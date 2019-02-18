ГАП «Ресурс» берет в пользование ростовские активы «Белой птицы»

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «Ростовской зерновой компании» о получении в пользование производственных средств «Белой птицы-Ростов», которая входит в холдинг «Белая птица», оказавшийся в тяжелой финансовой ситуации. Как следует из сообщений ФАС, в пользование планируется передать и другие компании ростовского дивизиона «Белой птицы» - АО «Лиман», ООО «Бройлер Дон» и АО «Агрофирма Приазовская».



В Ростовской области зарегистрировано три ООО «Ростовская зерновая компания», одно из них входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. Ходатайство подано в ФАС именно структурой ГАП «Ресурс», подтвердили газете «Коммерсантъ» в антимонопольном ведомстве. Представители ГАП «Ресурс» и «Белой птицы» на вопросы «Агроинвестора» не ответили.



«Ресурс» по итогам 2017 года входил в топ-3 крупнейших российских производителей мяса бройлеров с долей рынка 8% (454 тыс. т в живом весе), согласно рейтингу Росптицесоюза. В 2018-м, по собственным данным, выпуск мяса птицы увеличился до 615 тыс. т в живом весе. Производственные активы группы располагаются в Тамбовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.



«Белая птица» в 2017-м занимала в рейтинге Росптицесоюза четвертое место с долей 5% (302 тыс. т мяса в живом весе). В конце 2017 года у группы начались финансовые проблемы после объявления о санации Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. В результате холдинг вместе с другими активами Промсвязьбанка был передан на баланс Автовазбанка, который, в свою очередь, в марте должен войти в фонд плохих активов «Траста».



В июле 2018 года на площадках «Белой птицы-Ростов» была начата консервация производства, сейчас в отношении «Белой птицы-Ростов», «Лимана», «Бройлер Дон» и агрофирмы «Приазовская» введена процедура наблюдения. Ростовские активы являются одним из трех дивизионов «Белой птицы». В конце прошлого года долги двух других дивизионов — «Белая птица-Курск» и «Белая птица-Белгород» на сумму 6,5 млрд руб. — были приобретены группой «Черкизово». В декабре структуры «Черкизово» обратились в ФАС с ходатайством о покупке доли в ООО «Белая птица-Курск», в конце января ходатайство было одобрено.



Ростовские площадки «Белой птицы» являются не самыми современными, однако их инфраструктура вполне работоспособна, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его оценке, капитальные затраты на расконсервацию и запуск в исходном контуре составят несколько десятков миллионов рублей. «Также ГАП «Ресурс», вероятно, придется инвестировать в них и дополнительные средства, однако мы не знаем, как эти площадки планируется профилировать», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. Он добавил, что при текущей конъюнктуре рынка подобный актив вряд ли мог бы вызвать интерес у непрофильного инвестора. ГАП «Ресурс» - профильный игрок, причем один из самых эффективных с точки зрения производственной продуктивности. «И ростовские площадки «Белой птицы» находятся как раз в его географической зоне интереса: основные площадки «Ресурса» сконцентрированы на юге, таким образом, ростовский дивизион «Белой птицы» позволит группе усилить свои позиции в целевом макрорегионе», — рассуждает Корнеев.



Как рассказал на прошлой неделе в областной думе министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский, приостановка ростовской «Белой птицы» лишила работы около 1,8 тыс. сотрудников. В результате проблем «Белой птицы», а также вспышек гриппа птиц на «Евродоне», птицефабрике «Белокалитвинской» поголовье птицы в регионе в прошлом году сократилось на 33%, сообщает «Деловой Ростов». Согласно прогнозу Минсельхоза региона, в 2019-м может быть недополучено около 130 тыс. т мяса птицы.

