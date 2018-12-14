У утиного проекта Вадима Ванеева возникли финансовые проблемы

«Донстар» (производитель мяса утки, входит в группу «Евродон») испытывает проблемы с оборотными средствами, сообщил в четверг первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. «Вадим Ванеев (основатель «Евродона» и гендиректор «Донстара») ведет переговоры с Россельхозбанком насчет оборотных средств, которые ему необходимы, чтобы поддерживать производство в том объеме, который существует, это порядка 30 тыс. т в год. Решения по Ванееву еще не приняты. Но на сегодняшний день у него уже есть проблема с оборотными средствами по производству утки», — приводит «Интерфакс» слова Гончарова.



Одновременно Ванеев ведет переговоры с Россельхозбанком по поводу выделения инвестиционного кредита на увеличение объемов производства «Донстара». «Я надеюсь, что до конца недели Россельхозбанк примет решение. Сейчас разговор идет о предоставлении кредита для пополнения оборотных средств, а инвестиционный кредит будет рассмотрен позже», — уточнил Гончаров.



Связаться с Ванеевым для подтверждения этой информации «Агроинвестору» не удалось: он был недоступен для комментариев. Пресс-служба Россельхозбанка на вопросы «Агроинвестора» не ответила. В начале ноября Ванеев говорил «Агроинвестору», что производство утки функционирует примерно на 80% своей мощности. «С уткой все нормально, сейчас меняем менеджмент», — заверял предприниматель.



Ранее финансовые трудности возникли у индейководческого подразделения «Евродона». В результате вспышек гриппа птиц в 2016-м и 2017-м годах контроль над бизнесом холдинга получил «ВЭБ Капитал» (инвесткомпания Внешэкономбанка). Третья вспышка была зафиксирована в июле 2018-го, а в конце августа появились сообщения, что «Евродон» допустил дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ-Капитала». 31 октября участники группы «Евродон» приняли решение о прекращении полномочий гендиректора Вадима Ванеева, с 8 ноября ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг», ООО «Урсдон» руководит управляющая компания «РК-проект». Позднее ВЭБ заявлял о намерении подать заявление о банкротстве компании. При этом представитель ВЭБа сказал «Агроинвестору», что к «Донстару» банк никакого отношения не имеет.



Компания «Донстар» создана в 2010 году для строительства комплекса по производству мяса пекинской утки в Ростовской области (ТМ «Утолина»). Согласно собственным данным, производство является крупнейшим в России и Европе. Производственный комплекс включает инкубаторий, свыше 60 птицеводческих корпусов, комбикормовый и мясоперерабатывающий заводы. Финансирование проекта осуществляет Россельхозбанк. По итогам 2017 года «Донстар» сообщал, что произвел 26 тыс. т мяса утки, по данным Росптицесоюза, выпуск составил 28 тыс. т. За 8,5 месяцев 2018-го компания произвела почти 18 тыс. т.



Согласно статистике Росптицесоюза, в прошлом году на «Донстар» приходилось 84% мяса утки, произведенного сельхозпредприятиями страны. За ним следуют челябинское ООО «Утиные фермы» (6%, 2,2 тыс. т) и алтайское ООО «Компания «Чикен Дак» (6%, 2,2 тыс. т). Всего, согласно данным Росптицесоюза, в прошлом году сельхозпредприятия, специализирующиеся на выращивании утки, выпустили 33,5 тыс. т мяса в живом весе.



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