Россия обсудила с Китаем экспорт свинины

Представители Россельхознадзора обсудили в Пекине с руководством Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР вопросы экспорта российской животноводческой продукции. Как говорится в сообщении российской службы, одной из основных тем обсуждения стало рассмотрение китайской стороной возможности ввоза продукции свиноводства из России.



По информации Россельхознадзора, Китай выразил готовность импортировать свинину из российских регионов, свободных от африканской чумы свиней (АЧС), при условии ее безопасности. Замминистра сельского хозяйства КНР Цюй Дунъюй обратил внимание на высокую потребность китайского рынка в этом мясе. Российская сторона, в свою очередь, предложила организовать очередной визит китайских специалистов для посещения предприятий и ознакомления с мерами контроля на них. Кроме того, как сообщает пресс-служба Минсельхоза, необходимо решить вопрос о признании китайской стороной принципов регионализации России, в том числе по АЧС.



«Стороны начали предметно обсуждать вопросы доступа российской животноводческой продукции на китайский рынок. В частности поговорили о дальнейшем порядке действий для получения права экспорта свинины, готовой мясной продукции, субпродуктов индейки», — проинформировала пресс-служба Россельхознадзора.



Импорт свинины в Китай, который является крупнейшим в мире производителем этого вида мяса, в этом году увеличится на 33% до 2 млн т, из-за сокращения собственного поголовья на фоне вспышек АЧС, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Начиная с августа 2018-го КНР сообщила уже о 115 вспышках заболевания, на прошлой неделе первый случай был зарегистрирован в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Из-за распространения АЧС собственное поголовье свиней в стране к концу 2019 года снизится на 13% до 374 млн животных, ожидает FAS USDA.



Несмотря на ситуацию с АЧС, китайский рынок для российской свинины вряд ли будет быстро открыт, полагает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Открытие Китая — это многоплановая, последовательная и настойчивая работа, которая ведется уже не один год. Что касается распространения АЧС, то никто в мире не возьмется точно сказать, к каким последствиям это может привести. Да, есть прогнозы, что только в этом году КНР увеличит импорт свинины на 30%. Но кто из такого роста извлечет дивиденды, неизвестно. На них надеются все страны-экспортеры», — сказал «Агроинвестору» Ковалев. В 2018-м Россия увеличила поставки за рубеж свинины и свиных субпродуктов на 16% до 83,8 тыс. т. В этом году, как рассчитывает Национальный союз свиноводов, положительный тренд сохранится на уровне 10-15% и приблизится к объему в 100 тыс. т.



В ноябре 2018 года Россия и Китай подписали протоколы о взаимном открытии рынков молочной и птицеводческой продукции. Сейчас право поставок в КНР есть у 30 птицеводческих предприятий. В конце 2018-го был опубликован список из 10 молочных предприятий, аккредитованных для поставок. 8 апреля китайская сторона сообщила о расширении списка российских предприятий для поставок мороженого. В него вошли 44 производителя, в том числе «Милком», «Кореновский молочно-консервный комбинат», «Юнилевер Русь», «Талосто-3000», «БРПИ» («Баскин Робинс»), «Башкирское мороженое» и др.

