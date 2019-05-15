Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.4
eur
72.247
moex
2575.6
brent
72.23
пшеница
456
сахар
11.85

Аналитика
ФАО: производство мяса в мире упадет впервые за 20 лет
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
15 мая 2019
По информации Россельхознадзора, во Вьетнаме уничтожено более миллиона свиней
Из-за АЧС импорт свинины в Китай в 2019 году увеличится на 33%
Фото: Pixabay

Мировое производство мяса в 2019 году снизится на 0,2% до 337 млн т из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в азиатских странах, говорится в докладе Food Outlook, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Сокращение выпуска произойдет впервые с 1996 года. В то время как производство мяса птицы увеличится на 2,8% до 128 млн т, мяса КРС — на 0,7% до 72 млн т, а баранины — на 0,4% до 15 млн т, производство свинины уменьшится на 4% до 116 млн т.

«В результате АЧС выпуск мяса свиней в Китае сократится как минимум на 10%, а мясной сектор страны в целом — на рекордные 5% (4,3 млн т)», — говорится в докладе ФАО. Аналитики не исключают, что потери поголовья свиней в Китае, который является крупнейшим производителем сектора, за год может достигнуть 30%. С августа 2018 года, когда была подтверждена первая вспышка АЧС, в Китае зафиксировано уже 129 случаев заражения, в результате чего к 23 апреля было уничтожено более 1 млн свиней. «Распространение подсобных хозяйств и использование пищевых отходов в кормлении животных делают обуздание вируса чрезвычайно сложной задачей», — констатируется в докладе.

В соседнем Вьетнаме — пятом в мире производителе свинины — вирус АЧС был обнаружен в марте и распространился в 29 провинциях. В результате уничтожено более 1,2 млн свиней, сообщил накануне российский Россельхознадзор. ФАО по состоянию на начало мая оценивало потери страны значительно ниже — в 89,6 тыс. животных. ООН рекомендовала Вьетнаму объявить вспышку АЧС национальной чрезвычайной ситуацией. Как говорится в заявлении правительства Вьетнама, во многих провинциях не удалось обнаружить вспышки и безопасно уничтожить зараженных свиней из-за нехватки средств и места, необходимого для захоронения мертвых животных. Вирус также подтвержден в Монголии и Камбодже.

Сокращение производства свинины в Китае на 10% и мирового производства на 4% ожидает и Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). «Несмотря на попытки сдержать вирус, вспышки продолжаются, и появляется все больше доказательств, что Китай будет неспособен ликвидировать АЧС в краткосрочной перспективе», — отмечает FAS USDA в последнем отчете. По состоянию на конец февраля поголовье свиноматок в Китае сократилось на 19% к уровню февраля 2018-го. Это означает, что производство свинины в стране будет сокращаться вплоть до 2020 года, указывают американские аналитики.

Мировая торговля мясом в этом году прибавит 4,8% или 35 млн т, основная часть увеличения придется на рост импорта в Китай, который составит 19-20%, прогнозирует ФАО. «Ожидаемый прирост мирового спроса будет удовлетворен за счет возросшего экспорта из Бразилии, Евросоюза, США, Таиланда, Индии и Аргентины», — оценивают аналитики ФАО. Помимо импорта свинины также ожидается резкий рост ввоза птицы в Китай, где из-за АЧС потребители активно переключаются на этот вид мяса. В результате, согласно прогнозу FAS USDA, импорт свинины в Китай в 2019 году увеличится на 33%, а мяса птицы — на 68%.

В России ФАО прогнозирует рост производства свинины на 3% в 2019 году благодаря масштабным инвестициям в современные фермы, технологии и переработку. «Растущий спрос на импорт может дать дополнительный толчок для развития отрасли, хотя низкие внутренние цены и возрастающие затраты, в том числе связанные с более жестким регулированием в сфере экологии, могут негативно повлиять на этот прогресс», — говорится в докладе. Также ФАО ожидает увеличения производства говядины в России в связи с «выросшими экспортными перспективами и государственной поддержкой». При этом прирост производства мяса птицы ожидается низким из-за неготовности производителей повышать выпуск на фоне низких цен. FAS USDA ожидает роста в российском свиноводстве на 3,2%, в птицеводстве — на 0,6%.

Показать еще

Статьи по теме
На Дальнем Востоке в китайской колбасе обнаружена чума свиней
Мировая торговля во время чумы
АЧС расширяет географию. Вирус гуляет по стране уже десять лет
Чума свиней набирает обороты
Калининградская область запретит населению разводить свиней

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Онлайн-каталог запчастей Väderstad

Рекомендации
Рекомендации
Фото
Крупнейшие латифундисты России – 2019
Журнал
«Агроинвестор» №05, май 2019
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
Журнал
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2019
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 6 по 12 мая
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект "Защита семян"
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией