На «Евродоне» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Евродон-Юг» по заявлению ВЭБа, следует из картотеки арбитражных дел. В соответствии с резолютивной частью решения, отчет о результатах процедуры будет рассмотрен 24 июня. Суд включил в третью очередь реестра кредиторов требования ВЭБа в размере 10,1 млрд руб., из которых 8,5 млрд руб. приходится на основной долг, 1,6 млрд руб. — на проценты. Также в реестр включено требование 2,4 млрд руб. в качестве неустойки.



ВЭБ уведомил о намерении подать в отношении «Евродона» заявление о банкротстве еще в ноябре 2018 года. Управляющая «Евродоном» компания «РК-проект» тогда отмечала, что подача заявления — «обязательная техническая процедура по включению в процесс, ранее запущенный другими кредиторами». По данным «РК-проекта», это будет способствовать оздоровлению и последующему развитию предприятия.



Между тем, сейчас «Евродон» рассматривает возможность забоя родительского стада. Однако решение еще не принято, сообщила «Агроинвестору» представитель холдинга. «Независимые эксперты и специалисты группы «Евродон» в области биобезопасности, технологии и ветеринарии указывают на существующие продолжительные каскадные вспышки гриппа птиц, которые с 2016 года уничтожили около 1,6 млн индеек. Также они отмечают происходившие регулярные нарушения в поставках кормов, которые привели к ослаблению иммунной системы птицы и появлению вирусоносителей. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность забоя родительского стада и проведение полной санации площадок», — рассказала она. Кроме того, по ее словам, инвестконсультанты говорят, что забой приведет к снижению производственных издержек на содержание родительского стада, что будет способствовать поиску стратегического инвестора.



Что касается коммерческого стада, то «забой будет происходить в соответствии с выработанным ранее планом», уточнила представитель «Евродона». По ее словам, сейчас на площадках находится около 34 тыс. голов родительского стада и более 930 тыс. индеек коммерческого стада. «Отметим, что срок убоя в три недели, о котором пишут ряд СМИ, это некий ускоренный показатель, который не входит в планы предприятия», — добавила она.



Представитель «Евродона» заверяет, что выполнение рекомендаций консультантов не повлияет на антикризисные мероприятия в компании. «Данные выводы основаны в том числе на общении с рядом потенциальных инвесторов», — сказала представитель группы. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющую «Евродоном» компанию «РК-проект», интерес к группе проявляют несколько игроков. По данным источника издания, среди них «Дамате», группа «Черкизово» и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Ни одна из перечисленных компаний эти слухи не прокомментировала. В то же время в январе в кулуарах Гайдаровского форума гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов говорил, что группа смотрит на разные формы своего развития по индейке — и органический рост, и сделки по поглощению. «Операторов на рынке не так много, поэтому мы находимся в плотном общении и смотрим, есть ли какие-то интересные предложения», — комментировал он.



Группа «Евродон» основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. В 2018-м, по данным Agrifood Strategies, компания сохранила второе место среди крупнейших российских производителей мяса индейки (45 тыс. т в убойном весе). После вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах контроль над бизнесом холдинга получил ВЭБ. В январе грипп птиц был выявлен на двух из четырех площадок с родительским стадом «Евродона». Компания сообщала о гибели 6,4 тыс. голов индейки.

