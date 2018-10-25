«Евродон» остался без электричества из-за долгов

«ТНС Энерго Ростов-на-Дону» отключила электричество на производственных площадках «Евродона». Как говорится в сообщении компании, ограничения начали вводиться в среду с 11.00 на всех точках поставки электроэнергии ООО «Евродон-Юг» и ООО «Евродон». «В настоящее время энергоснабжение прекращено, за исключением инкубаторов. На них электроэнергия продолжит поставляться во избежание гибели птиц», — рассказал «Агроинвестору» представитель «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».



Причина — задолженность предприятия за потребленную электроэнергию, которая превышает 50 млн руб. По данным «ТНС Энерго», проблемы с оплатой возникли в июле 2018 года. «На совещаниях с участием представителей Минсельхозпрода и Министерства промышленности и энергетики Ростовской области руководство группы компаний «Евродон» не раз обещало предпринять все необходимые меры для сокращения задолженности за потребленную электроэнергию. Однако за данный период задолженность увеличилась еще на 8 млн руб.», — говорится в сообщении энергокомпании.



По словам представителя «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», с Внешэкономбанком достигнута договоренность о выплате долга. «В течение суток они должны нам отправить гарантийное письмо об оплате задолженности до 2 ноября. Тогда энергоснабжение будет полностью восстановлено», — отметил представитель компании.



ВЭБ подтвердил, что гарантийное письмо будет подготовлено. «Письмо будет отправлено в течение ближайшего времени. В соответствии с договоренностями долги по электроэнергии будут погашены», — сказал представитель госкорпорации. По его словам, кроме инкубаторов сейчас продолжается подача электричества также на птичники с родительским стадом и некоторые объекты мясопереработки.



Пресс-служба «Евродона» на вопросы «Агроинвестора» не ответила. «Думаю, что ВЭБовцы пошли на погашение долгов по электроэнергии, чтобы спасти родительское стадо, вернее то, что от него осталось», — предположил источник на предприятии, добавив, что долги есть не только перед энергетиками, но и поставщиками газа, налоговой службой и т. д. Ранее представитель «Евродона» утверждала, что мониторинговая группа от банка работает в компании с июля 2017-го, она «ежедневно и ежечасно участвует в бизнесе и в принятии решений, в том числе в согласовании платежей и договорных отношений компании». Представитель ВЭБа не стал комментировать ситуацию с птицей, отметив, сейчас на «Евродоне» организована работа передовой группы, чья задача — «организация мероприятий стабилизационного характера».



Группа «Евродон», первый в стране промышленный производитель мяса индейки, основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. Компания столкнулась с финансовыми трудностями после вспышек гриппа птиц, который обнаруживался на его площадках трижды. После первых двух — в декабре 2016-го и весной 2017-го — контроль над бизнесом холдинга получил «ВЭБ Капитал» (инвесткомпания Внешэкономбанка). Третья вспышка была зафиксирована в июле, а в конце августа появились сообщения, что «Евродон» допустил дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ-Капитала». Весной Вадим Ванеев рассказывал «Агроинвестору», что общий долг группы перед банком составлял 26 млрд руб.



В середине сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что ВЭБ нашел «Евродону» новых менеджеров. По данным издания, ими могут стать представители компании «РК проект», входящей в периметр «Дом.РФ». По данным «Агроинвестора», смена оперативного управляющего пока не состоялась. Сейчас Вадим Ванеев остается гендиректором ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон».



Накануне, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин и ВЭБ ищут инвестора для «Евродона». «Там вопрос в управлении этой компании <…>. ВЭБ готов вкладывать ресурсы в эту компанию с тем, чтобы она развивалась, с тем, чтобы та продукция, которую она производит, увеличилась», — сказал министр (цитата по Regnum). Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в сентябре говорил, что деятельность группы «Евродон» нельзя поддерживать за счет государственного Внешэкономбанка.

