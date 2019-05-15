ФАО: производство мяса в мире упадет впервые за 20 лет

Мировое производство мяса в 2019 году снизится на 0,2% до 337 млн т из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в азиатских странах, говорится в докладе Food Outlook, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Сокращение выпуска произойдет впервые с 1996 года. В то время как производство мяса птицы увеличится на 2,8% до 128 млн т, мяса КРС — на 0,7% до 72 млн т, а баранины — на 0,4% до 15 млн т, производство свинины уменьшится на 4% до 116 млн т.

«В результате АЧС выпуск мяса свиней в Китае сократится как минимум на 10%, а мясной сектор страны в целом — на рекордные 5% (4,3 млн т)», — говорится в докладе ФАО. Аналитики не исключают, что потери поголовья свиней в Китае, который является крупнейшим производителем сектора, за год может достигнуть 30%. С августа 2018 года, когда была подтверждена первая вспышка АЧС, в Китае зафиксировано уже 129 случаев заражения, в результате чего к 23 апреля было уничтожено более 1 млн свиней. «Распространение подсобных хозяйств и использование пищевых отходов в кормлении животных делают обуздание вируса чрезвычайно сложной задачей», — констатируется в докладе.

В соседнем Вьетнаме — пятом в мире производителе свинины — вирус АЧС был обнаружен в марте и распространился в 29 провинциях. В результате уничтожено более 1,2 млн свиней, сообщил накануне российский Россельхознадзор. ФАО по состоянию на начало мая оценивало потери страны значительно ниже — в 89,6 тыс. животных. ООН рекомендовала Вьетнаму объявить вспышку АЧС национальной чрезвычайной ситуацией. Как говорится в заявлении правительства Вьетнама, во многих провинциях не удалось обнаружить вспышки и безопасно уничтожить зараженных свиней из-за нехватки средств и места, необходимого для захоронения мертвых животных. Вирус также подтвержден в Монголии и Камбодже.

Сокращение производства свинины в Китае на 10% и мирового производства на 4% ожидает и Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). «Несмотря на попытки сдержать вирус, вспышки продолжаются, и появляется все больше доказательств, что Китай будет неспособен ликвидировать АЧС в краткосрочной перспективе», — отмечает FAS USDA в последнем отчете. По состоянию на конец февраля поголовье свиноматок в Китае сократилось на 19% к уровню февраля 2018-го. Это означает, что производство свинины в стране будет сокращаться вплоть до 2020 года, указывают американские аналитики.

Мировая торговля мясом в этом году прибавит 4,8% или 35 млн т, основная часть увеличения придется на рост импорта в Китай, который составит 19-20%, прогнозирует ФАО. «Ожидаемый прирост мирового спроса будет удовлетворен за счет возросшего экспорта из Бразилии, Евросоюза, США, Таиланда, Индии и Аргентины», — оценивают аналитики ФАО. Помимо импорта свинины также ожидается резкий рост ввоза птицы в Китай, где из-за АЧС потребители активно переключаются на этот вид мяса. В результате, согласно прогнозу FAS USDA, импорт свинины в Китай в 2019 году увеличится на 33%, а мяса птицы — на 68%.

В России ФАО прогнозирует рост производства свинины на 3% в 2019 году благодаря масштабным инвестициям в современные фермы, технологии и переработку. «Растущий спрос на импорт может дать дополнительный толчок для развития отрасли, хотя низкие внутренние цены и возрастающие затраты, в том числе связанные с более жестким регулированием в сфере экологии, могут негативно повлиять на этот прогресс», — говорится в докладе. Также ФАО ожидает увеличения производства говядины в России в связи с «выросшими экспортными перспективами и государственной поддержкой». При этом прирост производства мяса птицы ожидается низким из-за неготовности производителей повышать выпуск на фоне низких цен. FAS USDA ожидает роста в российском свиноводстве на 3,2%, в птицеводстве — на 0,6%.