На птицефабрике «Харабалинская», крупнейшем поставщике яиц в Астраханской области, введен карантин по птичьему гриппу. Как сообщает региональная служба ветеринарии, в одном из цехов произошел падеж птицы, в патологическом материале выявлен геном вируса гриппа А, субтитр Н5. Распоряжением губернатора Астраханской области на территории птицефабрики установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на срок 30 дней. «Выставлены карантинные посты, введен запрет на ввоз и вывоз продукции и корма для птицы», — говорится в сообщении службы.

В то же время на «Харабалинской» введение карантина отрицают. «Пока никакого карантина нет, у нас только предупреждение и выяснение ситуации», — сказал «Агроинвестору» на предприятии.

Птицефабрика «Харабалинская» образована в 1975 году и является госпредприятием, 100% находится в собственности Минимущества Астраханской области. Как говорится на сайте региональной администрации, предприятие на 50% покрывает потребность Астраханской области в яйце. Основной вид деятельности — производство и реализация яйца куриного пищевого и мяса кур полного потрошения, указано на сайте «Харабалинской». За последние шесть лет производство яйца увеличено более чем в два раза благодаря поэтапной модернизации и строительству шести новых цехов для промышленного стада, ранее отмечал директор предприятия Виктор Морозов. На 2017 год было запланировано начало строительства кормового цеха. По данным kartoteka.ru, в 2015 году выручка «Харабалинской» составила 520 млн руб., чистая прибыль — 28,9 млн руб.

«Введение карантина означает депопуляцию птицы в месте очага. Если птицефабрика представляет собой замкнутую территорию, где находится несколько птичников, то, как правило, депопулируют и утилизируют всех птиц. Если птичники отнесены по правилам безопасности на 2−3 км, то там уже реагируют на наличие антител», — сказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Он отметил, что это первый случай возникновения очага на российском предприятии подобного масштаба в этом году: в течение года грипп несколько раз выявлялся в дикой фауне, а в ноябре был обнаружен в двух ЛПХ в Калмыкии. «Несмотря на то, что крупные птицефабрики работают по закрытому типу, риск заноса вируса все равно существует, так как дикие птицы оставляют свой помет где угодно. Каспий — это место зимовки диких птиц, поэтому проблема может разрастить от Дагестана до северных районов Казахстана. При этом наибольший риск имеют республики Северного Кавказа, так как там процент содержания птиц в домашних и фермерских хозяйствах превышает 70%, а их очень трудно контролировать», — отметил Давлеев.

Что же касается рынка яиц, то, по оценке эксперта, обнаружение птичьего гриппа на «Харабалинской» существенного влияния на него не окажет. «Рынок яйца сейчас достаточно стабильный и есть определенный избыток яйца, поэтому свободную нишу соседние предприятия и регионы быстро заполнят. Существенное удорожание яйца на астраханском рынке из-за обнаружения вируса вряд ли произойдет: может быть, добавится на территории области 2−3%, но не более 5%", — оценил Давлеев.