж продовольствия. «Добьемся мы или нет - это, конечно, вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план», — подчеркнул Путин.

По словам президента, увеличение вывоза продукции стало возможно в том числе благодаря введению санкций против нашей страны и программе импортозамещения. «Это нас мобилизовало», — отметил он.

Также Путин согласился с мнением одного из основателей фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Борисом Акимовым, что государство должно поддержать региональные бренды продуктов питания. Сейчас в каждом регионе есть много интересных продуктов, производство которых было бы очень хорошо возродить, и это стало бы драйвером развития территорий и фермерских хозяйств, считает предприниматель. В Европе как раз есть хороший пример таких продуктов регионального происхождения: Пармезан, Пармская ветчина или шампанское, перечислил он. «Надо подумать над этим. Попрошу [министра сельского хозяйства] Дмитрия Николаевича Патрушева сделать предложения», — сказал Путин, заметив, что в принципе в России тоже есть продукты, известные как внутри страны, так и за границей, например, вологодское масло.

Ранее Минсельхоз не раз обращал внимание, что увеличение агроэкспорта до плановых показателей может стать возможным в том числе за счет развития поставок продукции, знаковой для регионов России. Кроме вологодского масла чаще всего в частности упоминались тульские пряники, башкирский мед и адыгейский сыр. На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме замминистра сельского хозяйства Сергей Левин рассказал, что перед ведомством стоит задача создания и продвижения на внешних рынках региональных зонтичных брендов. Также он упомянул о заключенном контракте на поставки Белевской пастилы в Китай на сумму $100 млн.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году объем агроэкспорта может остаться на уровне 2018-го: скажется снижение отгрузок зерна — основного экспортного сельхозтовара. При этом целевой показатель на этот год — $24 млрд против плановых $23 млрд в 2018-м — будет достигнут, заверял Дмитрий Патрушев.     

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