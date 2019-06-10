Минэкономразвития прогнозирует четырехкратный рост экспорта сои в КНР

Россия намерена увеличить объем поставок сои в Китай до 3,7 млн т в ближайшее время. Об этом заявил агентству «Синьхуа» министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «В 2018 году мы поставили на китайский рынок чуть больше 800 тыс. т. Если мы говорим про китайское потребление, то это масштаб более 100 млн т. Мы намерены нарастить поставки сои в Китай в несколько раз, и ближайшая отметка, которую мы планируем достичь, — это 3,7 млн т», — сказал Орешкин.



По словам министра, сейчас стороны работают над проектами по производству сои, прежде всего, на российском Дальнем Востоке. Он напомнил, что Китай — крупнейший в мире импортер сои. «Сколько бы Россия ни произвела в ближайшее время сои, китайский рынок настолько емкий, что весь этот объем сможет спокойно поглотить», — уверен Орешкин. В прошлом году поставки сои в Китай выросли вдвое, что министр объяснил «стартом с низкой базы». «Мы постараемся поддерживать высокие темпы, вводить новые площади, делать новые инвестиции. Россия уделяет большое внимание этому проекту, будем его развивать вместе с китайскими партнерами», — пообещал министр.



Так, заинтересованность в увеличении поставок сои выразила компания Cofco — крупнейший продовольственный холдинг Китая, сообщала в конце прошлой недели пресс-служба российского Минсельхоза. На встрече с главой Cofco Люй Цзюнем глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев обозначил готовность России к реализации совместных инвестпроектов по производству, переработке и транспортировке этой агрокультуры на китайский рынок. Один из совместных проектов готовится к запуску в Саратовской области, рассказал на ПМЭФ губернатор региона Валерий Радаев. «У нас в регионе больше всего солнечных дней, и по количеству белка получается самая качественная соя. Планируется производство до 1 млн т сои и до 10 млн т кукурузы в год и поставка этой продукции на экспорт», — сказал Радаев (цитата по ТАСС). Также на прошлой неделе сообщалось, что китайская компания Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited совместно с Фондом развития Дальнего Востока намерена инвестировать почти 10 млрд руб. в создание сельскохозяйственного холдинга в Приморском крае, который будет заниматься в том числе выращиванием сои и ее экспортом в КНР.



По данным ФТС, с сентября 2018-го по апрель 2019-го Россия экспортировала в Китай 516 тыс. т соевых бобов — на 19% меньше аналогичного периода прошлого сезона. 5 июня по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено об отмене регионализации территории России по соевым бобам, это означает, что теперь данная агрокультура сможет ввозиться в Китай со всей территории страны.



Тем не менее достижение ежегодных поставок сои в Китай на уровне 3,7 млн т является сверхамбициозной задачей, отмечает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. «В 2018 году в России было произведено немногим больше данного ориентира — 4 млн т. Проект «Легендагро-Приморье» сейчас предполагает максимальное годовое производство сои всего 44 тыс. т», — напомнил он. Перспективы наращивания поставок сои в Китай зависят не только от объемов ее выращивания в России, но и от политических факторов: торговой войны между Китаем и США, продолжает эксперт. «В результате нее основные выпавшие объемы поставок из США в Китай (16 млн т) были практически полностью замещены Бразилией, которая имеет более низкую себестоимость, чем Россия, вследствие использования ГМО. Однако если торговая война будет продолжаться, то у России появятся хорошие возможности для кратного расширения своих поставок сои в Китай», — прокомментировал Никиточкин.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, напротив, прогнозировал, что экспорт соевых бобов в Китай в ближайшие годы будет сокращаться. Ранее он говорил «Агроинвестору», что экспорт сои в Китай являлся вынужденной мерой из-за отсутствия доступа по шротам. Однако в июне с Китаем подписано соглашение об открытии рынка, и теперь Россия будет переходить на вывоз продукции переработки — соевого шрота и соевого масла. Никиточкин, впрочем, не считает, что экспорт бобов будет сокращаться. «Китай предпочитает приобретать необработанные продукты (мороженая рыба, соевые бобы) и самостоятельно их перерабатывать. Уже несколько лет Китай импортирует почти 90 млн т соевых бобов, однако импорт соевого шрота практически отсутствует, а ввоз соевого масла вообще снизился в два раза за последние пять лет, до 500 тыс. т», — поясняет Никиточкин.



Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом сезоне Китай импортирует 86 млн т соевых бобов и 87 млн т в следующем. Это около 58% всей мировой торговли соей. В то же время в прошлом месяце Китай сократил закупки на 24% по сравнению с маем 2018-го, до 7,4 млн т, а по итогам января-мая сокращение составило 12% (31,8 млн т), сообщает Reuters. Участники рынка связывают снижение поставок с торговым конфликтом с США, а также с сокращением внутреннего спроса вследствие распространения африканской чумы свиней.

