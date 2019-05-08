На Дальнем Востоке в китайской колбасе обнаружена чума свиней

В Еврейской автономной области (ЕАО) на границе с Китаем изъято 2 кг колбасы, зараженной африканской чумой свиней (АЧС). Как сообщило Дальневосточное таможенное управление, животноводческая продукция была задержана в пункте пропуска Нижнеленинское при ввозе в Россию. «Гражданин Китая пытался провезти продукт в ручной клади», — говорится в сообщении.



Колбаса была изъята и направлена на экспертизу, в ходе которой в ней были выявлены ДНК вируса АЧС. «В настоящее время в связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией по АЧС в Китае в пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское Биробиджанской таможни усилен контроль за перемещением гражданами продукции животноводства», — указано в сообщении.



Это уже не первый случай обнаружения АЧС во ввозимой из Китая продукции. Так, в середине апреля Россельхознадзор сообщал о выявлении генетического материала АЧС в сосисках, завезенных из Китая в Забайкальский край. Продукция была изъята. А 7 апреля в Белгородской области было задержано 20 т мясной продукции, незаконно ввезенной с территории Украины. В одной из проб копченой колбасы был обнаружен генетический материал вируса АЧС.



С 2010 года по решению комиссии Таможенного союза действует запрет на ввоз в личных целях мясной продукции из неблагополучных по болезням животных стран, в том числе из Китая, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Аналогичные ограничения введены и в отношении целого ряда других стран, в частности, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Румынии, Бельгии, Молдавии, Вьетнама. Из благополучных стран можно ввозить до 5 кг и только в заводской упаковке. «Однако данные ограничения не выполняются из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов. Также мало информации у самих путешественников о том, что они не имеют право ввозить эту продукцию: никаких предупреждений на этот счет нигде нет. И, конечно, наказание у нас предусмотрено совсем не пугающее нарушителей. В отличие, например, от Японии, где за попытку ввоза сейчас предусмотрено три года каторжных работ», — рассказал «Агроинвестору» Юшин.



В связи с опасностью заноса опасных болезней из-за рубежа Национальная мясная ассоциация ранее обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить ввоз частными лицами в страну мясной продукции и повысить ответственность за незаконный ввоз из-за рубежа продукции животного происхождения. «Мы говорим о том, что действующие ограничения необходимо выполнять и расширять, так как число неблагополучных стран растет. Такие запреты действуют во многих странах», — пояснил Юшин. Так, в ЕС после вспышки ящура в 2001 году был запрещен ввоз мясомолочной продукции из всех стран, и этот запрет действует до сих пор. Аналогичные меры введены в США, Австралии, Новой Зеландии, перечисляет Юшин. «Но по большому счету на первом этапе хотя бы необходимо выполнять те ограничения, которые действуют уже сегодня. Надо защитить внутренний рынок от биологических угроз, чтобы предложение мяса на внутреннем рынке не снижалось», — добавил Юшин.



Начиная с августа 2018-го в Китае, крупнейшем производителе свинины в мире, выявлено более 100 случаев вспышек АЧС. По оценке Rabobank, из-за вируса в 2019 году КНР потеряет 25-35% всего поголовья, а в ряде районов потери превысят 50%. Из Китая заболевание было занесено во Вьетнам, где из-за эпизоотии производство свиней снизится на 10%, а также в Камбоджу.

