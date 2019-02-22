Поголовье птицы в Приморье за год сократилось вдвое

В Приморском крае поголовье птицы в сельхозорганизациях за год снизилось в 2,6 раза, следует из данных Росстата. Если на 1 февраля прошлого года на предприятиях насчитывалось 3,1 млн голов, то к началу февраля 2019-го — 1,2 млн.



В регионе сразу несколько птицеводческих предприятий оказались в тяжелом экономическом положении. Так, в конце прошлого года в стадию ликвидации вступило ООО «Дальневосточная птица», арендовавшее с октября 2016 года производственный комплекс у банкротного ЗАО «Михайловский бройлер». Как указано на сайте производителя, «Дальневосточная птица» являлась крупнейшим производителем мяса птицы на Дальнем Востоке: еще в конце октября на сайте администрации Приморского края сообщалось, что две ее птицефабрики по итогам 2018 года выпустят 25 тыс. т продукции. Однако в конце декабря на краевом совете по привлечению инвестиций было объявлено, что производство составило 8 тыс. т.



Проблемы также возникли у птицефабрики «Уссурийская». Как рассказывал в декабре директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц, причиной кризиса стало общее перепроизводство продукции птицеводства в России. «Из-за невостребованности были уничтожены тонны продукции, частично ее раздавали бесплатно социальным учреждениям, чтобы избежать уничтожения. После этого у предприятия не осталось оборотных средств», — сообщает пресс-служба правительства Приморья. У «Дальневосточной птицы» возникли трудности в том числе после поднятия железнодорожных грузовых тарифов, так как корм для птицы закупается преимущественно на Алтае.



Также за год на 27% поднялась стоимость зерна, что привело к убыточности производства, отмечал Бронц. «Мы обратились в полпредство и правительство с просьбой компенсировать РЖД из федерального бюджета часть стоимости тарифа на перевозку зерна. Нам нужно закупить на Алтае около 39 тыс. т зерна. Чтобы приморское предприятие стало самоокупаемым, дотация правительства РЖД должна составить не менее 3,7 рубля на килограмм зерна в тарифе. Знаем, что этот вопрос пока остается на рассмотрении федеральных органов», — сообщал Бронц. Кроме того, в декабре на «Дальневосточной птице» был выявлен вирус птичьего гриппа.



Также, по информации Федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц, в стадии ликвидации находится приморская птицефабрика «Надеждинская». Как сообщает PrimaMedia, в течение недели производитель уничтожит оставшиеся 18 тыс. птиц и будет закрыто. Работников предприятия уведомили о ее закрытии с 1 марта. « Фактически в Приморье сохранится одна птицефабрика — «Михайловская». Но, по имеющейся информации, и она испытывает серьезные проблемы», — рассказал источник издания.



Администрация Приморья уже заверила, что дефицита куриного мяса в регионе не ожидается. «Поставки курицы в торговые сети Приморья из других регионов страны — стабильные и без задержек <...> По словам специалистов, доля куриного мяса местного производства в общем объеме реализуемой продукции незначительна», — говорится в заявлении, размещенном на сайте краевого правительства. Там также отмечается, что резкого роста цен на мясо кур не прогнозируется. По данным Приморскстата, в феврале по сравнению с январем в крае отмечено повышение цены на курицу на 0,6%.



Сейчас многие небольшие региональные игроки банкротятся, в частности, немало подобных случаев на севере страны и на Дальнем Востоке, подтверждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Доставить туда корма стоит в 2,5 раза дороже, чем привезти птицу, пусть даже и замороженную», — сказал он «Агроинвестору». При этом на стагнирующих рынках местные производители охлажденной птицы не получают никакого дополнительного конкурентного преимущества по сравнению с привозной замороженной, обращает внимание Давлеев. В результате крупные федеральные игроки заполняют полки своей продукцией, а местные компании сокращают посадки птицы, снижают обороты и постепенно угасают.



Производство мяса птицы в целом по стране в январе 2019-го снизилось по сравнению с январем прошлого года на 3,8% до 502 тыс. т в живом весе, а выпуск куриных яиц — на 0,4% до 3,04 млрд шт. Как поясняла «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, и по яйцу, и по мясу птицы это является результатом низких цен предыдущих лет.



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