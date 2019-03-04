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«Мираторг» первым отправил мясо птицы в Китай
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
4 марта 2019
За год объемы российских поставок могут достичь 20-30 тысяч тонн
Открытие китайского рынка для российских птицеводов состоялось в ноябре после 13-летнего перерыва
Фото: PublicDomainFiles.com

Россельхознадзор объявил об отправке первой прямой партии мяса птицы в Китай. Как говорится в сообщении ведомства, первая поставка была оформлена 28 февраля инспекторами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. «Два контейнера с замороженными куриными крыльями общим весом 54 т, произведенными российским предприятием, которое расположено в Брянской области, направлены в адрес получателя из Поднебесной морским транспортом из Санкт-Петербурга», — уточняется в сообщении.

Россия и Китай подписали протоколы о взаимных поставках птицеводческой продукции в начале ноября 2018-го. В конце января был опубликован список из 23 российских предприятий, получивших право на прямые отгрузки. В него, в частности, вошли структуры «Черкизово», «Приосколья», ГАП «Ресурс», «Белгранкорма», «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева и т. д. При этом в Брянской области находится лишь одно предприятие, аккредитованное Китаем, — входящее в «Мираторг» ООО «Брянский бройлер», следует из материалов Россельхознадзора.

Представитель «Мираторга» подтвердил «Агроинвестору» факт отправки первой партии в Китай. Холдинг активно диверсифицирует рынки сбыта продукции и сегодня география поставок включает страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, СНГ, а также Сербию, отметил он. «"Мираторг" видит прекрасные возможности для расширения бизнеса в Китае — это, безусловно, важно для развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Мы учитываем потребности клиента и готовы предложить оптимальный ассортимент, привлекательные цены и стабильно высокое качество продукции», — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник.

По итогам 2018 года «Мираторг» занимал девятое место среди крупнейших российских производителей мяса птицы. В прошлом году «Брянский бройлер» выпустил 114 тыс. т бройлера (в убойном весе), что примерно соответствует показателю 2017 года.

В течение короткого промежутка времени планируются отгрузки и других аттестованных для поставок в Китай производителей, говорит председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Новые поставки в том числе будут в марте, и впоследствии процесс будет набирать обороты», — сказал «Агроинвестору» Юшин. По его словам, со стороны китайских компаний есть крайне активный интерес к российской птицеводческой продукции. «Поэтому потенциально, если мы не будем нарушать китайские ветеринарно-санитарные требования и будем вовремя выполнять контрактные обязательства, то уже в течение первого года эти объемы могут составить до 20-30 тыс. т», — спрогнозировал Юшин.

Китайский рынок для российских производителей мяса птицы был закрыт в 2005 году после вспышек гриппа птиц. Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты — куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылья, лапки, хрящи и кости, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований, ранее уведомлял Россельхознадзор. При этом договоренности касаются взаимных поставок, таким образом, Китай может ввозить в Россию куриную грудку, которая в Китае непопулярна и продается значительно дешевле, ранее предупреждал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

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