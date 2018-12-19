ВЭБ подал иски о банкротстве «Евродона»

Внешэкономбанк подал три банкротных заявления к компаниям, входящим в основанную Вадимом Ванеевым группу «Евродон» - ООО «Евродон-юг», ООО «Урсдон» и ООО «Суадон». Как указано в картотеке арбитражных дел, иски поданы в Арбитражный суд Ростовской области 17 декабря и во всех трех указана одинаковая сумма — 10,1 млрд руб. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил «Агроинвестору», что эта единая сумма долга, предъявленная трем компаниям. Заявления к производству судом пока не приняты.



Ранее Внешэкономбанк также вступил в дело о банкротстве ООО «Евродон». Как указано в материалах суда, в заявлении указано наличие задолженности в размере 243 млн руб., 6 декабря иск был принят к рассмотрению. По словам источника «Агроинвестора», 243 млн руб. — эта та сумма, которую «Евродон» в августе должен был заплатить по кредиту, однако допустил дефолт.



ВЭБ уведомил о намерении подать в отношении «Евродона» заявление о банкротстве еще в ноябре 2018 года. Управляющая «Евродоном» компания «РК-проект» тогда отмечала, что подача заявления — «обязательная техническая процедура по включению в процесс, ранее запущенный другими кредиторами». По данным «РК-проекта», процедура будет способствовать процессу оздоровления и последующего развития предприятия. Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что с начала сентября к ООО «Евродон» подано более 60 гражданских исков, еще 29 исков — в отношении «Евродон-юг», шесть — в отношении ООО «Урсдон».



Между тем, в настоящее время новое руководство ведет на «Евродоне» работу по восстановлению производства. Сейчас работает три площадки коммерческого стада: первые две были запущены в начале ноября, третья — 5 декабря, рассказала «Агроинвестору» представитель «Евродона». «На текущий момент коммерческое стадо насчитывает 488 тыс. голов, родительское — 76 тыс. птиц. В инкубаторе находится 282 тыс. яиц», — сообщила она. К концу года компания намерена запустить четвертую площадку, а в феврале планирует возобновить работу мясоперерабатывающий комплекс.



Представитель «Евродона» также сообщила, что основатель группы Вадим Ванеев в настоящее время занимается проектом по производству утки. В конце октября участники группы «Евродон» приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора, тогда сообщалось, что ему будет предложен пост заместителя гендиректора. Телефон Ванеева в среду был недоступен.



Заявления о банкротстве ВЭБу необходимы, чтобы принимать участие в собраниях кредиторов, которые определяют существенные вопросы в деле о банкротстве, отмечает руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Среди этих вопросов — отстранение и назначение нового управляющего, переход в другую процедуру, продажа имущества должника, основные вопросы хозяйственной деятельности. Кроме того, добавил Пермяков, участвуя в деле, ВЭБ сможет предложить кандидатуру управляющего или саморегулируемую организацию, которые, по его мнению, лучше всего могут справиться с банкротством должника, если требования предыдущих кредиторов будут удовлетворены или признаны необоснованными.



Группа «Евродон» основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. В 2017 году, по данным Росптицесоюза, компания стала вторым производителем индейки в России с долей рынка 22%. Внешэкономбанку, который является основным кредитором холдинга, в настоящее время принадлежит 74% в ООО «Евродон», еще 15% владеет дирижер Валерий Гергиев, 11% — сам Ванеев. Как следует из kartoteka.ru, с 8 ноября руководит ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг», ООО «Урсдон» управляющая компания «РК-проект».



В конце ноября ВЭБ выделил «Евродону» 155 млн руб. для погашения задолженности по заработной плате. 18 декабря ВЭБ сообщил, что направил «Евродону» еще 131 млн руб., в том числе 40 млн руб. — на закрытие налоговых обязательств перед бюджетами различных уровней. Кроме того, 17 декабря пресс-служба губернатора Ростовской области сообщила о выделении «Евродону» 180,5 млн руб. из резервного фонда области «для возмещения ущерба, понесенного компанией «Евродон» в результате отчуждения поголовья птицы при ликвидации очага птичьего гриппа».

