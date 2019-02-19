Производство мяса птицы в январе снизилось на 3,8%

Производство мяса птицы в сельхозорганизациях в первом месяце 2019 года снизилось по сравнению с январем прошлого года на 3,8% до 502 тыс. т (здесь и далее в живом весе, если не указано иное), следует из данных Росстата. В том числе в Центральном федеральном округе, на который приходится почти 40% всего промышленного производства, выпуск в январе сократился на 4,6% (до 198 тыс. т), а в Южном федеральном округе — на 37% (до 32 тыс. т). В то же время в Поволжье, втором макрорегионе-производителе, объем увеличился на 7,7% до 113,6 тыс. т.



За счет сокращения по птице зафиксировано снижение и производства мяса всех видов в целом. По данным Росстата, в сельхозорганизациях оно составило 905 тыс. т, что на 0,3% ниже января 2018-го. В то же время производство свиней на предприятиях показало рост на 5,4% до 325 тыс. т, КРС на убой — на 1% до 75,3 тыс. т. Валовой надой молока в сельхозорганизациях страны увеличился на 3,3% до 1,3 млн т, а производство куриных яиц — снизилось на 0,4% до 3,04 млрд шт.



Снижение производства птицеводческой продукции в начале года было предсказуемо, отмечает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «И по яйцу, и по мясу птицы это является результатом низких цен предыдущих лет, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Хотя в конце 2018 года и наблюдался рост, все равно цены остаются на уровне 2016 года. В результате многие предприятия в прошлом месяце решили не наращивать объемы производства». Что касается мяса птицы, то еще одним фактором стала приостановка двух площадок «Белой птицы» в Ростовской и Курской областях, отметила она. «Тем не менее в течение года ситуация выровняется и будет обеспечен прирост, особенно с учетом того, что мы собираемся увеличивать поставки на экспорт», — уверена гендиректор Росптицесоюза. Бобылева также подчеркнула, что рынок и мяса птицы, и яйца является насыщенным, поэтому дефицита по этим категориям быть не может.



В прошлом году производство мяса птицы в России увеличилось на 0,7% до 6,7 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 0,9%. Независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян прогнозирует, что производство мяса птицы по итогам 2019 года вырастет еще на 1-3%. Драйвером же российского животноводства вновь станет сектор свиноводства, который, согласно оценке Мамиконяна, прибавит 5-7% (в 2018-м — на 5,5%). «На рынке продолжится вытеснение импорта, в первую очередь говядины, ввоз которой по-прежнему высок. Мясо КРС будут вытеснять и свинина, и индейка, а потом уже мясо птицы», — пояснил «Агроинвестору» Мамиконян.



Ранее Минсельхоз поставил перед свиноводческой отраслью задачу сохранить набранные темпы роста. Как прогнозировал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в 2019-м отрасль с учетом хозяйств населения сможет прибавить 160-170 тыс. т в убойном весе, а к 2022-му производство свинины увеличиться на 900 тыс. т до 4,4 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 1,1 млн т до 4 млн т. Что касается птицеводства, то здесь впервые за последние двадцать лет можно ожидать сокращения объемов производства, ранее не исключал вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. По его оценке, сектор либо не вырастет, либо уменьшится на 2-3%, или на 100 тыс. т в убойном весе.



В 2018 году производство скота и птицы на убой в России выросло на 2,5% до 14,9 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,8% до 11,3 млн т. Производство молока в стране увеличилось на 1,5% до 30,6 млн т, куриных яиц — на 0,1% до 44,9 млрд шт. В соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства, к 2025 году производство продукции животноводства в сопоставимых ценах должно показать рост на 11% к уровню 2017-го.

