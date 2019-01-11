У родительского стада «Евродона» подтвержден грипп птиц

Грипп птиц в четвертый раз выявлен на площадках группы «Евродон». Как сообщила пресс-служба правительства Ростовской области, геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5 определен в образцах патологического материала индейки, павшей в одном из семи корпусов на площадке УН-1 компании «Урсдон», занимающейся содержанием родительского стада «Евродона».



«По состоянию на 11 января 2019 года на площадке УН-1, где содержится индейка в возрасте 273 дней, произошла гибель 37% поголовья птицы. Пало в общей сложности 6355 голов птицы», — уточняется в сообщении.



Представитель «Евродона» подтвердила «Агроинвестору» обнаружение вируса. «На сегодняшний день очаг птичьего гриппа зафиксирован в трех корпусах из семи на одной из четырех площадок компании «Урсдон» с птицей в количестве около 7 тыс. индеек», — сообщила она. Всего по данным на 11 января родительское стадо «Урсдона» насчитывает около 70 тыс. индеек. «В остальных корпусах естественная убыль не превышает нормативных значений», — утверждает она. Коммерческое стадо, которое на сейчас насчитывает около 800 тыс. птиц на пяти площадках, по данным компании, также не пострадало.



Производственные площадки компании (по семь корпусов в каждой) «Урсдона» располагаются в Усть-Донецком районе Ростовской области. По информации областного правительства, они находятся на удалении друг от друга. Эпизоотическим очагом определена территория площадки УН-1, угрожаемой зоной — территория в радиусе 5 км от эпизоотического очага, сообщает пресс-служба областного правительства. В ближайшее время на территории площадки УН-1 будут введены ограничительные мероприятия. Между тем, как отмечает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, в угрожаемую пятикилометровую зону также попадают еще две площадки «Урсдона». «В данной ситуации крайне важно, как проводятся карантинные мероприятия и насколько соблюдались и будут соблюдаться правила биобезопасности», — сказал он.



Сейчас в очаге заболевания проводятся мероприятия по его локализации и недопущению распространения возбудителя. «После уничтожения птицы будет проведена мойка, полная дезинфекция и санирование данного объекта в рамках предусмотренных законодательством мер», — сообщила представитель группы. Одновременно расследуется причина появления птичьего гриппа на участке. По информации ростовских властей, в угрожаемой зоне и зоне наблюдения ведется клинический осмотр птицы в хозяйствах населения, запланирована вынужденная вакцинация домашней птицы.



Производственные мощности «Урсдон» позволяют ежегодно выпускать до 7 млн инкубационных яиц кросса индейки Биг-6. Как сообщается на сайте компании, она является единственным предприятием на постсоветском пространстве, занимающимся выведением пород индейки сверхтяжелых кроссов, пригодных для промышленного производства мяса. Инкубационные яйца поступают в инкубаторий «Евродона», а также реализуются сторонним покупателям. В то же время Давлеев подчеркнул, что на российском рынке индейки не скажется вспышка у родительского стада «Евродона». «"Евродон" производит тот же кросс, который поставляется мировыми поставщиками, и в основном компания выпускала инкубационное яйцо для себя. В лучшие времена продажи яйца доходили до 30-40%», — пояснил Давлеев.



Это уже четвертая за последние чуть более чем два года вспышка гриппа птиц на «Евродоне», в 2017-м занимавшем второе место среди производителей индейки в России. После первых двух — в декабре 2016-го и весной 2017-го — основным владельцем группы стал «ВЭБ Капитал». Третья вспышка была зафиксирована в июле 2017-го, а в конце августа появились сообщения, что «Евродон» допустил дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ-Капитала». 31 октября основатель «Евродона» Вадим Ванеев покинул пост гендиректора. В конце октября производственные площадки «Евродона», за исключением инкубатория и птичников с родительским стадом, были отключены от электричества. Как признала тогда компания, коммерческого стада на тот момент у нее уже не было. В декабре новое руководство «Евродона» сообщило о постепенном восстановлении производства.



Между тем утиный проект Ванеева — компания «Донстар» - намерена подать в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. Такое сообщение размещено на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Признаки банкротства и недостаточности имущества у компании возникли с 29 декабря 2018 года. О том, что у «Донстар» есть проблемы с оборотными средствами, заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказывал в середине декабря. Тогда Ванеев вел переговоры с Россельхозбанком о выделении финансирования для поддержания производства, а также предоставлении инвестиционного кредита для увеличения объемов выпуска продукции.

