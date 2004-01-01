Россельхознадзор сообщил об обнаружении вируса гриппа птиц в Ростовской области. Как говорится в сообщении ведомства, геном вируса выявлен у индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе. В этом районе расположено индейководческое предприятие группы «Евродон» Вадима Ванеева.

В пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных подтвердили, что птичий грипп обнаружен именно на предприятиях одного из крупнейших производителей мяса индейки. Официальный представитель «Евродона» сообщила, что будет забита птица с одной площадки из 20. На ней расположено 16 птичников, совокупное их поголовье — около 160 тыс. индеек. На второй, о которой сообщил Россельхознадзор, птиц не содержалось: это пометохранилище, где были отстреляны две диких птицы, передают «Ведомости».

Ранее «Евродон» сообщал, что общая численность индюков на всех площадках компании превысила 12 млн штук. Таким образом, уничтожено будет немногим более 1% общего поголовья птиц. Потери в компании оценили более чем в 1 млрд руб., предприятие было застраховано в Росгосстрахе. Руководство «Евродона» рассматривает разные варианты заражения птиц на предприятии, в том числе диверсию, отметили в группе.

Как сообщили в областной станции ветеринарии, на территории участка выращивания № 10 «Евродон» будет установлен карантин сроком 21 день. Ограничения коснутся исключительно территорий группы, запрета на ввоз, вывоз, перемещение, а также торговлю птицей вне территории участка выращивания № 10 накладываться не будет. Производство утки находится в 200 км от индейководческих площадок «Евродона», поэтому, уверены в группе, распространение вируса на этом производстве не произойдет.

«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. 45% компании принадлежит ее основателю Вадиму Ванееву, 40% — Внешэкономбанку, 15% — дирижеру Валерию Гергиеву, свидетельствуют данные kartoteka.ru. По итогам 2015-го выручка компании составила 5,27 млрд руб. (в 2014-м — 4,75 млрд руб.), чистая прибыль — около 1 млн руб. (в 2014-м — 333 млн руб.) Последние несколько лет группа расширяет производственные мощности, новые объекты будет строиться и вводиться в эксплуатацию вплоть до середины 2017 года, ранее сообщали в компании. В 2016 году производство индейки «Евродона», сообщали в группе, достигнет 72 тыс. т в живом весе или 63 тыс. т в убойном. Источник в компании признался ТАСС, что обнаружение гриппа птиц может повлиять на реализацию планов, поставленных на следующий год, «как по производству, так и по реализации продукции».

В ноябре птичий грипп был обнаружен на одном из ЛПХ в Калмыкии, ранее в декабре — на птицефабрике «Харабалинская» в Астраханской области, где были уничтожены 360 тыс. кур, и в одном из ЛПХ в Краснодарском крае. В Ростовской области птичий грипп не выявлялся с 2008 года.