Крупнейшие птицефабрики выпустили 4,1 млн тонн бройлера

В 2018 году 20 крупнейших российских производителей вместе выпустили почти 4,1 млн т бройлера (здесь и далее — в живом весе, если не указано иное) или около 66% от объема производства мяса птицы во всех сельхозорганизациях страны, следует из рейтинга, подготовленного «Росптицесоюзом» (его копию «Агроинвестору» предоставил один из членов союза). По сравнению с 2017 годом результаты почти не изменились: тогда топ-20 игроков также выпустили чуть меньше 4,1 млн т мяса бройлера в стране, а их доля составляла те же 66%. В общем объеме производства птицы во всех хозяйствах на долю участников рейтинга пришлось около 61%.



По сравнению с прошлым рейтингом в списке произошли заметные перестановки, связанные преимущественно со сделками M&A, в том числе сменился многолетний лидер. Компанию «Приосколье» с первого места потеснила группа «Черкизово», которая в прошлом году, согласно данным рейтинга, произвела 620,4 тыс. т мяса бройлера. Представитель «Черкизово» уточнил, что объем был немного больше — 626,4 тыс. т с учетом производства птицефабрики «Алтайский бройлер» в декабре. Группа сообщила о завершении сделки по покупке этого предприятия у «Приосколья» в начале декабря 2018-го. В 2017 году «Черкизово» выпустила около 615 тыс. т бройлера и занимала второе место в рейтинге производителей мяса этого вида, однако лидировала по птице в целом: с индейкой тогда ее показатель составлял почти 654 тыс. т. По итогам 2018-го с учетом почти 38 тыс. т индейки в убойном весе холдинг упрочил свои лидерские позиции на рынке мяса птицы.







Поскольку в прошлом году компания «Приосколье» продала не только «Алтайский бройлер», но и «Инжавинскую птицефабрику» (Тамбовская область), она опустилась на третьей место в рейтинге с оценочным объемом около 493 тыс. т против почти 652 тыс. т в 2017-м. Представитель компании уточнила «Агроинвестору», что в прошлом году «Приосколье» выпустило 507 тыс. т бройлера: 443,5 тыс. т в Белгородской области и 63,5 тыс. т в Алтайском крае. С третьей на вторую строчку поднялась ГАП «Ресурс» - покупатель «Инжавинской». Объем производства группы благодаря сделке, а также органическому росту увеличился с 454 тыс. т до 615 тыс. т. Таким образом, разница в объемах производства бройлера между первым и вторым местами составила около 11 тыс. т, тогда как в прошлом году разрыв был на уровне 37 тыс. т.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, занимавший шестую позицию по итогам 2017 года, сейчас стал четвертым. Холдинг увеличил производство с 278 тыс. т до 290,8 тыс. т, следует из рейтингов «Росптицесоюза». «Белгранкорм» сохранил за собой пятое место, хотя и снизил объем производства бройлера с 296,6 тыс. т до 278,9 тыс. т. По данным компании, показатель был немного выше — 279,3 тыс. т, что, однако, на 19% меньше планового показателя. В 2018 году «Белгранкорм» рассчитывал произвести 345,5 тыс. т мяса птицы. Холдинг «Белая птица», в прошлом году столкнувшийся с финансовыми проблемами, опустился с четвертой на шестую строчку. Компания снизила производство с 302 тыс. т до 262,3 тыс. т. Ранее стало известно, что ростовские площадки «Белой птицы» берет в пользование ГАП «Ресурс», а курские активы в первом квартале планирует перезапустить «Черкизово». Таким образом, два лидера рынка в этом году также могут увеличить производство за счет сделок.



Птицефабрика «Серверная», принадлежащая «Чароен Покпанд Фудс», осталась на седьмом месте, объем ее производства не изменился и составил почти 252 тыс. т. Восьмую строчку, как и по результатам 2017 года, занимает группа «Продо», которая увеличила производство примерно со 144 тыс. т почти до 195 тыс. т. На девятую позицию рейтинга «Росптицесоюз» поставил группу «Сфера» (агрохолдинг «Юбилейное») с объемом 129 тыс. т. В прошлом топ-20 она была десятой со 127 тыс. т. Однако, по всей видимости, девятым должен быть «Мираторг». На сайте холдинга говорится, что он выпустил 114 тыс. т бройлера, что примерно соответствует показателю 2017 года. Представитель компании уточнила «Агроинвестору», что речь о готовой продукции в убойном весе. По итогам 2017-го в рейтинге «Росптицесоюза» «Мираторг» был девятым со 140 тыс. т бройлера в живом весе, в списке за 2018 год компания стоит на 11-й строчке с показателем 111,8 тыс. т. Таким образом, «Сфера» должна занимать десятое место, как и в прошлом топе. Сейчас же на десятой позиции находится компания «Челны-бройлер» («Агросила») с показателем 121,2 тыс. т против 119,8 тыс. т в 2017 году. С учетом перестановки «Мираторга» она должна быть 11-й, как и в прошлый раз.



Места следующих четырех игроков в рейтинге не изменились. 12-ю строчку заняла «Здоровая Ферма» (107,8 тыс. т), далее идут «Равис — птицефабрика Сосновская» (99,6 тыс. т), СИТНО (90,3 тыс. т) и агрофирма «Октябрьская» (85,1 тыс. т). С 17-го на 16-е место поднялся «Элинар-бройлер», который выпустил 74,3 тыс. т (в 2017-м — 66,6 тыс. т). Новым участником рейтинга стала липецкая компания «Экоптица», с объемом 70,5 тыс. т она заняла 17-ю позицию. «Рефтинская» птицефабрика опустилась с 16-го на 18-е место, незначительно снизив производство с 68 тыс. т до 65 тыс. т. «Ярославский бройлер», замыкавший топ-20 по итогам 2017 года с 55,8 тыс. т, сейчас стал 19-м с 62,3 тыс. т. А вот УК «Русское поле» опустилась с 18-й строчки на 20-ю. Если в 2017 году компания произвела около 59 тыс. т бройлера, то в 2018-м -55,5 тыс. т.



По данным Росстата, в 2018 году объем производства мяса птицы во всех хозяйствах составил 6,7 млн т, увеличившись по сравнению с 2017-м лишь на 0,7%. В том числе сельхозорганизации увеличили объемы на 0,9% примерно до 6,2 млн т. В январе этого года сельхозорганизации сократили выпуск птицы на 3,8%, что, по словам гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой, было предсказуемо из-за низких цен в предыдущие годы, а также снижения объемов у крупных игроков — «Белой птицы» и «Евродона». «Тем не менее в течение года ситуация выровняется и будет обеспечен прирост», — говорила она «Агроинвестору».



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