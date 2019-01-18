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Компании
Вадим Ванеев вышел из капитала «Евродона»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
18 января 2019
Его доли в компаниях холдинга перешли Внешэкономбанку
«Евродон», второй производитель индейки в стране в 2017 году, был основан Вадимом Ванеевым 15 лет назад
Фото: С. Портер

Основатель «Евродона» Вадим Ванеев вышел из капитала ряда ключевых компаний, входящих в группу. Как следует из данных kartoteka.ru, он перестал быть владельцем долей в птицеводческих ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», в которых до последнего времени владел 11% и 26% акций. Кроме того, Ванееву перестали принадлежать по 26% в ООО «Урсдон» (производство инкубационного яйца), ТД «Индолина» (оптовая торговля), ООО «Металл-Дон» (производство металлоконструкций), ООО «Ирдон» (производство изделий из бетона).

Доли Ванеева перешли к структурам Внешэкономбанка, который сейчас владеет 85% в ООО «Евродон» (15% по-прежнему принадлежат дирижеру Валерию Гергиеву), 100% в ООО «Урсдон» и 99,99% в ООО «Евродон-Юг» и ТД «Индолина». При этом в капитал двух последних вошло принадлежащее ВЭБу ООО «Центр активов» с долей 0,01%. Таким образом, как следует из данных kartoteka.ru, Ванеев сохраняет лишь доли в компаниях, связанных с производством утки — ООО «Донстар» (99%), АО «Донстар-Центр» (37%) и ТД «Утолина» (100%).

Телефон Ванеева в пятницу не отвечал, представитель бизнесмена от комментариев отказалась. Представители «Евродона» и ВЭБа также сообщили «Агроинвестору», что не комментируют этот вопрос. Источник, знакомый с ситуацией, сказал «Агроинвестору», что выход Ванеева из капитала компаний — это технический вопрос, который последовал за невыполнением кредитного соглашения с банком. Ранее сообщалось, что в августе 2018-го группа «Евродон» допустила дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ Капитала» в размере 243 млн руб.

Вполне вероятно, что механизм перехода активов был предусмотрен кредитным соглашением, подтверждает партнер адвокатского бюро «Романов и партнеры» Сергей Романов. «С юридической точки зрения такое допускается. И если мы сейчас видим выход Ванеева из капитала, то, скорее всего, ВЭБ посчитал Ванеева виновником сложившейся ситуации и решил реализовать этот механизм», — предположил Романов. При этом вопрос о компенсации в таких случаях, по его словам, решается по-разному. «Как правило, какая-то компенсация должна быть, все зависит от того, что именно было прописано в договоре. Например, бывает, что активы выкупаются по номиналу или за 1 руб.», — добавил Романов. Согласно kartoteka.ru, уставный капитал ООО «Евродон-Юг» составляет 50 тыс. руб., остальных компаний — по 10 тыс. руб.

Группа «Евродон» основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. В 2017-м, по данным Росптицесоюза, компания стала вторым производителем индейки в России с долей рынка 22% (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах. Третья вспышка была зафиксирована в июле 2018-го, некоторое время спустя участники группы «Евродон» приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора группы. С 8 ноября ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг», ООО «Урсдон» руководит управляющая компания «РК-проект». В середине декабря Внешэкономбанк подал три банкротных заявления к компаниям группы - ООО «Евродон-Юг», ООО «Урсдон» и ООО «Суадон», сейчас они рассматриваются судом.

На прошлой неделе на «Евродоне» произошла четвертая вспышка гриппа птиц, поразившая родительское стадо. Как сообщала группа, на площадке УН-1 «Урсдона» пало 6,4 тыс. голов птицы. Распоряжением губернатора Ростовской области на участке «Урсдона» введен карантин, предписано отчуждение живой птицы и изъятие мяса птицы и птицеводческой продукции. Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от очага, в которую попал участок УН-2 «Урсдона».

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